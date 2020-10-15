«Мы больше никогда не будем кланяться»: Бангкок против монархии

В Бангкоке введен режим чрезвычайного положения из-за протестов, которые длятся уже несколько месяцев. Жителям города запрещено собираться группами больше пяти человек, руководство столицы может запретить проход на любую территорию города, а СМИ не должны публиковать новости, которые могут «вызвать страх или намеренно исказить информацию, создавая недопонимание, которое нанесет ущерб национальной безопасности, миру или порядку».

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Протесты в Таиланде длятся уже несколько месяцев и стали самыми массовыми с 2014 года. Первая акция состоялась 18 июля почти сразу после снятия большинства ограничений, введенных в королевстве из-за пандемии.

16 августа в Бангкоке собрались от 12 тыс. до 20 тыс. человек. С 19 по 20 сентября на площадь Санам-Луанг напротив Большого королевского дворца в столице вышли более 80 тыс. человек.

Ядро протестов — студенты, которые выступают против монархии и требуют реформ, ограничивающих власть короны и военных, доминирующих в политической структуре страны.

Митингующие требуют распустить парламент, изменить действующую конституцию и прекратить давление на критиков правительства.

Накануне протестующие устроили марш к Дому правительства. По информации Bangkok Post, в митинге приняли участие около 10 тыс. человек. Протест прошел в годовщину студенческого восстания 1973 года. Полиция, однако, заблокировала проход к Дому правительства. Вообще присутствие правоохранительных органов на акции 14 октября было внушительным — около 15 тыс. человек были отправлены для урегулирования ситуации.

Сегодня представители правительства выступили с телеобращением, в котором заявили, что принятие чрезвычайных и срочных мер необходимо для восстановления мира и порядка в стране. В заявлении сообщается, что протестующие блокировали дорогу королевскому кортежу и таким образом планировали спровоцировать инцидент, который мог привести к «хаосу, конфликтам и общественным беспорядкам».

Сегодня утром премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча, генерал в отставке, приказал полиции очистить место проведения митинга около его офиса в Доме правительства, где протестующие ночевали, требуя его отставки.

Правительство Чан-Оча пришло к власти в результате военного переворота в 2014 году. Вообще военные, называющие себя защитниками конституции и монархии, уже много раз свергали гражданское правительство страны под предлогом сохранения стабильности.

В 2017 году в конституцию Таиланда были внесены поправки, расширяющие полномочия военных. Это не устраивает оппозицию. Также протестующие требуют прекратить политические преследования и отменить чересчур жесткие законы о недопустимости оскорбления королевской семьи. Законы об оскорблении монархии в Таиланде считаются одними из самых суровых в мире. В стране запрещена любая критика в адрес королевской семьи.

С тех пор как в 2014 году в Таиланде установилась военная диктатура, случаи наступления ответственности за оскорбление короля увеличились в несколько раз. В 2015 году гражданин страны был приговорен к 30 годами лишения свободы за посты в Facebook, критикующие монархию. Спустя два года суд приговорил к 35 годам тюремного заключения мужчину, признанного виновным в оскорблении королевской семьи.

Однако по мере усиления протестов табу, окружающие монархию, начали исчезать. Оппозиционные депутаты в парламенте требуют контроля королевских бюджетов. После смерти своего отца в 2016 году король Маха Ваджиралонгкорн взял под личный контроль активы короны.

Протестующие же требуют, чтобы члены королевской семьи не ставились выше конституции.

«Мы собираемся бороться за демократию, бороться за свободу, бороться за равенство нас как людей. Мы больше никогда не будем кланяться, падать ниц и ползать. Среди людей не должно быть тех, кто больше остальных», — приводит The New York Times слова одного из лидеров протеста Джастина Самутпракана.

Десятки оппозиционеров уже арестованы. 15 октября были задержаны, как минимум, три лидера оппозиции. Их обвиняют в подстрекательстве к мятежу.

Одновременно с тем как набирает обороты протестное движение, в стране растет и количество сторонников монархии. На улицах Бангкока, таким образом, образовалось сразу две толпы.

Вместе с тем протесты носят преимущественно мирный характер. Это, в частности, обосновано тем, что протестующие сразу объявили, что попытаются всячески избегать насилия.

Мирный характер протестов уже стал их отличительной чертой. Волнения регулярно охватывали Таиланд в течение последних двух десятков лет и часто приводили к жертвам. Так, например, в ходе военного переворота в 2014 году были убиты 23 человека, 768 ранено.

Премьер-министр в сентябре заявлял, что не будет препятствовать проведению акций недовольных, так как это ограничивает свободу слова. Однако он также сообщил, что считает требования протестующих неприемлемыми. При этом он заявил, что проведение массовых мероприятий во время пандемии COVID-19 опасно.

«Когда вы собираетесь толпой, вы создаете огромный риск распространения заболевания, риск для здоровья и жизни десятков миллионов своих сограждан, — говорил Прают. — Ваши протесты также замедляют восстановление экономики, потому что вы подрываете доверие бизнеса и доверие туристов».

В преддверии акции протеста 19 сентября руководство страны разослало в вузы письма: «Руководство вузов должно добиться от студентов понимания, что следует прекратить выступать с подобными требованиями, — говорится в них. — Мы не давали распоряжений губернаторам провинций блокировать протесты, но хотим, чтобы региональные власти и руководство вузов достигли взаимопонимания, особенно что касается десяти требований в отношении реформы монархии».

В письме также упоминается о разгонах демонстраций в 1976 и 1992 годах, которые сопровождались множеством жертв со стороны протестующих.

Однако для студентов эта тактика стала лишь еще одним стимулом к протестам, лидеры движения тут же заявили, что власти «избрали жесткую линию, чтобы запугать и подавить людей».

Хотя руководство страны не демонстрирует признаков готовности к диалогу, король Маха Ваджиралонгкорн вернулся в Бангкок на несколько недель, что является большой редкостью для монарха, который обычно проводит в Таиланде не больше пары дней. Сам он проживает в Германии, и глава МИД ФРГ Хайко Маас уже выступил со скептическим заявлением на этот счет.

«Мы ясно дали понять, что политика в отношении Таиланда не должна проводиться с немецкой земли», — говорил Маас.

Новая волна протестов началась еще в феврале после того, как суд принял решение о роспуске молодой оппозиционной «Партии будущего». На выборах в марте 2019 года эта политическая сила, ставшая очень популярной среди молодежи, заняла третье место.

Параллельно с этим, на настроения в обществе повлияла и пандемия коронавируса, нанесшая значительный урон туристическому сектору. Соответственно, экономика Таиланда серьезно пострадала. Расточительный образ жизни короля на этом фоне вызвал еще большее возмущение.