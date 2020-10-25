«Игра слов»: как Ереван и Баку обсуждают новое перемирие

Азербайджан готов прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе, поэтому наступление перемирия будет зависеть от Армении – заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев в интервью Fox News.

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Он также раскритиковал недавнее заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что карабахский конфликт не имеет дипломатического решения.

«Мы готовы согласовать прекращение огня. Но при этом Армения, ее премьер-министр должны сказать, что они привержены базовым принципам, разработанным США, Россией и Францией», — пояснил Алиев.

Глава государства добавил, что Армения в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН и мирным планом, представленным США, Францией и Россией, должна выполнить обязательство по освобождению Карабаха.

«Мы готовы согласиться на прекращение огня. Я говорю абсолютно точно. Все зависит от противоположной стороны», — подчеркнул политик.

Кроме того, по его словам, к настоящему моменту армянские военные почти полностью покинули «оккупированные приграничные территории».

Комментируя такие заявления Алиева, пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян напомнила, что Баку дважды нарушал гуманитарное перемирие, установленное по итогам заявления США, России и Франции, передает Sputnik.

«На этом фоне слова Алиева выглядят как игра слов и вызывают удивление, поскольку Армения всегда и сейчас привержена этим принципам», — пояснила Геворкян.

Она обвинила Алиева также и во лжи относительно поиска компромисса, поскольку Баку всегда начинает требовать большего, когда стороны, казалось бы, согласовали повестку по Карабаху.

«Армения готова к прекращению огня и к переговорному процессу. Для нас на данный момент приоритетом является именно прекращения огня. Но все это мы должны увидеть на деле, а не на словах», — резюмировала Геворкян.

Три дня назад Алиев допустил создание культурной автономии для этнических армян в Нагорном Карабахе, передает ТАСС.

«У самоопределения есть несколько видов, есть разные типы общин. Например, может быть культурная автономия. Мы видим это на примере развитых стран Европы, когда у людей есть определенные права в рамках своих муниципалитетов, своих общин», — сказал политик.

При этом он уточнил, что не допустит проведения в Карабахе всенародного референдума. Баку «никогда не позволит создать на территории Азербайджана второе армянское государство», подчеркнул Алиев.

Пашинян же призвал соотечественников власть на защиту страны, взяв в руки оружие.

«Наша задача состоит в том, чтобы бороться до конца, без остатка, во имя прав нашего народа.

Сегодня на фоне позиции Азербайджана бороться за права нашего народа — значит, в первую очередь, взять в руки оружие и отправиться на защиту родины», — сказал он в обращении к нации.

Он призвал всех выходцев из непризнанной республики Нагорный Карабах вернуться в ее столицу и присоединиться к местной Армии обороны. Тем временем органы местного самоуправления, партии, общественные организации, по его мнению, должны формировать отряды добровольцев под общим руководством начальника Генштаба.

Пашинян заявил, что Армения не сможет существовать без Карабаха, а Азербайджан не принимает никакого решения конфликта, кроме капитуляции непризнанной республики.

Премьер подчеркнул, что защита населения Карабаха означает защиту всего армянского народа. Поэтому политик призвал бороться за свои права при помощи оружия до тех пор, пока стороны не достигнут окончательного дипломатического решения вопроса.

За день до этого глава МИД России Сергей Лавров встретился с коллегами из Армении и Азербайджана — Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым в Москве. Беседы прошли отдельно.

«В ходе переговоров обсуждались неотложные вопросы, связанные с реализацией ранее достигнутых договоренностей о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта и создании условий для его устойчивого урегулирования», — говорилось в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Обсуждение состоялось в рамках развития телефонных контактов российского президента Владимира Путина с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым.