«Жест доброй воли»: Путин снимет санкции с трех заводов Украины

Президент Владимир Путин разрешил снять санкции с трех украинских предприятий, чтобы те продолжили поставки своей продукции в Россию.

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«Хорошо, пожалуйста. Давайте, я согласен. Тем более, что если вы считаете, правительство считает, что это возможно и пойдет не во вред нашим производителям, почему нет? Хорошо, договорились», — сказал Путин.

Так он ответил на предложение премьер-министра Михаила Мишустина разрешить поставки оборудования и продукции на рынок РФ для компании «Брацлав», Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонного комбината.

«Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны», — отметил президент.

На прошлой неделе Мишустин встретился с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. По словам премьера, они обсудили «возможность открыть доступ на наш рынок некоторым предприятиям из Украины, в отношении которых действуют зеркальные ограничительные меры». Как уточнил Мишустин, украинские промышленники попросили власти обсудить этот вопрос с российскими представителями.

Теперь, после того как президент одобрил предложение, правительство подготовит необходимые документы. «При этом, конечно, в полной мере будут соблюдены и интересы наших производителей. В этой части Минпромторг тщательно проработал влияние такого решения, и в дальнейшем будем смотреть, каким образом на наш жест доброй воли отреагируют наши украинские коллеги», — заверил глава кабмина.

Во время совещания с членами правительства Владимир Путин заявил, что российская сторона готова участвовать в восстановлении полноформатного взаимодействия с Украиной по вопросам экономического сотрудничества.

«Не мы вводили эти ограничения, все действия с нашей стороны носят только ответный характер. Мы всегда готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной», — уточнил глава государства.

По его словам, ранее была взаимная польза и выгода от высокого уровня и глубины кооперации между предприятиями двух стран. Он напомнил, что, когда стороны сотрудничали, у людей были рабочие места и достойная заработная плата.

«Мы готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с украинскими партнерами», — подчеркнул Путин.

Медведчук встретился с Мишустиным после того, как обсудил вопрос прекращения санкций в отношении некоторых украинских предприятий с президентом России.

«И у меня сердце болит от того, что люди на Украине, которые работали на предприятиях, которые были ориентированы [на реализацию продукции] в России, оказались в сложном положении. Это самое главное, это хочется, конечно, исправить. Мы к этому готовы, к тому, чтобы эта ситуация была перевернута и все с головы встало бы на ноги», — сказал он на встрече с Медведчуком.

Но в то же время Путин отметил «самую главную проблему»: «Мы не можем делать каких-то исключений из перечня тех стран, которые ввели против нас санкции».

Российский президент предложил украинскому представителю начать обсуждение этого вопроса с Торгово-промышленной палаты и с правительства. «Я попрошу коллег, чтобы они с вами встретились и, что называется, хотя бы начали эту работу», — пообещал Путин.

Медведчук выразил желание провести переговоры с главой кабмина, так как «все равно надо идти по пути восстановления торгово-экономических отношений».

Три завода, которым Россия восстановит доступ на свой рынок, продают различные товары: Барский машиностроительный завод занимается производством котлов центрального отопления, компания «Брацлав» выпускает доильные аппараты, а Рубежанский картонно-тарный комбинат — гофрокартон.

По словам главы Минпромторга России Дениса Мантурова, Россия сама производит эту продукцию и даже экспортирует ее, но готова пойти навстречу украинским партнерам и «рассчитывает, что этот шаг окажет позитивный эффект для двусторонних экономических отношений».