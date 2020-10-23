Ультиматум для премьера: как развиваются протесты в Таиланде

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча 22 октября отменил режим чрезвычайного положения (ЧП), введенный в Бангкоке из-за антиправительственных акций протеста.

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В заявлении премьера, опубликованном в Royal Gazette, сообщается, что «ситуация, которая привела к принятию чрезвычайного постановления, разрешилась и прекратилась». Чан-Оча считает, что правоохранительные органы способны контролировать обстановку.

Решение премьера отменить режим ЧП последовало после его обращения к нации, в котором он заявил, что готов сделать первый шаг, чтобы снять политическую напряженность. «Протестующие сделали так, чтобы их голоса и взгляды были услышаны. Как лидер нации, который несет ответственность за благополучие всех тайцев — будь то протестующие или молчаливое большинство с какими бы то ни было политическими убеждениями — я сделаю первый шаг, чтобы снизить эскалацию этой ситуации», — сказал премьер-министр.

Вместе с тем, глава государства подчеркнул, что отменит режим ЧП при условии отсутствия насилия. Он также призвал протестующих к диалогу с парламентом.

«Я прошу протестующих искренне ответить взаимностью, уменьшить громкость ненавистных и вызывающих разногласия разговоров и позволить нам вместе разогнать это ужасное темное облако, прежде чем оно надвинется на нашу страну», — добавил премьер-министр.

Помимо этого, с понедельника будет созвана внеочередная парламентская сессия. Парламент Таиланда сейчас находится на каникулах, однако депутаты соберутся, чтобы обсудить политический кризис, сложившийся в стране.

Впрочем, режим ЧП не повлиял на протесты в Бангкоке.

Чрезвычайное положение было введено 16 октября, на следующий день после того, как протестующие устроили марш к Дому правительства. По информации Bangkok Post, в митинге приняли участие около 10 тыс. человек. Протест прошел в годовщину студенческого восстания 1973 года.

Режим ЧП предполагает запрет на собрание группами больше пяти человек. Руководство столицы может запретить проход на любую территорию города, а СМИ не должны публиковать новости, которые могут «вызвать страх или намеренно исказить информацию, создавая недопонимание, которое нанесет ущерб национальной безопасности, миру или порядку».

Однако несмотря на запреты десятки тысяч протестующих вновь вышли на улицы столицы в минувшие выходные, что вызвало многочисленные столкновения с полицией. Правоохранительные органы использовали для разгона акций водометы.

«В прошлую пятницу вечером мы увидели то, чего никогда не должно быть в Таиланде», — сказал премьер-министр в своем обращении, комментируя столкновения протестующих и полицейских.

Помимо этого в четверг была освобождена под залог один из лидеров протеста Патсаравали Тханакитвибун. Она зачитывала требования об отставке премьер-министра Таиланда при передаче властям требований участников акций. Активистку задержали за нарушение запрета на собрания группами более пяти человек.

В целом эксперты отмечают, что руководство Таиланда смягчило свою риторику. Однако ни одно из требований митингующих не выполнено, и премьер-министр уже заявлял, что считает выдвинутые протестующими условия неприемлемыми.

Протесты в Таиланде длятся уже несколько месяцев и стали самыми массовыми с 2014 года. Первая акция состоялась 18 июля почти сразу после снятия большинства ограничений, введенных в королевстве из-за пандемии.

При этом новая волна протестов началась еще в феврале после того, как суд принял решение о роспуске молодой оппозиционной «Партии будущего». На выборах в марте 2019 года эта политическая сила, ставшая очень популярной среди молодежи, заняла третье место.

Ядро протестов — студенты, которые выступают против монархии и требуют реформ, ограничивающих власть короны и военных, доминирующих в политической структуре страны.

Митингующие требуют распустить парламент, изменить действующую конституцию, прекратить давление на критиков правительства. Также они призывают премьер-министра к отставке. В среду один из лидеров протеста передал начальнику полиции Бангкока письмо об отставке главы правительства с местом для его подписи. Демонстранты выделили три дня для выполнения этого условия и на это время прекратили протесты.

Помимо этого, оппозиция требует освобождения всех арестованных в ходе митингов. По данным полиции, с 13 октября были арестованы 77 человек. Правозащитники оценивают количество арестованных по всей стране в 87 человек, 81 из них уже привлечены к уголовной ответственности. На прошлой неделе два активиста были задержаны по обвинению в попытке применения насилия в отношении королевы после того, как ее кортеж был заблокирован толпами протестующих. Им грозит пожизненное заключение.

Однако именно такие инциденты провоцируют рост протестного настроения. Законы об оскорблении монархии в Таиланде считаются одними из самых суровых в мире. В стране запрещена любая критика в адрес королевской семьи.

С тех пор как в 2014 году в Таиланде установилась военная диктатура, случаи привлечения к ответственности за оскорбление короля увеличились в несколько раз. В 2015 году гражданин страны был приговорен к 30 годами лишения свободы за посты в Facebook, критикующие монархию. Спустя два года суд приговорил к 35 годам тюремного заключения мужчину, признанного виновным в оскорблении королевской семьи.

Протестующие же требуют, чтобы интересы членов королевской семьи не ставились выше положений, закрепленных в конституции.

«Мы собираемся бороться за демократию, бороться за свободу, бороться за равенство нас как людей. Мы больше никогда не будем кланяться, падать ниц и ползать. Среди людей не должно быть тех, кто выше остальных», — приводит The New York Times слова одного из лидеров протеста Джастина Самутпракана.

Реформирование монархии, ограничение власти короля и наделение членов королевской семьи ответственностью — центральное требование протестующих, от которого они, судя по всему, не намерены отказываться. Еще одно главное условие — изменения в конституцию.

Правительство Чан-Оча пришло к власти в результате военного переворота в 2014 году. Вообще военные, называющие себя защитниками конституции и монархии, уже много раз свергали гражданское правительство страны под предлогом сохранения стабильности.

В 2017 году в конституцию Таиланда были внесены поправки, расширяющие полномочия военных. В новой версии они получили резерв мест в парламенте, а сенат получил полномочия выбирать и назначать премьер-министра.

По мнению оппозиции, действующая конституция противоречит демократии и формирует правящую верхушку из военной и монархической элит.

«Чрезвычайное положение отменено, но другие требования до сих пор не выполнены. В этой связи настоятельно призываем всех отдохнуть, увидимся на следующей встрече», — сообщается в Telegram-канале объединения «Свободная молодежь».