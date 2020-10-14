Марш во время карантина: чего националисты требуют от Зеленского

В Киеве 14 октября прошел марш УПА (Украинская повстанческая армия — организация запрещена в России) — уже ставшее традиционным шествие националистов в честь Дня защитника Украины. По решению экс-президента Петра Порошенко День защитника отечества был переименован и перенесен на 14 октября — в день Украинской повстанческой армии.

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Организаторы марша — «Правый сектор»(запрещен в РФ), «Свобода» и «Нацкорпус».

Марш националисты решили использовать в политических целях — они направились к офису президента, чтобы выдвинуть ему ряд требований.

Во-первых, члены националистических группировок требуют принять закон «О защите украинской государственности от коллаборационизма». Они предлагают внести в правовое поле понятие «коллаборационист», создать комиссию, которая будет регулировать этот процесс. Во-вторых, националисты хотят, чтобы CБУ и Нaциональная пoлиция реагировали на пpoроссийскую деятельность граждан Укрaины, которые с 2014 года были замечены в коллаборационизме.

Кроме того, движение требует лишить телеканалы 112, NewsOne, ZIK, Наш, Интер и Киев Live лицензии. И, наконец, главное условие — отменить указ о запрете на ответный огонь в Донбассе.

С 27 июля на линии разграничения в Донбассе вступил в силу полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Договоренности о нем были достигнуты в ходе заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске. В офисе президента Украины соглашение назвали «прорывом».

Перемирие действительно отличается от предыдущих беспрецедентными мерами: среди них запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование любых видов летательных аппаратов, применение огня, включая снайперский, размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях.

Предусмотрено применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня с уведомлением о них координатора контактной группы. Для контроля на фронт были отправлены военнослужащие, специализирующиеся на миротворческих миссиях. Все запреты были зафиксированы приказами главнокомандующих ООС и «народной милиции «ДНР/ЛНР».

Договоренности о перемирии националистически-настроенная часть украинского общества восприняла в штыки.

27 июля партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» провела акцию, на которой потребовала от властей отмены разоружения и запрета на обстрелы и разведку. Дедлайн был поставлен на 24 августа, в противном случае протестующие пообещали «защищать страну любым способом». Условия националистов тогда остались без внимания.

Впрочем, не стоит расценивать ультиматумы, выдвигаемые радикалами, как реальные требования. Подобные условия националисты выставляют каждый раз, когда правительство Украины делает шаги в сторону урегулирования конфликта, и это, как правило, ничем не заканчивается. По большому счету, сторонники «партии войны» пытаются напомнить о себе и использовать каждый повод для консолидации националистического электората.

На этот раз поводом для недовольства послужило не только перемирие, но и заявления некоторых официальных лиц Украины о необходимости поиска компромисса в переговорах с Россией. Именно на этом и основано их требование принять закон «О защите украинской государственности от коллаборационизма».

В августе первый премьер-министр независимой Украины Витольд Фокин был назначен заместителем Леонида Кравчука, представителя Украины в ТКГ. Вскоре Фокин дал интервью украинскому изданию «Страна.ua», в котором заявил, что Киеву необходимо продемонстрировать гибкость в переговорах с Россией по Донбассу.

«Когда я говорю о компромиссе, то не имею в виду игру на одни ворота. Именно в разговоре с российской стороной и представителями Донбасса мы должны добиться взаимных уступок. Если мы согласимся с их требованием всеобщей амнистии, они, думаю, пойдут нам навстречу и откажутся от требования менять конституцию для спецстатуса», — рассуждал Фокин.

Однако что более важно — он предложил не только объявить амнистию в качестве уступки, но и предоставить особый статус всей территории Донбасса, а не только неподконтрольной Украине.

«И с той стороны, и с другой стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция — нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше — всего Донбасса», — заявил Фокин.

29 сентября в Верховной Раде состоялось заседание комитета по организации государственной власти и местному самоуправлению, в ходе которого члены комитета задали Фокину вопросы относительно его интервью. Депутаты обвиняли политика в отрицании российской агрессии, участии в антиукраинской пропаганде, спрашивали его о принадлежности Крыма и о том, ведет ли Россия войну с Украиной.

Фокин, однако, от своих слов отказываться не стал. На вопрос о том, чего хочет Россия в Трехсторонней контактной группе, Фокин ответил: «Россия требует того, что конкретно прописано в Минских договоренностях: провести выборы на Донбассе».

Завершая свое выступление, Фокин отметил, что все те же вопросы нужно задавать не ему, а тем, кто подписал минские соглашения, поскольку его заявления об амнистии и особом статусе прописаны в договоренностях.

Слова заместителя представителя Украины в ТКГ вызвали возмущение у националистов. Портреты Фокина и Кравчука использовались в ходе сегодняшнего марша в качестве иллюстрации их требования принять закон «О защите украинской государственности от коллаборационизма».

Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников анонсировал создание закона «о коллаборантах», однако в этом случае речь идет о жителях Донбасса, для которых необходимо создать «механизм переходного правосудия». При этом минские соглашения подразумевает предоставление полной амнистии для всех участников войны.

Все требования националистов были переданы охране офиса президента под лозунги «Слава нации».

Марш УПА прошел во время действующего на Украине карантина. Эпидемиологическую ситуацию в Киеве оценивают как достаточно серьезную, столица попала в «оранжевую зону» (вторая по шкале). Соответственно, все массовые мероприятия в городе ограничены.

Украинские СМИ сообщают, что в этом году марш УПА собрал гораздо меньшее количество участников, чем в прошлом. Как отмечает «Страна.ua», на момент заявленного старта марша в парке Шевченко, откуда шествие должно было начаться, собралось менее тысячи человек.

Это объясняется тем, что в мероприятии не принимали официальное участие националистические партии — «Европейская солидарность» и «Голос». Судя по всему, эти политические силы вовсю готовятся к местным выборам, которые состоятся 25 октября. Дело в том, что все эти партии претендуют на один и тот же электорат. Об участии в выборах объявили «Правый сектор», «Нацкорпус» и «Свобода». Соответственно, эти партии будут бороться за голоса с «Европейской солидарностью» и «Голосом», чем и объясняется сепарация в рядах националистов. Вместе с тем нельзя не отметить, что подобного рода мероприятия, во-первых, входят в обыденность, во-вторых, постепенно теряют свою популярность.