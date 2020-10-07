«Сложная процедура»: как в Киргизии пытаются сместить президента

Третий день киргизской революции прошел под знаменем ожидания импичмента президента страны Сооронбая Жээнбекова. О соответствующих намерениях представители оппозиции заявляли еще накануне.

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В среду эта процедура была запущена в парламенте страны. «Часть депутатов подписали импичмент. Там очень сложная процедура, но можно сказать, что она запущена», — рассказал РИА «Новости» депутат от оппозиционной партии «Ата-Мекен» Каныбек Иманалиев.

Для продолжения процесса инициативу оппозиции должны одобрить 80 из 120 депутатов парламента. Кроме того, для полноценного запуска процедуры импичмента необходимо создать парламентскую комиссию. Если в течение трех месяцев парламенту не удастся завершить процедуру, импичмент будет считаться отклоненным.

Пока, впрочем, о каких-либо успехах оппозиции в этом направлении говорить не приходится.

Парламенту элементарно не удается собрать кворум для принятия каких-либо решений, не говоря уже о продвижении процедуры импичмента. Оппозиционный депутат Эльвира Сурабалдиева уверена, что игнорирующие парламентские заседания «не хотят объявлять импичмент президенту».

Кроме того, со стороны Сурабалдиевой заметно явное давление на ее коллег. На своей странице в Twitter депутат даже опубликовала имена двух депутатов, отказавшихся подписать документ об импичменте. Ожидать, что в ближайшее время депутаты объединят усилия для отрешения Жээнбекова от поста главы государства пока не приходится. Из-за разногласий оппозиции в Киргизии созданы сразу два Координационных совета. Первый был организован 6 октября партиями «Республика», «Ата Мекен» («Отечество»), «Бутун Кыргызстан» («Единая Киргизия»), «Бир бол» («Единство»), «Замандаш» («Современность») и социал-демократами.

Однако уже сегодня партии «Ордо» («Центр»), «Мекен Ынтымагы» («Национальная солидарность»), «Реформа» и «Ыйман нуру» («Огонь веры») заявили о создании своего Координационного совета.

Пока конфликт между двумя группами связан с кандидатурой на пост премьер-министра. Однако вопрос о будущем президента Киргизии также может добавиться к списку разногласий между ними.

Дело в том, что сам Сооронбай Жээнбеков активно пытается выступить посредником в диалоге политических сил, тем самым устранившись от непосредственного участия в конфликте.

Он уже выступал с призывом к лидерам 16 участвовавших в парламентских выборах партий о проведении встречи для урегулирования ситуации. Сегодня он выступил с видеообращением, в котором фактически заявил о своей готовности к любым формам диалога с оппозицией:

«Дорогие соотечественники, те, кто хотел получить должности, добились своей цели. Теперь нужно остановить своих сторонников, которые продолжают уличные акции. Я еще раз призываю их организаторов и политических лидеров вернуться в правовое поле!» — сказал глава государства.

Теоретически, Жээнбеков вполне может рассчитывать на начало диалога с его участием. Как отмечал в разговоре с «Газетой.Ru» профессор Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Казанцев,

революция в Киргизии направлена не лично против президента страны, а против злоупотреблений на выборах в парламент. Здесь же основную роль, вероятнее всего, играл не сам Жээнбеков, а группа его соратников.

При этом эксперт отмечает, что глава государства действительно не смог учесть ошибок своих предшественников, которые в свое время также приводили к смене власти революционным путем. Это делает положение Жээнбекова более шатким.

Часть оппозиции в вопросе отрешения главы государства от власти настроена решительно. Так, представители одного из Координационных советов считают, что урегулирование кризиса возможно только после роспуска действующего парламента и назначения новых выборов. Однако идти на этот шаг они отказываются до того, как действующий созыв проведет процедуру импичмента.

Очевидно понимая, что формальное проведение импичмента по всем правилам может не только затянуться, но и провалиться, в КС не исключают возможность предложить президенту добровольно сложить свои полномочия.

Возможно, в ответ на этот шаг новая власть сможет обеспечить Жээнбекову и членам его семьи определенные гарантии.

Сейчас у главы государства есть два возможных сценария действий: плохой и очень плохой. Второй предполагает его отставку и выборы нового главы государства, но этого сценария можно избежать.

Тот факт, что Киргизия — парламентская, а не президентская республика, делает пост главы государства не столь уж важным для оппозиции. Парламент и правительство играют намного более важную роль.

«Оппозиции сейчас важно поделить между собой места в захваченном правительстве, а потом легитимировать итоги этой дележки», — говорит Андрей Казанцев, указывая, что будущее Жээнбекова — не первостепенный вопрос в киргизской политике на данный момент. Но даже если ему удастся противостоять попыткам оппозиции провести процедуру импичмента, будущее президента остается туманным. Срок его полномочий истекает в ноябре 2023 года. На протяжении трех лет Жээнбеков будет оставаться слабым президентом при оппозиционном правительстве.

Однако, еще более мрачное будущее может ждать его после завершения президентского срока. У оппозиции будет возможность применить 67 статью конституции, которая гласит, что «президент может быть привлечен к уголовной ответственности после отрешения его от должности».