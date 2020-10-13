«У него был плохой день»: Трамп не верит в интеллект Байдена

Президент США Дональд Трамп заявил, что кандидат в президенты от Демократической партии, экс-вице-президент Джо Байден существенно уступает президенту РФ Владимиру Путину, председателю КНР Си Цзиньпину и главе КНДР Ким Чен Ыну в интеллектуальном плане. Об этом американский лидер заявил, выступая в штате Флорида перед своими сторонниками, передает ТАСС.

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Байден ранее сделал пару оговорок во время своих речей, чем воспользовался Трамп. «У него был очень плохой день. У него будет много плохих дней. <…> Он забыл имя [сенатора] Митта Ромни, он не знал, в каком он штате. Можете представить, чтобы я такое сделал?» — заявил американский президент.

По словам Трампа, у лидеров других стран — России, Китая и КНДР — ум «острый на 100%», а ум Байдена — «остер не на 100%, не на 80% и даже не на 60%».

Кроме того, добавил Трамп, если он победит на ноябрьских выборах, то Иран согласится на сделку с США по ядерной программе. «Ирану <…> до смерти необходима сделка, потому что его ВВП упал на 28%. Никто никогда не слышал о таком. Это будет первый звонок», — подчеркнул он.

Трамп добавил, что не допустит появления у «режима аятолл» ядерного оружия.

В феврале 2019 года Трамп уже критиковал своего соперника. Перед второй речью президента в конгрессе «О положении страны» состоялась его встреча с телеведущими, во время которой он резко высказался о демократах.

Джо Байдена он назвал «тупым», сенатора и лидера меньшинства демократов Чака Шумера — «мерзким сукиным сыном», также высмеял губернатора Вирджинии Ральфа Нортэма после скандала с его выпускной расистской фотографией. По словам источников, Трамп добавил, что губернатор «задыхался как собака», оправдываясь во время пресс-конференции после скандала, из-за которого многие призвали его подать в отставку.

Отмечается, что Трамп также выразил надежду, что его соперником на президентских выборах в 2020 году будет именно Байден, потому что он глуп. «Байден никогда не был очень умным. Он был ужасным студентом. Его ляпы немыслимы. Когда я говорю что-то, что вы могли бы расценить как оплошность, это намеренно, это не ляп. Когда Байден говорит что-то глупое, это потому, что он глупый», — приводит The New York Times слова Трампа.

А лидер демократического большинства Нэнси Пелоси, по словам президента США, вежлива с ним наедине, а после говорит о нем «ужасные вещи» на камеру.

Демократы Трампа тоже критикуют — в сентябре Байден заявил, что Трамп не смог сохранить хладнокровие в разгар пандемии коронавируса COVID-19 и не принял необходимых мер по борьбе с ней, поэтому Америка пострадала серьезнее, чем любая другая страна.

«Всю свою жизнь Дональд Трамп бежал от проблем, с которыми сталкивался. В свете этого кризиса, настоящего кризиса, когда потребовалось, чтобы президент сыграл ведущую роль, он не справился. Он оцепенел, <…> он запаниковал, а Америка поплатилась», — сказал Байден.

Он добавил, что президент хотел скрыть от американцев возможные последствия пандемии, поскольку «был напуган паникой на финансовых рынках, что снизило бы шансы [Трампа] на переизбрание».

В ответ Трамп отметил, что Байден не должен критиковать его действия во время пандемии COVID-19. По словам главы Белого дома, Байден, находясь на посту вице-президента, справлялся с пандемией свиного гриппа гораздо хуже, чем он с коронавирусом.

«Посмотрите на сонного Джо, как они справлялись со свиным гриппом? Это был провал, кошмар», — сказал Трамп.

Джо Байден в интервью телеканалу CNN раскритиковал Дональда Трампа за «ложную мужественность» в разгар пандемии. «Он дурак, абсолютный дурак... Президенты должны руководить, а не заниматься глупостями и показывать ложную мужественность. Это стоит человеческих жизней», — заявил Байден, говоря о Трампе.