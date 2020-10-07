«Не могут нащупать баланс»: как события в Киргизии повлияют на соседей

Киргизия в очередной раз продемонстрировала стремительность и упорство в смене власти. За последние 15 лет в стране проходит вот уже третий переворот.

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Ситуация пока далека от стабилизации. Из-за разногласий оппозиции в Киргизии созданы сразу два Координационных совета.

Первый был организован 6 октября партиями «Республика», «Ата Мекен» («Отечество»), «Бутун Кыргызстан» («Единый Киргизстан»), «Бир бол» («Единство»), «Замандаш» («Современность») и социал-демократами. По их инициативе парламент страны предложил на пост премьер-министра кандидатуру бывшего депутата Садыра Жапарова. Жапаров в ходе протестов был освобожден из колонии, где отбывал наказание по делу о захвате заложника в 2013 году.

Однако уже на следующий день партии «Ордо» («Центр»), «Мекен Ынтымагы» («Национальная солидарность»), «Реформа» и «Ыйман нуру» («Огонь веры») заявили о создании своего Координационного совета, который не признает Жапарова как премьер-министра. Оппозиция намерена выдвинуть свою кандидатуру.

Киргизия движется к политическому тупику. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сообщил, что проводит переговоры с различными политическими силами, чтобы найти выход из сложившейся в стране ситуации.

«Отмечу, что до сих пор ни одна из сторон не предложила единой площадки для переговоров по урегулированию ситуации, — говорится в заявлении президента. — Также сейчас необходимо узаконить процесс освобождений и назначений на различные высшие должности. Для этого, как вы знаете, парламент должен внести соответствующие постановления о кадровых назначениях для подписания мною Указов Президента Кыргызской Республики».

Между тем, как сообщила депутат от оппозиционной партии «Ата-Мекен» Эльвира Сурабалдиева, сейчас в парламенте ведется обсуждение об импичменте президента.

Происходящее в соседней Киргизии вызывает беспокойство России. Президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-24» заявил, что надеется на стабилизацию обстановки.

«Совсем недавно прошли выборы в парламент, кстати говоря, они признаны состоявшимися и демократическими не только международными наблюдателями, но представителями ОБСЕ. И то, что там произошло после этого, не может нас не беспокоить. Мы надеемся, что все обойдется мирно. Надеемся на то, что восстановится нормальный политический процесс», — заявил Путин, подчеркнув, что ситуация должна стабилизироваться «как можно быстрее».

Российский лидер также отметил, что Москва контактирует со всеми участниками внутреннего конфликта в Киргизии и намерена после урегулирования ситуации «продолжить реализацию всех наших планов».

Киргизия является членом Евразийского экономического союза. Владимир Путин подчеркнул, что Россия оказывает Бишкеку значительную помощь, выделяя кредитные средства.

«Там много вопросов, связанных с таможней, с фитосанитарным контролем и так далее. Мы выделяем значительные ресурсы на то, чтобы Кыргызстан стал полноправным и полноценным членом этой организации, — подчеркнул Путин. — Рассчитываем, что все внутриполитические процессы, которые мы наблюдаем сегодня, они закончатся, и закончатся быстро без каких-либо потерь».

По мнению экспертов, несмотря на происходящее в Киргизии у России действительно есть все основания рассчитывать на продолжение реализации всех совместных планов. Вне зависимости от того, кто придет к власти в Киргизии, отношения между Россией и Киргизией все равно останутся стабильными, отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» директор евразийского информационного центра Алексей Пилько.

«Никаких существенных изменений в геополитическом раскладе и глобальном балансе не произойдет. К сожалению, мы имеем дело в Киргизии с неустойчивой политической системой — столько революций там было, но никак не может республика нащупать баланс. Если раньше еще можно было говорить что Киргизия находится в фокусе российско-американского соперничества, то сейчас нет».

По словам эксперта, Бишкек не представляет особого интереса для каких-либо внешних игроков.

Между тем, Киргизия стала одним из элементов политики России и Китая по распространению влияния в Центральной Азии. Присутствие КНР в регионе заметно возросло благодаря проекту «Один пояс — один путь». Пекин последние годы активно кредитовал страны Центральной Азии. Так, например, Киргизия задолжала Китаю 30 процентов своего ВВП.

Опасений же, что новые власти решат резко сменить внешнеполитический курс — не существует, отмечает профессор НИУ ВШЭ, главный научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Андрей Казанцев.

«В сложившейся геополитической конфигурации ситуация не сильно изменится, то есть, если мы возьмем тех представителей оппозиции, у которых больше шансов закрепиться во власти, то у них планы, программы не сильно отличаются от того, что было у нынешней власти — это продолжение членства в ОДКБ, ЕАЭС, развитие двустороннего сотрудничества с Россией, продолжение сотрудничества в ШОС [Шанхайская организация сотрудничества] в рамках проекта «Один пояс — один путь» с Китаем. В краткосрочном плане тут ничего не изменится», — отмечает эксперт.

Вместе с тем, Андрей Казанцев также отмечает, что

рост нестабильности в Киргизии все же может вызывать некоторое беспокойство в вопросах безопасности.

«Нестабильность растет в самом Кыргызстане и нестабильность растет в окружающем регионе, прежде всего, в соседнем Афганистане. И вот тут могут быть неожиданные сочетания рисков и угроз, которые могут настораживать», — отмечает эксперт, напоминая о Баткенской войне — вооружённые столкновения на территории Киргизии с боевиками Исламского движения Узбекистана (организация запрещена в России) 1999—2000 годах.

«Для противостояния с террористами тогда пришлось задействовать механизм договора ОДКБ, в том числе, и российские вооруженные силы. Вот тут возможны случаи усиления дестабилизации, в целом, в регионе Центральной Азии, в том числе, и Киргизии. Конечно, возможны угрозы такого типа, особенно, в связи с тем, что ситуация в Афганистане сейчас очень плохая — американцы оттуда уходят, кто там будет наводить порядок совершенно непонятно. И в том случае, если там закрепятся различные террористические группы, особенно на севере Афганистана, то, в общем, это усилит угрозы, в том числе, и для Кыргызстана, и может вступить в некое взаимодействие с внутренней нестабильностью в этой стране», — отмечает Казанцев.

Обстановка в Афганистане действительно вызывает беспокойство в Киргизии. В прошлом году посол Киргизии в России Аликбек Джекшенкулов заявил, что Бишкек не исключает возможности строительства второй (помимо уже существующей авиабазы Кант) российской военной базы на юге страны. По его словам, этот шаг мог бы купировать угрозы безопасности, в том числе со стороны Афганистана, обстановка в котором может осложниться после вывода войск США.