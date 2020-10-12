Дурову «досталось» за Белоруссию и другие темы недели: о чем пишут телеграм-каналы

Прошлая рабочая неделя закончилась попытками урегулировать новое обострение конфликта в Нагорном Карабахе.

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«Перемирия достичь не удалось, и даже гуманитарное прекращение огня не очень срослось», — анализирует «Адекват» и поясняет, что имеет в виду.

«Вполне ожидаемое развитие событий, к сожалению. На текущей стадии промежуточные итоги конфликта не устраивают ни Ереван, ни Баку, а турок так тем более. Прекращение огня больше всего, помимо местного населения, нужно Москве. Посмотрим, что ещё наши могут предъявить в качестве аргументов для обеих сторон», — пишет канал.

Еще одна страна бывшего СССР, в которой в последние недели неспокойно, — Белоруссия.

Мимо внимания РИАN не прошло то обстоятельство, что американская корпорация Apple потребовала закрыть три телеграм-канала, в которых публикуются личные данные белорусских силовиков.

Произошедшее разъяснил Павел Дуров.

«Я считаю, что это не черно-белая ситуация, и я предпочел бы оставить каналы в покое, но обычно Apple не предлагает особого выбора для таких приложений, как Telegram, в подобных ситуациях. К сожалению, я предполагаю, что эти каналы в конечном итоге будут заблокированы на iOS, но останутся доступными на других платформах», — отметил он.

«Apple в своём тоталитарном репертуаре, — констатирует РИАN. — Вопрос о публикации личных данных действительно спорный, но по возможности, думается, должен решаться другими методами».

На Западе тем временем не утихают споры по поводу приписываемого России вмешательства во все сферы жизни. Причем что парадоксально: доказательств этого вмешательства все меньше.

Так, ИА «Стекломой» пишет, что офис уполномоченного по вопросам информации, подчиняющийся напрямую британскому парламенту и госдепартаменту информационных технологий, закончил трёхлетнее (!) расследование «русского вмешательства» в референдум по брекситу.

«Речь идёт о деятельности частной британской аналитической компании Cambridge Analytica, которая с помощью своих якобы манипулятивных рекламных технологий в соцсетях сперва помогла Дональду Трампу стать президентом США, а затем «убедила» британских граждан проголосовать за выход Великобритании из состава Евросоюза. ОК, но при чём здесь русские?

Cambridge Analytica использовали в работе приложение, разработанное молодым профессором Кембриджского университета Александром Коганом. Коган — русскоговорящий эмигрант родом из советской Молдавии, который в возрасте семи лет перебрался с семьёй из России в США. Так как в руководстве Cambridge Analytica до 2016 года числился не кто иной, как экс-советник Трампа Стив Бэннон, а сам Коган, по некоторым данным, до сих пор поддерживает деловые и личные контакты с Россией, то продолжить логическую цепочку несложно: за спиной компании замаячила пугающая тень здания на Лубянке. Звучит дико, но этого хватило, чтобы запустить полноценное расследование под эгидой британского госдепартамента информационных технологий в отношении «неправомерных» действий Cambridge Analytica.

И вот трёхлетние труды окончены, перелопачены терабайты информации, проедены деньги британских налогоплательщиков — вердикт: британское государство не нашло доказательств стороннего вмешательства в организацию брексита. В опубликованном на сайте организации отчёте сказано, что SCL Group («родительская» компания Cambridge Analytica) в своей работе использовала «общедоступные технические процессы и технологии», следовательно, не может быть привлечена к ответственности.

Разумеется, никаких выводов (тем более извинений) сделано не будет. Западные державы как ни в чём не бывало продолжат замазывать свои бездарные политические ошибки (каковой и стал брексит) толстым слоем «русского вмешательства». Остаётся надеяться, что когда-нибудь у британских граждан сформируется коллективный иммунитет на любые упоминания в СМИ темы «руки Кремля», — заключает канал.

И уж если заговорили о дальнем зарубежье, напомним, что до выборов в Америке осталось примерно три недели.

Просто невероятных размахов достигает досрочно-дистанционное голосование в США, пишет «Мейстер» «Если неделю назад со своим выбором определились свыше 1 миллиона американцев, то ко вчерашнему дню их количество превысило 5,6 миллионов избирателей. На этом фоне 1,5% голосов, поданных дистанционно на российском голосовании по поправкам к Конституции – просто цветочки. Еще одна отличительная черта голосования по-американски — длительный срок, суммарно досрочка продлится полтора месяца, что значительно больше, чем 3 дня на российских региональных выборах или неделя на голосовании по поправкам», — рассказывает канал.

«Избирательная система в США сформировалась в условиях XIX века. Отсюда и голосование через почту на протяжении длительного периода - это был единственный способ учесть мнение различных удаленных небольших поселений, до которых неделю на лошадях добираться от ближайшего крупного города. Поэтому на фоне российского блокчейна от ЦИК американское голосование смотрится откровенно устаревшим. Однако в этом году подобная форма - единственный вариант для американцев сохранить здоровье граждан, хотя цифры и поражают. Ранее никогда досрочно-дистанционное голосование не превышало 7% от явки. Впрочем, если бы дело происходило в России, даже «стандартные» 5-7% дистанционной «досрочки» заставили бы оппозицию впасть в неконтролируемую истерику, а для США это норма жизни даже в некоронавирусный год», — констатирует канал.

Большую роль в политической жизни США, а значит, и в идущей сейчас президентской кампании, играет Fox News. Это самый рейтинговый информационный телеканал в США, который по сути принадлежит Руперту Мердоку, американскому медиамагнату, который начинал строить свою империю в Австралии.

Так вот: часть австралийского политического истеблишмента, Мердок, что называется, достал.

Неожиданно его деятельность призвал расследовать бывший премьер-министр Австралии Кевин Радд, пишет «Доктор прописал».

«Экс-премьер создал петицию, которую уже подписали более 46 тысяч человек. К Мердоку у Радда такая неприязнь, что миллиардера он назвал «раковой опухолью для нашей демократии».

Загвоздка в том, что в Австралии парламент не обязан рассматривать петиции, сколько бы человек их не подписали. Происходит это крайне редко. Так что будущее инициативы экс-премьера весьма туманно», — предполагает канал.

Многие предполагают, что в случае победы Байдена, Мердоку также придется несладко. Как известно, Fox News скорее симпатизирует республиканцам. Так что возможно, примеру Радда вскоре последует и какой-нибудь политик-демократ в США.

А вот в этот раз Никита Кричевский напугал всех новыми американскими санкциями. Пока против Ирана.

«Они должны отрезать экономику от расчетов в долларах. В санкционные списки с блокировкой активов и запретом на любые операции с американскими гражданами и юрлицами внесены 18 крупнейших иранских банков», — пишет профессор в «Антискрепе».

Любопытна попавшая под удар структура экспорта Ирана, замечает он.

«Нефть обеспечивала 69% валютных доходов, уходивших на закупки за рубежом технологий, оборудования, продовольствия и медикаментов. Еще порядка 10% экспорта обеспечивала нефтехимия, в том числе производство пластика и органических химикатов. Наконец, металлургическая отрасль приносила порядка 6,5% экспортных доходов Ирана. Кстати, все эти отрасли уже под санкциями», — напоминает Кричевский. И делает вывод: «На кошечках тренируются».

На этом все!

До следующей недели.