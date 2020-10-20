«Охота на ведьм»: в Москве отвергли обвинения США в кибератаках

Россия не проводила и не проводит кибератаки в мире, а утверждения об обратном со стороны США направлены на разогрев русофобских настроений, указано в поступившем ТАСС комментарии российского посольства в Вашингтоне. Дипломаты назвали сложившуюся ситуацию развертыванием «охоты на ведьм» и шпиономанией.

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«Все это уже несколько лет является отличительной особенностью политической жизни Вашингтона», — отметили в диппредставительстве.

Как утверждают в российском посольстве, власти США последовательно разрушают некогда прагматичные российско-американские отношения, а также «искусственно навязывают своему населению токсичное восприятие России и всего, что с ней связано».

«У России нет и не было намерений заниматься какими-то дестабилизирующими операциями по всему миру. Это не отвечает нашей внешней политике, национальным интересам, а также нашему пониманию того, как выстраиваются отношения между государствами. Россия уважает суверенитет других стран и не вмешивается в их дела», — подчеркнули в комментарии дипломаты.

Следователи США утверждают, что обвиняемые и их сообщники нанесли ущерб компьютерным сетям по всему миру. Среди пострадавших стран они обозначили Францию, Грузию, Нидерланды, Республику Корея, Украину, Великобританию и Соединенные Штаты. В частности, россиянам предъявляют обвинения в причастности к кибератакам в 2016 году против украинского правительства и критически важной инфраструктуры страны, а именно энергетического сектора, «с использованием вредоносных программ BlackEnergy, Industroyer и KillDisk».

Американский минюст предъявил обвинения в причастности к крупнейшим кибератакам по всему миру шести россиянам. По версии Вашингтона, эти граждане РФ — бывшие и действующие сотрудники российской военной разведки.

Как сообщает The Washington Post, среди приписываемых им «самых разрушительных кибератак в мире» нападение на энергосистему Украины, вмешательство в Грузии, вмешательство в выборы во Франции и в связи с Олимпиадой 2018 года. В частности, россиян подозревают в распространении вируса-вымогателя NotPetya в 2017 году, заразившего устройства по всему миру и нанесшего ущерб на миллионы долларов.

Атака NotPetya в 2017 году нарушила работу инфраструктуры на Украине. Тогда сбои произошли в Центральном банке страны, главном аэропорту Киева и на Чернобыльской атомной электростанции.

При этом вирусное ПО распространилось в том числе и среди российских предприятий. Соединенные Штаты назвали эту ситуацию «самой разрушительной и дорогостоящей кибератакой в истории». Ответственность за случившееся возложили на Москву.

Все россияне, которых американская сторона подозревает в случившемся, по версии Вашингтона, — сотрудники российского Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (ГРУ). Они, как утверждают в Соединенных Штатах, работали на войсковую часть 74455 и состояли в сговоре между собой и с другими лицами, чтобы «распространить зловредное программное обеспечение и предпринять другие разрушительные действия для стратегической выгоды России». Американская сторона привела и их имена: это Юрий Андриенко, Сергей Детистов, Павел Фролов, Анатолий Ковалев, Артем Очиченко и Петр Плискин.

Как сообщало РИА «Новости» со ссылкой на американский минюст, ущерб трех американских компаний, пострадавших от вируса-вымогателя NotPetya в 2017 году, составил более $1 млрд. По заявлению властей США, опасное ПО нарушило функционирование компаний в таких критически важных отраслях, как перевозки и здравоохранение. Причем это имело место не только по всей Украине, но даже и в Западной Пенсильвании.

В конце сентября федеральный суд Северного округа Калифорнии приговорил к семи годам и четырем месяцам лишения свободы российского хакера Евгения Никулина, которого признали виновным в киберпреступлениях, объявил на слушаниях в Сан-Франциско судья Уильям Алсап.

Трансляция состоялась в формате видеоконференции в Zoom. Несмотря на то, что прокуратура рассчитывала на срок 12 лет, Никулина приговорили к тюремному заключению на срок «88 месяцев». Обвиненный не высказался в свою защиту перед оглашением наказания. После освобождения его депортируют.