Иск на $500 млрд: в Киеве потребуют от России восстановить Донбасс

Украина потребует от России компенсировать нанесенный ущерб – пообещала депутат Верховной рады Кира Рудик в ходе своей речи на киевском форуме по безопасности.

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Как указала политик, партия «Голос», лидером которой она является, внесла на рассмотрение профильного комитета Рады законопроект, предполагающий проведение точного расчета ущерба Украине от России.

Рудик напомнила о существовании прецедентов на международном уровне, когда такие иски были удовлетворены. Депутат назвала игнорирование такой возможности «преступлением» со стороны Киева.

«Сколько требовать — пять, пятьдесят или пятьсот миллиардов долларов? Мы не знаем. Другие страны — например, Кувейт — очень долго, фактически по крохам, собирали эту информацию. У нас же война проходит фактически в режиме онлайн. Мы знаем, где что происходит, где что разрушено, кто ответственен за то или другое разрушение», — пояснила парламентарий.

После завершения войны в Донбассе Киев должен получить репарации на восстановление региона от Российской Федерации. Такое мнение ранее выразил в эфире телеканала «1+1» министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

«Будут ли платить за это украинцы, за неподконтрольную территорию? Конечно же, нет. Это априори невозможно. Пусть возвращают нам сначала территорию, потом страна-агрессор выплачивает репарации», — подчеркнул украинский чиновник.

Он добавил, что после получения средств Киев будет разбираться с тем, куда вкладывать средства и восстанавливать Донбасс. Точную сумму при этом Криклий называть не стал. По его словам, Киев намерен восстанавливать за свой счет только подконтрольную ему часть Донбасса.

По мнению министра, залог успешной реинтеграции региона в состав Украины лежит в обеспечении связи с гражданами, «верящими в успех» Киева.

Он также призвал создавать больше контрольно-пропускных пунктов — в том числе и на границе с Крымом.

Участие России в восстановлении Донбасса зависит от того, как киевские власти урегулируют конфликт в этом регионе. Вместе с тем, предложение украинских чиновников о «репарациях» со стороны Москвы выглядит неудачным, ответил на заявление Киева пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не относим это заявление к разряду удачных. Давайте не будем все-таки забывать, кто начал войну в Донбассе, где находится Донбасс», — отметил представитель Кремля.

Представитель администрации главы государства напомнил, что речь идет о внутриукраинском конфликте.

«Россия как страна, которая не является участником этого конфликта, <...> в настоящее время <...> делает все возможное, чтобы оказать содействие в урегулировании этой проблемы», — сказал он в ответ на предложение Киева восстановить юго-восток Украины.

В начале 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором назвала Россию «страной-агрессором», поскольку Киев считает, что Москва вмешивается в дела Украины, а также является стороной конфликта в Донбассе.

В 2018 году это закрепили в законе о реинтеграции Донбасса, который признает контролируемые самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) территории Донбасса «оккупированными», а Россию, в свою очередь, — «оккупантом».

Нововведение также закрепило понятие «российская агрессия». Москва же неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе и не имеет своих военных в регионе.

ОБСЕ также подтвердила, что российских военных нет на территории самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. Об этом в феврале 2019 года заявил председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртурул Апакан.

Весной прошлого года в период предвыборной гонки Владимир Зеленский заявил, что собирается встретиться с президентом России Владимиром Путиным после «возвращения» Украине Крыма и Донбасса и «потребовать денежных компенсаций» к «уже состоявшемуся» возврату земель.

«Ну, наконец-то, вы вернули наши территории, сколько еще готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории?» — сказал Зеленский, изображая себя на встрече с российским лидером.