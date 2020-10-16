COVID-19 и теории заговора: Байден и Трамп провели заочные дебаты

Вместо второго раунда предвыборных теледебатов президент США Дональд Трамп и его соперник-демократ Джо Байден одновременно провели встречи с избирателями в эфире двух разных телеканалов. Выступления кандидатов, по сути, стали заочными прениями, которые позитивно отличались от их дискуссии в формате один на один.

Реклама

Первый раунд дебатов Трампа и Байдена прошел, мягко говоря, не слишком удачно. Вскоре после начала прений соперники перешли на личности, сосредоточившись на оскорблении друг друга, а не на ответах на вопросы модераторов. В итоге дискуссия больше напоминала балаган, а не открытый диалог о будущем США.

Заочные прения показали себя с лучшей стороны, так как вместо борьбы друг с другом Трамп и Байден по большей части сражались за внимание телезрителей, которым пришлось выбирать, какую из трансляций смотреть.

Прения начались в одно и то же время, поэтому способность соперников удерживать аудиторию стала ключевым фактором.

По предварительным оценкам американских СМИ, в этом споре скорее победил Трамп, чем Байден. Выступление главы государства было более зрелищным и острым, отчасти благодаря напору ведущей NBC News. Байден, напротив, получил возможность спокойно донести свою точку зрения и ответить на вопросы избирателей.

Вирусные споры

По традиции пандемия коронавируса COVID-19 стала одним из ключевых вопросов для кандидатов. Для Трампа этот вопрос приобрел особое значение, поскольку президент США сам переболел коронавирусом. Глава государства смог избавиться от симптомов заболевания в рекордные сроки за счет экспериментального лечения, он не только лично присутствовал на встрече с избирателями, но и уже успел возобновить свои предвыборные митинги.

Вопросы к Трампу были вполне ожидаемыми: они касались его самочувствия, неоднозначного отношения к ограничительным мерам — маскам и социальной дистанции, а также тестов главы Белого дома на коронавирус. По последнему пункту произошла определенная заминка, поскольку президент никак не мог дать четкого ответа на вопрос, когда проходил тестирование и впервые узнал о своем заболевании.

Ведущая Саванна Гатри долго допытывалась у Трампа, мог ли он быть заражен еще в конце сентября, а также приводила в пример множество публичных мероприятий, на которых президент появлялся без маски перед своим заражением 1 октября.

«У моего врача есть очень точная информация, и я говорю не только об одном враче, я говорю о множестве врачей. Если вы президент, вас окружает множество врачей. Но я был в отличной форме перед дебатами. И лишь спустя некоторое время после дебатов у меня оказался положительный тест. Тогда они решили, что нужно ехать в больницу», — сказал Трамп.

В итоге президент признал, что проходит обследование регулярно, но все же не каждый день — хотя до этого в Белом доме заверяли в ежедневном тестировании всех сотрудников. Касательно ношения масок, Трамп сослался на некое исследование, согласно которому 85% людей заражаются из-за масок.

«Те, кто носит маски, постоянно заражаются. Если вы посмотрите на губернатора Вирджинии, он всегда носил маску. Если вы посмотрите на Тома Тиллеса — отличный парень, — он всегда носил маску. Но они заразились», — утверждал глава государства.

Кроме того, Трампу пришлось отстаивать политику Белого дома в борьбе с коронавирусом, так как Гатри непрозрачно намекала президенту на большое число смертей от вируса в США.

В свою защиту глава государства по традиции заговорил о спасении 2 млн американцев, которые могли погибнуть при худшем сценарии развития ситуации.

Комментируя резонное замечание ведущей о том, что 200 тыс. погибших американцев также немаленькая цифра, Трамп предпочел переключиться на обвинения губернаторов-демократов, которые закрывали людей на самоизоляцию, а сами ограничениям не следовали.

В свою очередь Байден сосредоточился на обвинении Белого дома в плохой реакции на коронавирус. Демократ напомнил, что Трамп намеренно преуменьшал опасность вируса. Кандидат настаивал, что президент США свалил всю ответственность на губернаторов вместо создания единой стратегии по борьбе с вирусом.

«Сдержать пандемию можно рациональными действиями, не доверяя экономике. Например, я изложил план, как можно открыть компании, возобновить бизнес. Можно открыть компании и школы, если дать им соответствующие указания, а также выделить необходимые для этого деньги», — утверждал Байден.

Тем не менее кандидат признал, что в начале пандемии не настаивал на необходимости масочного режима и социальной дистанции. По его словам, он начал следовать рекомендациям в марте, когда его соперник продолжал уверять американцев в отсутствии опасности.

При этом Байден так и не смог дать четкого ответа на вопрос, обязательно ли проводить вакцинацию в случае появления лекарства. Он сослался на необходимость консультаций с научным сообществом. Также демократ не сказал, как бы он заставил людей носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Острые моменты

Если рассматривать выступление Трампа в целом, то помимо пандемии, глава государства находился под прессингом ведущей по целому ряду вопросов. Во-первых, президенту вновь пришлось опровергать информацию СМИ о том, что он уклоняется от уплаты налогов. Во-вторых, публично осуждать идеи превосходство белой расы, что он не сделал на первых дебатах с Байденом. И, наконец, уклоняться от ответа на вопрос о сторонниках известной теории заговора QAnon.

Последний вопрос был наиболее знаковым, поскольку ведущая долго пыталась добиться от Трампа четкого ответа. Президент, напротив, говорил, что не осведомлен об этих людях и слышал лишь об их борьбе с педофилией, что, собственно, поддерживает.

Вопросы к Трампу появились не случайно, так как на своей странице в Twitter он разместил пост с теорией заговора QAnon о том, что Байден пытался скрыть фальшивую смерть Усамы бен Ладена.

«Я просто передал другим людям мнение другого человека, не мое. И это был всего лишь ретвит. На этом я оставляю эту тему: люди могут сами решать, верить этой информации или нет. Я не занимаю никакую позицию», — пояснил президент США.

Для Байдена острым стал вопрос о назначении судей в Верховный суд. Он не смог подтвердить или опровергнуть предположение, что в случае своей победы воспользуется шансом для изменения идеологического баланса между либералами и консерваторами в ВС.

Байден сказал, что избиратели заслуживают четкого ответа на его позицию, и пообещал дать им его до дня выборов. Однако миллионы избирателей уже проголосовали, а еще больше людей отдадут свои голоса до 3 ноября. Как отмечает Politico,

Байден явно пытается как можно дольше избегать спорных вопросов.

«Что бы я ни ответил, завтра это попадет в заголовки. А нынешние события перестанут иметь значение, хотя они поступают неправильно. У избирателей есть право знать, где я стою. И они узнают об этом до голосования», — подчеркивал демократ.

Избирательные тонкости

Рассматривая итоги заочных дебатов Трампа и Байдена, стоит отметить, что кандидаты так или иначе поднимали вопрос о своей будущей личной встрече. К примеру, демократ уверял, что готов к прениям, но требовал от президента вначале сдать тест на коронавирус.

«Перед тем как появиться на нынешнем мероприятии, я сдал анализ на коронавирус, а если бы я не тестировался, то не появился бы здесь и не подвергал никого опасности. Это ведь вопрос приличия», — указал Байден.

В свою очередь Трамп заверял, что у него нет никаких остаточных симптомов от COVID-19, да и чувствует он себя отлично. Президент также сделал акцент на экспериментальных препаратах «Регенерон» и «Ремдесивир», которые улучшили его самочувствие за один день.

«Сегодня я был в Северной Каролине и провел там огромный митинг, на который пришло очень много народу. Я чувствую себя по-настоящему хорошо», — добавил Трамп.

Оценивая текущую предвыборную гонку, кандидаты, вполне ожидаемо, сосредоточились на критике друг друга.

Байден обвинил Трампа в том, что из-за него во всем мире снизилось доверие к США и страна попала в изоляцию. А президент продолжал уверять избирателей в величии Америки.

В рамках своего выступления Трамп ни разу не вспомнил о Хантере Байдене, сыне его соперника. Накануне команда президента сосредоточилась на раскрутке скандальной статьи New York Post о предполагаемых связях Байдена с украинской фирмой Burisma, где работал Хантер. Однако Трамп так и не стал поднимать эту тему во время своего выступления.

В итоге заочные дебаты двух соперников оказались гораздо более конструктивными, чем их первая личная встреча в конце сентября. Удастся ли кандидатам провести похожую личную встречу в рамках следующих прений, большой вопрос. К тому же пока сложно сказать, сыграли ли эти дебаты в пользу Трампа и Байдена — демократ продолжает лидировать в опросах общественного мнения, хотя президент и настаивает на обратном.