«У всех к нам интерес»: о чем говорили Нарышкин и Лукашенко

Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин 22 октября посетил Минск, где провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Визит проходил на фоне продолжающихся в республике протестов, начавшихся после выборов главы государства в августе 2020 года. Неудивительно, что эта ситуация, судя по всему, была в центре обсуждений на высшем уровне.

«Мы видим стремление неконституционными методами попытаться изменить существующее устройство, существующую политическую власть [в Белоруссии]», — цитирует ТАСС заявление Нарышкина по итогам встречи.

Глава СВР в очередной раз подчеркнул, что для Москвы и Минска очевидно влияние извне на происходящее в настоящий момент в республике.

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«Это влияние небескорыстное… Реформа конституции, начало которой положено, даст ответы на многие вопросы. Но при этом необходимость сохранить стабильность — это крайне важной условие для развития государства и общества», — добавил Нарышкин.

Подобное мнение высказал и Лукашенко, который практически с самого начала протестных акций в Белоруссии начал связывать происходящее с попытками внешних акторов повлиять на ситуацию в стране.

«У всех интерес к нам — к России, к Беларуси. Мы должны реагировать. Думаю, мы о многом договоримся: о нашей совместной работе, деятельности во благо наших народов, конечно», — заявил белорусский лидер.

За последние месяцы Александр Лукашенко акцентирует особое внимание на союзнических отношениях России и Белоруссии, а также на личных дружеских отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным. На этом фоне усиливается упор на обеспечение безопасности Союзного государства, а также укрепление сотрудничества между государствами в разных сферах.

«Не только сотрудничества специальных служб, разведывательных служб наших стран. Но и развитие экономического, военно-политического сотрудничества», — заявил Нарышкин.

При этом между государствами уже налажен обмен информацией по тематике противодействия и борьбы с международным терроризмом: транзит боевиков, каналы получения ими финансовых ресурсов, планы и замыслы террористических организаций, отдельных группировок по отношению к России и Белоруссии.

Тем не менее полностью связывать встречу 22 октября с протестами в Белоруссии было бы некорректно, поскольку речь все же идет о взаимодействии двух государств именно в рамках Союзного государства, которое началось отнюдь не из-за акций в белорусских городах.

Об этом же говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Вы видите, что в данном случае речь идет о сотрудничестве внешней разведки, и в рамках Союзного государства существуют механизмы взаимодействия по всем направлениям, включая и [сотрудничество] по работе специальных служб», — заявил Песков.

Однако исключать контекст самых массовых в истории Белоруссии протестов все же не стоит. Тем более, ранее Нарышкин неоднократно указывал, что СВР внимательно следит за событиями в соседней республике, а также планами Запада в отношении Минска.

Более того, в середине сентября глава российской Службы внешней разведки указывал, что ключевую роль в событиях, происходящих в Белоруссии, играют США, которые взяли под «плотную опеку» экс-кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую и других оппозиционеров. По задумке Вашингтона, как полагают в СВР, оппозиционеры должны были стать народными лидерами, однако четко оформленного лидерства в протестной группе в настоящий момент так и не появилось.

Эту роль, правда, взяла на себя Светлана Тихановская, хотя по оценкам экспертов, большое влияние на протестующих она не оказывает, что неудивительно, учитывая, что она находится за пределами Белоруссии и не может принимать прямого участия в акциях на улицах белорусских городов.

Тем не менее, она аккумулировала главные требования протестующих, которые транслирует на встречах с западными политиками, ключевым из которых остается сложение Александром Лукашенко своих полномочий.

20 октября она разместила в Telegram «народный ультиматум» главе государства, а также указала, что это станет «шансом» для сотрудников силовых структур.

Собственно, среди требований было объявление Лукашенко о своем уходе, прекращение насилия на улицах и освобождение политзаключенных. В случае невыполнения этих пунктов она грозит усилением массовых протестов, национальной забастовкой, блокировкой дорог и обвалом продаж в государственных магазинах. Срок ультиматума истекает 25 октября.