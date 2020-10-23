Трамп и Байден сошлись на финальных дебатах

За создание более или менее благоприятной атмосферы стоит благодарить комиссию по президентским дебатам, которая изменила правила дискуссии после провала предыдущих прений. На этот раз модератор получил право отключать микрофоны участников, если они нарушают регламент — во время дебатов ведущий воспользовался этим как минимум один раз, выключив микрофон действующему президенту Дональду Трампу, который попытался перебить своего соперника из Демпартии Джо Байдена.

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Однако говорить о том, что оппоненты провели дружескую беседу, не приходится: от нападок кандидаты все же не удержались. В частности, Байден назвал Трампа одним из самых расистских президентов в истории США, а глава государства уличил своего оппонента в отсутствии собственного мнения — якобы заняв Белый дом, демократ будет действовать по указке «бюрократической машины».

Подобные выпады тем не менее не идут ни в какое сравнение с прошлыми дебатами, где Трамп нередко перебивал Байдена, а демократ назвал своего оппонента «клоуном» и посоветовал ему «заткнуться».

Более сдержанный тон и следование правилам прений привели к конструктивной дискуссии двух претендентов на пост президента США. Это может пойти на пользу обоим кандидатам — их основная задача сейчас состоит в привлечении на свою сторону неопределившихся избирателей. Времени на это остается все меньше. Во многом — из-за досрочного голосования. По предварительным данным, более 47 млн американцев уже отдали свой голос. Это примерно треть от общего числа голосов, подсчитанных на выборах 2016 года. Однако в этом году ряд специалистов не исключает рекордной явки в 150 млн.

«Мы учимся с этим умирать»

Главными темами дебатов стали пандемия коронавируса COVID-19, национальная безопасность, иммиграция, борьба с расизмом и вмешательство в американские выборы.

Прения стартовали с обсуждения ситуации вокруг эпидемии. Байден сосредоточился на критике политики Трампа в этом направлении, обвинив президента в развитии кризиса и большом числе жертв среди американцев из-за легкомысленного отношения к ограничительным мерам.

«Любой, кто ответственен за такое большое число смертей, не должен оставаться президентом США», — отмечал демократ.

В свою очередь Трамп делал упор на скорое появление вакцины, а также уверял, что не собирается снимать с себя ответственность за текущее положение страны — США лидируют в мире по количеству зараженных и умерших от коронавируса. По его словам, полный локдаун экономики нельзя было допустить.

«Мы учимся жить с этим, у нас нет выбора. Мы не можем запереть себя в подвале, а это то, что делает Джо. Ему нравится жить в подвале, но остальные не могут себе этого позволить», — указывал Трамп.

Байден парировал, заявив, что «американцы учатся не тому, как с этим жить, а как с этим умирать», потому что президент никогда не говорил им, насколько опасен вирус. По мнению кандидата от демократов, все дело в том, что Трамп намеренно преуменьшал угрозу в начале пандемии, хотя и был осведомлен о смертельной опасности коронавируса — сам глава государства объясняет свои действия тем, что не хотел допустить паники среди населения.

«Это тот самый парень, который сказал вам, что все закончится к Пасхе. У него нет четкого плана», — подчеркнул Байден.

«Рука Кремля»

Одним из наиболее острых вопросов дебатов стала тема иностранного вмешательства в предстоящие выборы, в особенности «руки Кремля». Кандидаты обвинили друг друга в получении поддержки от России, и каждый объявил, что Москва заинтересована именно в его поражении.

Так, Трамп говорил, что в отличие от Байдена он никогда не брал денег от других государств, когда его оппонент получал поддержку не только от России, но и Украины с Китаем. По словам главы Белого дома, он относится к Москве жестче любого другого американского президента.

«Джо получил $3,5 млн от России, они пришли через [президента России Владимира] Путина, потому что он был в очень хороших отношениях с бывшим мэром Москвы [Юрием Лужковым], с женой мэра Москвы [Еленой Батуриной]», — обратил внимание Трамп.

Эта информация содержалась в докладе ряда американских сенаторов. В нем утверждалось, что семья Байдена получила миллионы долларов сомнительного происхождения, и якобы не только от Батуриной, но и лиц, связанных с руководством Китая.

В свою очередь Байден опроверг все подозрения, отметив, что не получил ни пенни от иностранных государств. В ответ демократ уличил Трампа в том, что тот не может «дать отпор» Путину, хотя Россия якобы вмешивается в американские выборы.

«Они покушаются на суверенитет США. Вот что происходит прямо сейчас… Насколько мне известно, президент ничего не говорил Путину по этому поводу», — добавил Байден.

По его обещанию, став главой государства, он заставит Россию, Иран и Китай поплатиться за приписываемое им вмешательство в американские избирательные процессы.

Острые моменты

Обсуждая тему национальной безопасности, Байден упрекнул Трампа в попустительстве Северной Корее, отдельно выделив дружеское отношение главы государства к Ким Чен Ыну, несмотря на активное создание новых ракет КНДР, способных поразить США.

«Он легитимизирует Северную Корею. Он всем рассказывает о своем дружке, который является настоящим бандитом», — указал демократ.

Трамп со своим оппонентом не согласился, оговорившись, что ему удалось избежать ядерной войны между США и КНДР с помощью хороших отношений с Ким Чен Ыном. По его словам, экс-президент Барак Обама во время беседы с ним перед инаугурацией в 2017 году назвал ситуацию вокруг КНДР «самой большой проблемой» США.

На это Байден сообщил, что у США были хорошие отношения и с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером перед тем, как тот начал Вторую мировую войну. Кандидат также обвинил Трампа в наличии бизнеса в Китае, о чем писали американские СМИ, и допустил, что глава государства выплатил в КНР налогов на сумму в 50 раз больше, чем в США.

История с налоговыми выплатами Трампа поднимается уже не первый раз, так как президент отказывается опубликовать свои декларации. Байден не упустил шанса вновь напомнить об этом моменте, указав, что его данные находятся в открытом доступе.

«Мои декларации все еще находятся под аудитом, но я заплатил много миллионов в качестве налогов», — ответил Трамп.

К слову, если Байден уколол президента по налоговым вопросам, то Трамп вспомнил об истории с компроматом на сына кандидата-демократа. В середине октября в СМИ опубликовали якобы его электронные письма, согласно которым Хантер Байден пользовался служебным положением отца, чтобы получить выгодные контракты на Украине и в Китае — обвинения в «получении средств» от Батуриной также касаются этих материалов.

«Есть причина, почему он [Трамп] поднимает всю эту чепуху. Это не о его семье или моей семье. Это о вашей семье, которая сильно страдает», — заявил Байден, глядя в камеру. В ответ президент воскликнул: «Джо, ты можешь лучше!» и потребовал от кандидата-демократа рассказать все честно и объясниться перед американцами.

В числе прочих тем стоит упомянуть обсуждение ситуации с расизмом в США, в ходе которого Байден и назвал Трампа наиболее расистским президентом. Вопроса иммиграции, отвечая на который, глава государства уверял, что большинство детей нелегалов попали в США с помощью наркокартелей. А также ситуации с энергетикой, которая представляет особый интерес.

Как отмечает Bloomberg, Байден вполне стойко держался, не отвлекаясь на провокации Трампа во время дебатов, но пропустил удар, именно заговорив о возобновляемых источниках энергии.

Кандидат пообещал уйти от нефтяной индустрии, так как она загрязняет окружающую среду. В свою очередь Трамп зацепился за эту реплику и прямо обвинил соперника в подготовке к уничтожению нефтяной отрасли. «Он собирается уничтожить нефтяную отрасль. Запомнишь ли ты это, Техас? Запомнишь, Пенсильвания, Оклахома, Огайо?» — объявил президент.

В итоге Байдену пришлось оправдываться, он поспешно указал на то, что речь идет об отказе от федеральных субсидий для нефтяных компаний, а не закрытии всей отрасли. Он также подчеркнул, что США еще долгое время не смогут избавиться от ископаемого топлива.

Кто победил?

Согласно опросу CNN, 53% респондентов назвали Байдена победителем дискуссии, когда на стороне Трампа лишь 39% избирателей.

При этом 73% опрошенных уверены в том, что президент заслужил критику со стороны Байдена, и только 50% считают, что у Трампа есть основания для ответных выпадов в адрес демократа. Кроме того, 55% американцев считают, что политический курс главы государства вызывает больше всего вопросов, когда политикой Байдена недовольны только 41% респондентов.

Если же говорить о том, кто стал победителем в конкретных блоках, то по внешней политике 50% на стороне Байдена, 48% за Трампом. В экономических вопросах, напротив, президент побеждает демократа — 56% против 44%.

Однако по всем остальным пунктам Байден отчетливо лидирует.

Дискуссия Трампа и Байдена в Нэшвилле стала последним раундом предвыборных теледебатов кандидатов в президенты перед выборами. Обычно прений три, но один из этапов пришлось отменить из-за заболевания главы государства коронавирусом и его нежелания общаться с Байденом в онлайн-формате.

По исследованию YouGov от 20 октября, на данный момент демократ лидирует в предвыборной гонке на общенациональном уровне с 52% рейтинга, Трамп получает 43%.