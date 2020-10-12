«Не хватает легитимности»: ЕС согласовал санкции против Лукашенко

В Люксембурге впервые с начала пандемии прошла встреча глав МИД стран ЕС. Министры обсуждали ситуацию в Белоруссии. В результате переговоров главы внешнеполитических ведомств согласовали введение санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко, которые будут использованы в случае отсутствия позитивных изменений в республике. Сроки принятия финального решения при этом не уточняются.

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«Совет ЕС объявляет о готовности ввести новые ограничительные меры против институтов и высокопоставленных чиновников, включая Александра Лукашенко, если ситуация [в Белоруссии] не улучшится», — говорится в итоговом документе.

В числе условий, выдвинутых Минску — освобождение всех задержанных в ходе протестов, начало диалога властей и оппозиции, а также прекращение полицейского насилия.

«Сегодня министры подтвердили, что у Лукашенко не хватает легитимности, и решили начать разработку следующего списка, в который будет включен и сам Лукашенко», — заявил по итогам заседания глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Евросоюз не признал итоги президентских выборов в Белоруссии. Ранее ЕС объявил о введении санкций в отношении 44 белорусских чиновников, которые, по мнению содружества, ответственны за фальсификацию президентских выборов 9 августа и насильственное подавление протестов. Среди них глава МВД республики Юрий Караев и его заместители, руководители силовых ведомств, а также весь состав ЦИК. Этим людям запрещен въезд в ЕС, если у них есть активы на территории объединения, то они будут заморожены.

Правда, президент республики Александр Лукашенко в список не попал. Как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, включение политика в документ могло бы подорвать усилия по вовлечению его в переговорный процесс.

Однако вскоре в Евросоюзе с подачи Германии подняли вопрос присутствия Лукашенко в санкционном списке.

«Как и прежде, происходят аресты мирных демонстрантов. Вот почему мы должны подумать, как там все будет дальше. Мы должны признать, что со времени нашей последней встречи ничего не улучшилось. Режим Лукашенко продолжает применять насилие, мы все еще видим аресты мирных протестующих. Я предложил подготовить почву для нового пакета санкций, и Лукашенко должен быть одним из людей в этом санкционном списке», — заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас перед встречей с коллегами.

К расширению списка призывала ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая уже встретилась с президентом Франции и канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Этот список необходимо расширить, так как я уверена, что людей, ответственных за фальсификацию выборов и жестокость, гораздо больше», — сказала она в интервью Der Spiegel накануне встречи с канцлером ФРГ.

При этом экс-кандидат в президенты добавила, что если в ближайшее время ситуация в республике не изменится, то необходимо ввести адресные экономические санкции «против компаний или лиц, которые финансово поддерживают режим в Белоруссии».

Впрочем, принятые Евросоюзом меры нельзя назвать эффективными. Президент Белоруссии вообще привык осуществлять руководство страной в изоляции от Запада, санкции против него действовали с 2006 по 2016 год. Лукашенко доказал, что попадание в санкционный список ЕС не является для него рычагом давления.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей ранее заявил, что введение Брюсселем санкций будет иметь обратный эффект, напомнив о существующем опыте.

«Призываем наших партнеров проявлять мудрость, сдержанность и беспристрастность. Вмешательство в наши внутренние дела, санкции или иные ограничительные меры против Белоруссии будут иметь обратный эффект и вредны абсолютно для всех. Это мы уже проходили в прошлом», — отметил Макей, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Помимо этого, ЕС, судя по всему, решил удовлетворить и другую просьбу Тихановской. После встречи с Меркель она заявила, что для преодоления последствий внутриполитического кризиса народ Белоруссии рассчитывает на инвестиционную поддержку, помощь правозащитным организациям и независимым СМИ.

На встрече глав МИД ЕС было принято решение сократить двустороннее сотрудничество с руководством Белоруссии. Вместо этого Евросоюз будет наращивать помощь гражданскому обществу, говорится в постановлении.

«ЕС сократит двустороннее сотрудничество с властями Белоруссии на центральном уровне, увеличит поддержку белорусского народа и гражданского общества, переориентировав соответствующим образом финансовую помощь. В этом контексте ЕС незамедлительно выделит дополнительные ресурсы для жертв полицейского насилия, организаций гражданского общества и независимых СМИ», — говорится в документе.

Политологи убеждены, что у Брюсселя есть рычаг давления на руководство Белоруссии, к которому он, однако, не хочет прибегать.

«Персональные санкции никогда ни на что не влияли. Единственная жесткая санкция — это если бы они [ЕС] закрыли рынок Евросоюза для белорусских нефтепродуктов или для вывоза калия. А это все имитация. Это торговля мифами, на самом деле»,

— считает доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Аналогичного мнения придерживается белорусский политолог Дмитрий Болкунец: «Весомым для Лукашенко было бы эмбарго на покупку нефтепродуктов или закрытие рынка. Вот это сыграло бы значимую роль, и еще, я думаю, что важным инструментом был бы безвизовый режим для граждан Белоруссии — это тоже сыграло бы определенную роль для части белорусского общества как поддержка со стороны Евросоюза. Но вряд ли на это Европа пойдет».