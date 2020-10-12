Бои продолжаются: Россия и Армения обсудили Карабах

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что затягивать возобновление переговорного процесса между сторонами конфликта в Нагорном Карабахе было бы неправильно. По его мнению, не стоит ждать быстрого и одновременного решения всех спорных вопросов, но необходимо двигаться дальше.

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Обострение ситуации в Нагорном Карабахе стало одной из главных тем встречи Лаврова с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном. Стороны провели переговоры в Москве, подробно обсудив текущую обстановку и ранее достигнутые договоренности по прекращению огня.

Как отметил Лавров, Москва рассчитывает, что обе стороны конфликта будут неукоснительно исполнять соглашения. Он напомнил, что соответствующее решение было согласовано в рамках трехсторонней встречи глав МИД России, Азербайджана и Армении.

«Мы видим, что эта договоренность пока соблюдается не в полной мере и боевые действия продолжаются. Мы рассчитываем, что принятые решения будут неукоснительно выполняться обеими сторонами», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с Мнацаканяном.

В свою очередь, армянский министр указал на ответственность Баку, подчеркнув, что именно Азербайджан не выполняет свои обязательства по прекращению огня. По его словам, ситуация в зоне конфликта может стать серьезной угрозой всему региону. Азербайджанская сторона, в свою очередь, винит Ереван в срыве договоренностей.

«Я хочу подчеркнуть важность внедрения верификационного механизма, который позволит достигнуть установления этого режима», — добавил Мнацаканян.

Проблемное перемирие

Баку и Ереван попеременно обвиняют друг друга в нарушении соглашения с начала действия режима прекращения огня. Стороны фиксируют обстрелы территорий, сообщают о сбитых беспилотниках и подкрепляют свои выводы видео- или фотоматериалами. При этом речи об отказе от прекращения огня пока не идет, да и от возможности урегулирования кризиса путем диалога Азербайджан и Армения не отказываются.

По словам Сергея Лаврова, Россия продолжит активно заниматься ситуацией в Нагорном Карабахе — как близкий союзник и стратегический партнер двух государства, а также один из трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ по карабахскому конфликту.

«Я думаю, что наши совместные здесь ночные бдения, которые все-таки завершились согласованием очень важного документа, не пропали зря и все-таки мы сможем переломить ситуацию на земле в самое ближайшее время. По крайней мере, мы в этом заинтересованы, как и стороны, которые противостоят друг другу на земле», — подчеркнул Лавров.

Говоря о верификационных механизмах по прекращению огня, о чем упомянул Мнацаканян, российский министр отметил, что этот вопрос входит в число ключевых в текущих условиях.

«В телефонных разговорах президента России Владимира Путина со своими коллегами в Баку и Ереване, которые предшествовали созыву московской встречи трех министров, затрагивалась и тема верификации. Тема обеспечения того, как на земле будет контролироваться ожидаемое прекращение огня», — пояснил Лавров.

В настоящее время вопрос прорабатывается, в том числе со стороны сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Заявление Азербайджана и Армении о прекращении огня изначально предполагало выработку такого механизма дополнительно. Никаких новых деталей по этой теме глава МИД России не привел.

В то же время Мнацаканян посетовал, что без соблюдения режима прекращения огня нельзя двигаться вперед по остальным важным вопросам. По его мнению, сохранение перемирия — одна из главных задач.

«Если мы не сможем продлить это перемирие, оно будет негативно влиять на все остальные вопросы. Давно пора внедрить верификационные механизмы. Однако это не Армения или Карабах отказываются от этих механизмов, а Азербайджан. Это является очень важным и ключевым моментом»,

— считает глава МИД Армении.

Турецкое вмешательство

Однако отсутствие механизма для контроля за соблюдением режима прекращения огня лишь часть проблемы по карабахскому направлению.

Так, немаловажным является фактор поддержки Азербайджана со стороны Турции, что создает дополнительную напряженность в регионе.

Этот вопрос обсуждался во время переговоров Лаврова с Мнацаканяном, на пресс-конференции российский министр отдельно отметил, что Анкара поддержала достигнутые в Москве на трехсторонних консультациях договоренности по нагорно-карабахскому урегулированию.

«Я связывался с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, информировал его о том, что мы рассчитываем на поддержку наших усилий, и в воскресенье мы в очередной раз провели телефонный разговор, в ходе которого поддержка московского документа была подтверждена», — указал Лавров.

При этом Мнацаканян уверен, что Азербайджан стал платформой для расширения влияния Турции и очагом международного терроризма в регионе, прибегнув к помощи протурецких вооруженных террористов.

«Эта политика подпитки и поощрения террористических организаций и предоставление им коридора на Южный Кавказ чревата новым всплеском насилия и террористической активности не только в нашем регионе, но и за его пределами. Сегодня нам необходимо остановить боевые действия», — призвал армянский министр.

Практически параллельно встрече Лаврова с Мнацаканяном проходили телефонные переговоры министров обороны России и Турции Сергея Шойгу и Хулуси Акара. Одной из тем беседы также стала ситуация вокруг Нагорного Карабаха. В частности, Акар передал Шойгу, что Армения должна прекратить нападения на мирные населенные пункты и уйти с оккупированных территорий.

Нерушимый формат

Важным моментом встречи глав МИД России и Армении стал четкий сигнал на сохранение переговорного процесса по урегулированию ситуации в рамках Минской группы ОБСЕ. В последнее время президент Азербайджана Ильхам Алиев не раз говорил, что ее состав «нуждается в обновлении», намекая на подключение Турции к переговорам.

Как напомнил Лавров, в совместном заявлении глав МИД РФ, Азербайджана и Армении «подтверждается неизменность форматов переговорного процесса Минской группы ОБСЕ».

«Это достаточно многочисленная группа стран, но она делегировала полномочия ведения переговоров, полномочия посредничества трем сопредседателям — России, США и Франции. Все последние дни те заявления, которые звучали из мировых столиц, они подчеркивали приверженность мандату трех сопредседателей», — подчеркивал глава МИД России.

Сопредседатели действительно ведут активную работу по карабахскому направлению. К примеру, до заключения соглашения о прекращении огня в Женеве были проведены переговоры представителей группы с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Подобная встреча также ожидает Мнацаканяна, он должен провести переговоры с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. По словам Лаврова, разговор пойдет о том, как двигаться дальше по урегулированию.

Этот вопрос остается ключевым для обеих сторон конфликта, поскольку отсутствие продвижения диалога, скорее всего, приведет к очередному обострению и полноценному срыву режима прекращения огня. Собственно, Ильхам Алиев не скрывает подобного сценария развития событий, что подтвердил в интервью Haber Global.

«Если не начнется политический процесс, мы не остановимся. Я говорил, мы будем идти до конца. Но как? Военным или политическим путем? Мы хотим, чтобы не было кровопролития, чтобы мы вернули свои земли путем мирных переговоров», — говорил президент Азербайджана.