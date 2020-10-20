Одна нация — два государства: спикер турецкого парламента посетил Баку

Хотя Армения и Азербайджан договорились о перемирии, конфликт далек от завершения. Стороны обвиняют друг друга в нарушении режима тишины и выпускают провокационные заявления. В сложившейся ситуации особую роль на себя взяла Турция, которая также делает весьма демонстративные жесты. Таким, например, стал визит председателя Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Мустафы Шентопа в Азербайджан.

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«После договоренностей в Москве о гуманитарном режиме прекращения огня, захватническая Армения стала обстреливать гражданское население Азербайджана. Армения — угроза для всего региона, международное сообщество должно остановить страну-агрессора», — заявил Шентоп, выступая на пленарном заседании Милли Меджлиса (организация запрещена в России) (парламента) Азербайджана.

Спикер турецкого парламента прибыл в Баку 18 октября. Делегацию во главе с Шентопом встречали первый вице-спикер Милли Меджлиса Али Гусейнли, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Турцией Ахлиман Амирасланов, посол Азербайджана в Турции Хазар Ибрагим, посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал и другие официальные лица.

19 октября он встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а 20 октября выступил в парламенте страны.

Алиев, ожидаемо, встретил спикера турецкого парламента тепло. Принимая гостей, президент отметил важность и значимость их визита в Азербайджан в это время. Глава государства также высказал надежду на дальнейшее развитие отношений Баку и Анкары, основанных на принципе «одна нация — два государства».

Мустафа Шентоп, в свою очередь, оказал максимальную поддержку Азербайджану. Каждое его заявление было направлено именно на то, чтобы подчеркнуть, что Анкара полностью занимает сторону Баку в его конфликте с Ереваном.

«Турция поддерживает правое дело Азербайджана, — сказал Шентоп в ходе встречи с Алиевым. — Когда бы Азербайджан ни попросил о поддержке, Турция в любой момент готова быть рядом и помочь».

В парламенте Азербайджана Шентоп также выстроил свое выступление вокруг ситуации в Нагорном Карабахе и поддержке Азербайджана Турцией. «В начале хочу передать вам приветствия президента Реджепа Тайипа Эрдогана и всего турецкого народа, поддерживающих Азербайджан в борьбе за правое дело», — сказал спикер парламента Турции.

Шентоп также заявил, что в заседании Милли Меджлиса хотели бы принять участие все депутаты парламента Турции. «Думаю, после освобождения Карабаха от оккупации такую встречу мы обязательно там организуем. Между Турцией и Азербайджаном сложились отношения дружбы и братства, аналогичных которым больше нет нигде в мире», — заявил он.

Кроме того, Шентоп не удержался и от упреков в адрес сопредседателей Минской группы ОБСЕ — России, Франции и США. В первый день его визита

президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил эти страны в поставках оружия в Армению.

«Произошла смерть мозга Минской группы. До сих пор в Карабахе было освобождено от оккупации много земель. Вновь международные организации призвали к прекращению огня. Ни одно государство не захочет вести войну впустую. Азербайджан всегда был сторонником решения конфликта мирным путем. Азербайджан не позволит, чтобы змея ужалила еще раз. Никто не может проводить операции на азербайджанских землях», — сказал спикер турецкого парламента.

Вероятно, заявление Шентопа, в первую очередь, было направлено против Парижа. Отношения президента Франции Эммануэля Макрона и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана безнадежно испорчены, и ситуация в Нагорном Карабахе послужила очередным поводом для новой перепалки. Эммануэль Макрон ранее заявил, что Париж располагает доказательствами участия сирийских боевиков из Турции в боевых действиях в Нагорном Карабахе.

Одна из первых серьезных ссор между Макроном и Эрдоганом произошла в прошлом году, когда президент Франции заявил о «смерти мозга НАТО».

«Президент Франции, господин Макрон, я говорю вам в Турции, и я скажу в НАТО: сначала проверьте вашу собственную голову на предмет смерти мозга», — ответил тогда Эрдоган.

Слова Макрона Анкара, судя по всему, не забыла и использует теперь их против французского лидера.

Турция отрицает прямое вмешательство в конфликт, но продолжает оказывать поддержку заявлениями и политическими жестами, такими как визит спикера парламента в Баку.

Турцию и Азербайджан связывают прочные этнические, культурные и исторические связи, что всячески демонстрируют стороны, ссылаясь на принцип «два государства — одна нация».

Анкара была первой, кто признал независимость Азербайджана в 1991 году после распада Советского Союза, и обе страны тут же наладили прочное экономическое сотрудничество. Турция является основным каналом экспорта нефти и газа Азербайджана, а тот, в свою очередь, стал крупным инвестором в Турции.

Взаимоотношения сторон подкрепляются политической позицией Анкары. Турция не имеет дипломатических отношений с Ереваном. В 1993 году она в одностороннем порядке закрыла границу с Арменией, чтобы продемонстрировать солидарность с Азербайджаном по Нагорному Карабаху. Воздушная граница была открыта в 1995 году под давлением международного сообщества.

Отношения между сторонами и так были нестабильными из-за того, что Анкара отказывается признать геноцидом массовые убийства этнических армян на территории Османской империи во время и после Первой мировой войны.

В целом, позиция Турции по конфликту Азербайджана и Армении не стала неожиданностью. Открытым, однако, остается вопрос степени ее вовлеченности в конфликт. Анкара не раз заявляла, что придет на помощь Баку, в случае, если получит соответствующую просьбу. Об этом же говорил ранее Мустафа Шентоп.

9 октября спикер турецкого парламента сказал, что перспектива отправки турецких военных в Азербайджан может быть рассмотрена, но пока такой необходимости нет. «Азербайджанские вооруженные силы за последние несколько дней показали всему миру, что они способны самостоятельно добиться победы», — говорил он.

Армянская сторона по другому видит причины поддержки Баку Анкарой. Ереван считает, что занимая сторону Азербайджана, Турция преследует свои экономические и геополитические интересы.

«Турция там, потому что она хочет управлять этими линиями (нефте- и газопроводами). И чем дольше длится конфликт, тем глубже будет присутствие Турции в Азербайджане. А это будет менять всю региональную геополитику. Турция становится соседом России, с которой у нее по сути будет сухопутная граница. Турция будет управлять нефте- и газопроводом, которые проложены в Европу», — заявил президент Армении Армен Саркисян в интервью «Коммерсанту».

По его словам, «это означает, что Турция будет иметь огромное влияние на энергетическую безопасность Европы».

«Еще она будет иметь огромное влияние на Центральную Азию и Каспийский регион, потому что часть газа и нефти идет именно оттуда. То есть она станет посередине и будет решать: «Хочу — пропущу вашу нефть, хочу — нет». Или говорить европейцам: «Будете себя хорошо вести, я сделаю так, чтобы эти газ и нефть пришли к вам». То есть Турция будет управлять газом и нефтью, которыми она не владеет. Она раньше была потребителем, а сейчас будет управляющим», — заявил Саркисян.