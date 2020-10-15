Удар по отношениям: Россия вышла из консультаций по MH17

Россия выходит их трехсторонних консультаций с Австралией и Нидерландами по делу о крушении лайнера Boeing 777 рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines 17 июля 2014 года в районе города Шахтерск Донецкой области.

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Как указывается в комментарии МИД РФ, Запад изначально занял антироссийскую позицию в данном деле, а в июле нынешнего года Нидерланды подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) межгосударственную жалобу против России.

Москва назвала это очередным ударом по российско-нидерландским отношениям, а также попыткой, вопреки здравому смыслу, возложить всю ответственность за случившееся на Россию. МИД РФ указал на «порочность» такого подхода Запада.

«Ответственность за срыв трехсторонних консультаций, таким образом, полностью лежит на официальной Гааге. Австралия и Нидерланды были нацелены лишь на то, чтобы добиться от России признания вины и получения компенсаций для родственников погибших», — поясняется в коммюнике.

В завершение российское внешнеполитическое ведомство также пообещало обратить внимание мировой общественности на то, что Украина не закрыла воздушное пространство для гражданских самолетов над территорией войны в Донбассе.

Правительство Нидерландов «очень сожалеет» о решении России прекратить консультации по поводу MH17, приводит Reuters слова министра иностранных дел страны Стефа Блока.

«Российская Федерация сообщила нам, что в одностороннем порядке решила прекратить переговоры, касающиеся ответственности за атаку на самолет рейса MH17. Нидерланды очень сожалеют об этом решении», — сказал дипломат.

В июле после подачи жалобы Гаагой Министерство юстиции РФ поясняло, что Россия не имеет отношения к этой трагедии. Минюст также пообещал, что российская сторона будет последовательно отстаивать свои интересы в международных судах.

«Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению Boeing в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека», — отмечалось в комментарии.

В том же месяце Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что задержала в Киеве куратора руководителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), который якобы является внештатным сотрудником Главного управления Генштаба Минобороны России (более известного под прежней аббревиатурой — ГРУ).

На официальном сайте СБУ были обнародованы записи телефонных разговоров задержанного якобы с россиянами, объявленными в розыск по делу о катастрофе MH17.

В СБУ уверяют, что на записях представлены разговоры подозреваемого с российскими военными Сергеем Дубинским и Леонидом Харченко, также якобы связанными с ГРУ. Международная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием, предъявила им обвинения в причастности к катастрофе.

Также в опубликованных ведомством записях разговоров, по сведениям СБУ, упоминаются фамилии директора ФСБ Александра Бортникова и его заместителей Андрея Бурлаки и Сергея Смирнова.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отметила, что перед началом процесса власти Нидерландов пытаются оказать давление на гаагский суд. По ее словам, была развернута информационная кампания.

Кроме того, она высмеяла заявление нидерландского прокурора Фреда Вестербеке о том, что следствие работает со свидетелем, который видел запуск ракеты зенитного ракетного комплекса «Бук», сбившей самолет.

«Из показаний: «Иду я как-то по лесу. Бук, тополь, ясень...» Противно. Из трагедии устроили балаган», — написала в Facebook официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Президент России Владимир Путин на совещании в день катастрофы — 17 июля 2014 года — заявил, что «трагедии не произошло бы, если бы на этой земле был мир, <…> не были бы возобновлены боевые действия на юго-востоке Украины. И, безусловно, государство, над территорией которого это произошло, несет ответственность за эту страшную трагедию».