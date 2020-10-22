Нового карантина не будет: Путин уверен, что медицина справится с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин указал, что власти страны не видят необходимости прибегать к режиму нерабочих дней в связи с распространением коронавируса.

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«В целом ситуация такова, что на сегодняшний день нет необходимости возвращаться, во всяком случае у нас, к таким ограничительным методам, как это было весной этого года. Например, когда мы отправили людей в оплачиваемый отпуск и закрыли целые предприятия. Нет такой необходимости», — отметил глава государства, выступая на заседании клуба «Валдай».

Он также обратил внимание, что российская медицина отреагировала на эпидемию достаточно эффективно.

«А сейчас у нас резервы созданы, резервы коечного фонда, лекарства появились, протоколы лечения появились. Медики наши уже понимают и знают, что и как нужно делать. То есть уверенность пришла в том, что мы можем справиться с этими проблемами», — заверил глава государства.

Выступая на заседании международного дискуссионного клуба, Путин также подчеркнул, что распространение коронавируса оказало серьезное влияние на все сферы жизни человечества. Путин выразил мнение, что пандемия напомнила о хрупкости человеческой жизни.

Вместе с тем он подчеркнул, что коронавирус в данной ситуации не отступил. Заболевание по-прежнему представляет собой серьезную угрозу для человечества, напомнил глава государства. По его словам, такая ситуация может усиливать ощущение начала «совсем другого времени».

«Мы не просто на пороге кардинальных перемен, а эпохи тектонических сдвигов, причем во всех сферах жизни», — заключил Путин.

Накануне прошла встреча Путина с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). На ней он также подчеркнул, что в планы правительства не входит введение «жестких, тотальных ограничительных мер».

Он посоветовал промышленникам наладить диалог со специалистами в медицине, чтобы те помогли составить индивидуальную систему мер борьбы с коронавирсом, эффективные для каждого отдельного предприятия.

«Специалисты предлагают общие меры, но на предприятиях ситуация меняется от одного предприятия, от одного трудового коллектива к другому, специфика работы разная», — отметил президент.

При этом сами бизнесмены считают, что нужно достичь «правильного баланса мер, который бы позволил» с одной стороны «сохранить жизни и здоровье жителей России», а с другой «обеспечить возможность заработка, сохранения заработной платы, сохранения занятости». Это, по их мнению, можно сделать и без введения жестких ограничений по примеру тех, что были весной.

На встрече Путин назвал также «генеральный путь борьбы».

По его словам, он заключается в «продолжении тестирования, укреплении системы здравоохранения, [применении] индивидуальных средств защиты, соблюдении мер предосторожности, предлагаемых специалистами и врачами, и, конечно, вакцинации», которая должна пройти по всей стране.

С наступлением осени российские специалисты стали фиксировать рост заболеваемости. «За последние сутки в России выявлен 15 971 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 25,8% не имели клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении оперштаба.

По данным экспертов, за этот же период времени скончались 290 россиян, за сутки полностью выздоровели 11 428 человек. «Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 463 306 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 25 242 летальных исхода, выздоровели 1 107 988 человек», — добавили в московском оперативном штабе.

Больше всего за время пандемии пострадала столица России. За все время в Москве было выявлено почти 381,5 тыс. заболевших.