«Величайший провал»: чем завершились дебаты Пенса и Харрис

В США состоялись первые и единственные теледебаты кандидатов в вице-президенты — демократа Камалы Харрис и республиканца Майка Пенса. Прения прошли в достаточно спокойной обстановке, по крайней мере стороны не переходили на личности и не опускались до взаимных оскорблений, как это было во время дебатов президента США Дональда Трампа и его соперника от Демократической партии Джо Байдена.

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Пенс и Харрис, конечно, перебивали друг друга и превышали время ответа на вопросы модераторов прений, но вели себя достаточно вежливо. Как пишет CNN,

Трамп и Байден уже через 10 минут после начала дебатов перешли на личности, чего удалось избежать их напарникам.

Основной темой дискуссии кандидатов в вице-президенты стала пандемия коронавируса COVID-19, этот вопрос особенно актуален для США, которые продолжают лидировать в мире по числу зараженных и умерших от заболевания. Кроме того, в начале октября коронавирусом заразился Трамп, впоследствии заболевание также было зафиксировано у ряда сотрудников Белого дома и участников предвыборной кампании президента.

Как заявила Харрис, Трамп был нечестен с американским народом, что привело к гибельным последствиям. По ее мнению, власти США виновны в гибели более 200 тыс. американцев от коронавируса, потому что президент не принимал достаточных мер и скрывал угрозу от населения.

«Американский народ стал свидетелем величайшего провала президентской администрации в нашей истории», — уверена Харрис.

В свою очередь Пенс сосредоточился на защите Трампа, отметив, что Белый дом принял все возможные меры для защиты от пандемии, в том числе закрыл авиасообщение с Китаем. К тому же, он добавил, что ключевые пункты плана по борьбе с пандемией Байдена заимствованы у действующего президента.

«Когда я смотрю на его план, в котором говорится о совершенствовании тестирования [на коронавирус], производстве новых средств индивидуальной защиты, разработке вакцины, это немного похоже на плагиат, о котором не понаслышке знает Джо Байден», — указывал Пенс.

При этом вице-президент уверен, что принятые Трампом меры помогли не допустить гибели более 2 млн человек от пандемии в США. Он также призвал демократов не делать «политическую проблему» из вакцины против коронавируса, а именно не подрывать доверие населения к препарату. Сама Харрис заявила, что откажется воспользоваться вакциной от коронавируса, если ее применение одобрит администрация Трампа.

Предательство друзей

Обсуждая пандемию кандидаты так или иначе упоминали Китай. Пенс в своем выступлении сосредоточился на основной позиции Белого дома — Пекин несет ответственность за распространение коронавируса по миру. Однако ни он, ни Харрис не смогли дать четкого ответа на вопрос, кем для США является Китай — конкурентом, противником или врагом.

«Китай следует винить за коронавирус, и президент Трамп недоволен ими. Мы хотим улучшить отношения, но <...> мы привлечем Китай к ответственности за то, что они сделали с Америкой с коронавирусом», — говорил Пенс.

Харрис же отмечала, что Трамп проиграл торговую войну с Китаем из-за чего США был нанесен серьезный экономический ущерб. По ее мнению, Соединенные Штаты потеряли 300 тыс. рабочих мест в сфере обрабатывающей промышленности на фоне торговой войны, из-за нее обанкротились фермеры.

«Торговая война президента с Китаем... Вы проиграли эту торговую войну. Вы ее проиграли», — подчеркнула Харрис.

Она также добавила, что подход Белого дома к Китаю привел к потере рабочих мест, американских жизней и ведущего положения США в мире.

Обвинения Харрис в отношении Трампа по внешней политике содержали наиболее критические заявления. Кандидат объявила, что президент США предал друзей и партнеров страны. По ее словам, Трамп «больше верит» президенту России Владимиру Путину, чем выводам американской разведки.

Свое утверждение она связала с информацией о покушениях на американских солдат в Афганистане со стороны запрещенного в РФ движения «Талибан» (организация запрещена в России). В американских СМИ активно раскручивается предположение, что российские власти якобы стоят за выплатой вознаграждений талибам.

«С тех пор Трамп поговорил с Путиным шесть раз и ни разу не поднял эту тему», — резюмировала Харрис, также указав, что Байден «привлечет к ответственности» Россию за любую угрозу американским войскам.

В свою очередь Пенс заверил своего оппонента в том, что Трамп укрепил альянсы США в рамках НАТО и в АТР, а также разгромил ИГ (организация запрещена в России). По его словам, президент с уважением относится к американским военнослужащим, утверждения об обратном нелепы.

«Джо Байден хочет вернуться к экономической капитуляции перед Китаем. Когда мы заняли свои должности, только на Китай приходилась половина нашего торгового дефицита. Байден хочет отменить все пошлины, введенные президентом Трампом в борьбе за американские рабочие места и американских рабочих», — подчеркивал Пенс.

Гибель экономики

Отдельным блоком стороны обсудили экономические вопросы, в том числе в контексте пандемии. Единого мнения тут также не наблюдалось, Харрис обвиняла Трампа в снижении налогов на прибыль крупных корпораций — защите богатых за счет среднего класса. Кандидат пообещала исправить эту ситуацию и уменьшить налоги для простых американцев.

Пенс же уверял, что демократы собираются ухудшить налоговое бремя для всех, а также похоронить экономику США за счет своего «Нового зеленого курса» на $2 трлн. Программа предполагает полный переход к возобновляемым источникам энергии и сведение к нулю выбросов парниковых газов в будущем.

В свою очередь Харрис указывала на необходимости борьбы с глобальными изменениями климата, параллельно критикуя неоднозначную политику Белого дома в этом направлении, в том числе выход из Парижского соглашения по климату. Кандидат также не упустила шанса указать на информацию СМИ по уклонению Трампа от уплаты налогов на $400 млн. Пенс с этим утверждением не согласился, заявив, что президент платит в виде налогов «десятки миллионов долларов».

Кроме того, кандидаты уделили внимание важной для США проблеме расизма. Эта тема поднималась еще во время дебатов Трампа с Байденом, тогда соперник действующего президента раскритиковал его нежелание открыто осудить сторонников идеи превосходства белой расы.

Харрис повторила эти обвинения, заявив, что Трамп сделал это публично на прениях, которые смотрели 17 млн американцев. «И дело не в том, что ему не дали шанса сделать это. Он упорствовал, когда ему задали уточняющие вопросы», — указала кандидат.

Победа за демократом?

В итоге полтора часа прений кандидатов в вице-президенты можно описать двумя словами — повторение пройденного. По факту Харрис и Пенс придерживались основной позиции своих напарников Байдена и Трампа, в чем нет ничего удивительного.

Обе кампании остались довольны выступлениями своих кандидатов. Действующий президент США написал в Twitter, что Майк Пенс одержал крупную победу. А Байден объявил, что гордится выступлением Харрис.

Согласно опросу CNN/SSRS, победителем дебатов стала Харрис: так считают 59% респондентов, в то время как на стороне Пенса выступили лишь 38% опрошенных. При этом 65% участников опроса согласились с тем, что действующий вице-президент мог бы исполнять обязанности главы государства — аналогичного мнение о Харрис высказали 63% опрошенных.

Вопрос о том, готов ли тот или иной кандидат в вице-президенты стать американским лидером в опросе появился не случайно, поскольку к новым выборам США приближаются в необычной ситуации. Американские СМИ не раз писали, что возраст Трампа и Байдена создает риск для их ухода с политической сцены до завершения срока.

Дело в том, что действующему президенту уже 74 года, а его оппоненту почти 78 лет — в случае победы Байден станет самым старым президентом в истории США. Оба кандидата выглядят вполне бодро, но произойти может все что угодно.

В подобном случае полномочия перейдут как раз к вице-президенту, а соответственно Пенсу или Харрис.

При этом Пенс и так мог столкнуться с неожиданным назначением в начале октября из-за заражения Трампа коронавирусом, так как президент входит в группу риска и исключать возможных осложнений нельзя. Хотя пока американский лидер чувствует себя хорошо и даже готов вновь вести активную предвыборную кампанию.

Таким образом дебаты Харрис и Пенса отчасти позволили американцам взглянуть на возможную замену их президента. Однако в социальных сетях больший интерес вызвали не кандидаты, их слова или поведение — а муха на голове действующего вице-президента.

В самый разгар дискуссии насекомое примостилось на прическе Пенса, просидев на своем месте не менее двух минут, когда сам политик даже не попытался его согнать. В итоге в кратчайшие строки аноним создал в Twitter канал под названием «MikePenceFly» (Муха Майка Пенса) и начал комментировать дебаты.

«Все завидуют, потому что у меня оказалось самое лучшее место на дебатах», — говорится в одном из сообщений.