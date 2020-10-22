«Считают нас глупцами»: Трамп об отношении россиян к американцам

Выступая перед своими сторонниками на митинге в Северной Каролине, президент США Дональд Трамп порассуждал о скандале со сливом компрометирующей переписки сына кандидата в президенты США от Демократической партии — Джо Байдена. Хантер Байден уже не в первый раз оказывается на первых полосах газет. Трамп в своей речи раскритиковал председателя спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса Адама Шиффа.

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Демократ выражал мнение, что разведсообщество США считает всю историю с ноутбуком Байдена-младшего «частью российской кампании по дезинформации».

«Шифф говорит, что это сделала Россия. О, Россия, Россия <...> Они, наверное, считают нас глупейшими людьми», — заявил Трамп, цитирует телеканал Fox New. По его словам, вся история с ноутбуком Байдена — «просто катастрофа».

Глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф ранее говорил, что нет оснований считать Москву стоящей за сливом переписки Байдена. Госсекретарь Майкл Помпео поддержал мнение Рэтклиффа.

Ранее адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил, что на ноутбуке Хантера Байдена были найдены фотографии с несовершеннолетними девочками. Он продемонстрировал материалы из личной переписки Хантера и Джо Байденов, согласно которым сын кандидата в президенты США от демократов якобы общался в видеочате с некой девочкой-подростком, будучи при этом обнаженным. При этом несовершеннолетняя факт такого общения впоследствии отрицала. По словам Джулиани, ранее ФБР изучало жесткий диск ноутбука Хантера Байдена почти полгода, однако ничего не предприняло. Переписку раскрыл юристу президента некий человек, ремонтировавший жесткие диски, среди которых был и диск Байдена-младшего.

Из переписки также следует, что Хантер Байден мог устроить для представителя украинской энергетической компании Burisma встречу со своим отцом, когда тот был вице-президентом.

Дональд Трамп заявил на фоне этой публикации, что Байден — лжец и коррупционер. Он напомнил, что его соперник на выборах ранее неоднократно утверждал, что не обсуждал с сыном какие-либо деловые вопросы. В то же время помощник Джо Байдена признал, что краткая встреча с украинским представителем была «крайне маловероятна, но технически возможна».

17 октября Дональд Трамп сообщил, что бывшего вице-президента страны Джо Байдена необходимо посадить в тюрьму вместе с родственниками. «Я говорю вам, семья Байденов коррумпирована. Это коррумпированная семья», — сказал глава Белого дома, выступая перед сторонниками в штате Джорджия. Его поддержали овацией и одобрительными выкриками.

«Да, вам следует их посадить. Посадить Байденов. Посадить Хиллари [Клинтон], — заявил президент. — Вы можете представить, чтобы мои дети делали то, что этот парень Хантер делает? <...> На мой взгляд, это преступная группа».

За несколько дней до этого газета New York Post опубликовала материал, в котором содержалась переписка Хантера Байдена и главы украинской компании Burisma Вадима Пожарского на 2015 год. На тот момент Байден-младший был членом совета директоров организации.

В одном из писем, которое датировано 17 апреля 2015 года, Пожарский якобы выражает благодарность Хантеру Байдену за то, что тот пригласил его в Вашингтон для встречи с Джо Байденом — в бытность того вице-президентом.

В другом послании Пожарский спрашивает у Хантера Байдена, как можно было бы использовать его влияние «от лица компании» Burisma.

Из-за дела Burisma и требования Трампа расследовать связи Байденов с Киевом американские демократы даже запустили процедуру импичмента президента — тот якобы оказывал давление на украинские власти. Тем не менее попытка сместить Трампа с поста главы государства провалилась, доказательств давления найдено не было.

В середине прошлого ноября Дональд Трамп заявил, что и «без помощи Украины» победит своего конкурента на грядущих выборах — демократа Джо Байдена. По словам американского лидера, ранее он победил «династии Бушей, Клинтонов и жуликоватую банду Обамы».

«Обратимся за помощью к Украине, чтобы победить сонного Джо Байдена? Я так не думаю!» — сказал Трамп.