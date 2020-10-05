«Снять преграды»: ВОЗ толкают к реформам из-за пандемии

5 октября начинается пятая специальная сессия исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Главной темой встречи станет реализация майской резолюции ВОЗ о борьбе с пандемией коронавируса COVID-19. Как ожидается, по итогам двухдневного мероприятия также будет представлен промежуточный доклад о деятельности организации в ответ на эпидемию.

Реклама

Действия ВОЗ по пандемии вызывают определенные вопросы у многих стран и, в первую очередь, у США. Вашингтон, по сути, запустил дискуссию о необходимости реформирования организации из-за неадекватной, с позиции американских политиков, реакции на эпидемию.

С точки зрения Белого дома, ВОЗ проигнорировала первую вспышку COVID-19 в Китае и поздно проинформировала другие государства о распространении заболевания. Более того, в США утверждают, что организация действует по указке Пекина, который якобы скрывает информацию о вирусе и несет ответственность за начало пандемии.

В ответ на «нарушения ВОЗ», Вашингтон приостановил финансирование организации и официально объявил о готовности ее покинуть.

Как пишет Politico, большинство государств не поддерживают антикитайскую риторику США по этому вопросу, но, в целом, согласны с необходимостью изменения в структуре работы самой ВОЗ. В этом списке стоит выделить Германию, Францию и Чили, которые активно призывают к реформам организации. Официально исполнительный комитет ВОЗ не собирается обсуждать предстоящие перемены в рамках текущей специальной сессии, однако, скорее всего, эта тема будет затрагиваться на заседании.

Основные предложения

В целом, Берлин, Вашингтон, Сантьяго и Париж выдвигают схожие предложения по изменению организации, хоть и не сходятся по китайскому вопросу. Во-первых, стороны уверены, что ВОЗ необходимо предоставить доступ к странам, в которых началась эпидемия. Во-вторых, система определения чрезвычайной ситуации в области здравоохранения должны стать более детализированной. В-третьих, организация должна обладать возможностью проверки тех или иных государств на предмет соблюдения правил по режиму ЧС в здравоохранении, и их готовности к соответствующей реакции на подобную ситуацию.

Все эти предложения строятся на том, как ВОЗ отреагировала на пандемию коронавируса. В частности, последний пункт связан с тем, что Китай с задержкой сообщил о чрезвычайной ситуации с COVID-19. Основная проблема заключается в том, что за сокрытие информации или ее задержку не предусмотрено никаких наказаний, что страны предлагают исправить. Доступом к КНР организация также не обдала, так как в настоящее время это происходит на добровольной основе только по официальному приглашению.

Что касается системы определения ЧС, то все четыре страны предлагают пользоваться принципом светофора с разными уровнями опасности, связанными с определенными мерами. Действующий механизм оповещения создан с опорой на международные медико-санитарные правила, которые требуют от стран сообщать о вспышках заболеваний, представляющих только широкомасштабную угрозу.

Если же говорить о механизме надзора и оценке той или иной страны на предмет соблюдения правил «новой системы оповещения», то тут мнения четырех государств расходятся.

США, Франция и Германия выступают за то, чтобы ВОЗ обладала возможностью оценивать уровень соблюдения указанных правил со стороны государств-членов. Чили же выступает не только за оценку, но и возможность организации уведомлять о негативной ситуации в системе здравоохранения той или иной страны.

К слову, президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на сентябрьской сессии ГА ООН также призывал к частичному изменению ВОЗ. По его мнению, потенциал организации необходимо укреплять. «Что касается здравоохранения, то здесь сейчас, как и в экономике, нужно максимально снимать преграды для партнерства», — подчеркнул Путин.

Как отмечала пресс-секретарь постоянного представительства России при отделении ООН и других международных организаций в Женеве Дарья Рудакова, президент намекал на увеличение финансирования, повышение уровня прозрачности и ответственности среди государств-членов. При этом в число приоритетных задач входит дальнейшее укрепление программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения (‎‎WHE)‎‎.

Финансовые проблемы

В итоге большая часть предложений по реформе ВОЗ заключается в усилении полномочий организации, что может быть негативно воспринято рядом государств членов, поскольку неизвестно, насколько они готовы открыться для сотрудничества в сфере здравоохранения.

По мнению консультанта ВОЗ, профессора права в области глобального здравоохранения из Джорджтаунского университета Лоуренса Гостина,

организация оказалась в трудном положении, и ее реформирование будет нелегким.

«Наличие своего рода инспектора для реального соблюдения новых правил и расследования вспышек может сделать мир более безопасным и защищенным, но также создать огромные геополитические проблемы», — подчеркивал Гостин.

При этом одной из основных проблем организации является ее финансирование, сумма обязательных взносов стран-членов ВОЗ составляет менее $1 млрд — остальные средства организация получает в качестве добровольных взносов государств, фондов, частных компаний и различных организаций.

Подобная модель финансирования выглядит не слишком устойчивой, о чем не раз говорили в Германии и Франции, и отчасти не дает ВОЗ возможность удовлетворить множество мировых требований и запросов. Интересно, что в США также осознают эту проблему, но все же решили удержать часть своих взносов за 2020 год, хотя пообещали рассмотреть возможные бюджетные реформы организации.

Впрочем, когда текущие предложения по изменениям ВОЗ приведут к конкретным решениям, пока говорить рано. Если непосредственно рассматривать финансирование организации, то ряд государств уже пообещали увеличить свои взносы — в том числе Китай, заявивший о готовности предоставить ВОЗ $2 млрд в течении двух лет.

Реформирование системы целиком требует масштабной дискуссии на уровне всех стран-членов Всемирной организации здравоохранения. Предложение о запуске открытого обсуждения этого вопроса в середине сентября поступали от Чехии, но сроки реализации этого плана пока что остаются неизвестны.