Битва за Карабах: чего добиваются Армения и Азербайджан

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил признания независимости Нагорного Карабаха в связи с военной ситуацией в регионе. В ходе пресс-конференции он также отметил, что Ереван нацелен на установление длительной стабильности в регионе.

«В нашей повестке есть такой вариант [ — признание независимости Карабаха]. Есть также вариант подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве между Арменией и Карабахом, есть возможность подписания договора о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны», — добавил Пашинян.

По его словам, варианты обсуждаются и решения будут приниматься «в зависимости от некоторых факторов». Что именно может повлиять на позицию Армении, премьер не уточнил.

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Ереван стремится к установлению долгосрочного мира в регионе, чтобы текущая ситуация не повторилась через несколько лет, продолжил Пашинян, но не собирается действовать в ущерб своим национальным интересам или интересам Нагорного Карабаха.

«Обсуждение об участии ОДКБ является политическим вопросом. Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами по организации, информируем о сложившейся ситуации. Однако Армения готова защищать свою безопасность с участием или без участия ОДКБ», — отметил армянский премьер.

Пока Армения не рассматривает возможности ввода международных миротворческих сил в зону карабахского конфликта, в том числе со стороны организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Говоря о возможности проведения встречи в формате Армения — Россия — Азербайджан на фоне обострения конфликта, Пашинян указал, что в настоящее время это не слишком уместно. По мнению премьера, для переговоров нужны соответствующая атмосфера и условия.

В то же время Ереван не отказывается от проведения заседания межправсовета ЕАЭС 9 октября в армянской столице. «Мы не обсуждали изменения форматов и в этом смысле готовы принять межправсовет ЕАЭС», — заверил Пашинян.

В рамках пресс-конференции премьер также ответил на вопрос о переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы не обсуждали с президентом РФ возможное военное вмешательство России в карабахский конфликт. Также мы пока не нуждаемся в использовании потенциала 102-й российской базы, однако в случае такой необходимости есть все юридические фундаменты», — подчеркнул Пашинян.

Обстоятельства, при которых Армения может воспользоваться потенциалом российской военной базы, не уточняются. Неизвестно также, потребуется ли для этого согласование в рамках ОДКБ. Касательно взаимодействия с Москвой Пашинян объявил, что Ереван стремится построить качественно новые отношения с российской стороной.

С его точки зрения, отмена визита армянской делегации в Россию на заседание межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству является «чисто техническим моментом» и не может расцениваться как «сигнал Москве».

«В отношениях между Арменией и РФ ничего не произошло, и нет никаких нюансов, которые не присутствовали раньше. Наша цель в отношениях с Россией — выстраивание отношений нового уровня и качества», — подытожил Пашинян.

Цель Армении

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. В Баку заявили, что армянские ВС совершили нападение на населенные пункты на линии соприкосновения в непризнанной республике — в результате обстрела погибли мирные жители и военнослужащие.

Ереван ответил зеркально, обвинив Азербайджан в наступлении на карабахском направлении, и заявил о ряде «воздушных и ракетных атак» в регионе. В непризнанной республике также сообщили об артиллерийском обстреле ряда населенных пунктов, впоследствии введя военное положение и всеобщую мобилизацию — следом такое решение приняли и в Армении, а затем частично реализовали в Азербайджане.

С этого момента ситуация в регионе крайне нестабильна, а стороны конфликта попеременно сообщают об уничтожении военной техники противника и новых жертвах столкновений. Дополнительную напряженность вносит поддержка Баку со стороны Турции, где открыто объявили о готовности поддержать своего союзника.

В подобных условиях слова Пашиняна о возможном признании независимости Нагорного Карабаха являются знаковыми, хоть и не сенсационными, поскольку подобные идеи уже не раз звучали из Еревана, но так и не были реализованы.

Как заявил в разговоре с «Газетой.Ru» старший научный сотрудник Центра кавказских исследований МГИМО Вадим Муханов, армянская сторона не раз поднимала вопрос признания во время обострения конфликта, но дальше заявлений дело не шло.

«В армянской среде есть две ключевые версии дальнейшего развития событий: одна группа призывает к незамедлительному признанию Карабаха, а другая предлагает включить регион в состав Армении. Но, скорее всего, ни один из этих сценариев не будет реализован, вероятность подобного очень мала. Сам факт признания отбросит переговорный процесс к нулю и зафиксирует стороны конфликта в борьбе на полное истощение», — отметил эксперт.

По факту у армянской стороны есть несколько ключевых целей по Карабаху, их следует разделить на национальные и политические, продолжил Муханов. В первом случае главная задача состоит в возвращении к статус-кво, который действовал до обострения конфликта.

«Им крайне важно вернуть ситуацию к той линии соприкосновения, потому что даже незначительное поражение уничтожит любые гарантии на не повторение текущей ситуации в ближнесрочной перспективе — зафиксирует состояние неизбежного нападения соседа. У правящей элиты во главе с Пашиняном главный интерес заключается в минимизации любых политических и военных потерь, так как в противном случае им придется расстаться с властью. Вряд ли армянский народ простит им очередную военную катастрофу в Карабахе», — уверен эксперт.

Задача Азербайджана

Если же говорить о целях Баку в данном противостоянии, то они фактически диаметрально противоположны, разве что задачи политических элит сходятся в ряде моментов. Вряд ли Азербайджан собирается сохранять статус-кво, он, скорее, демонстрирует явный настрой на завершение 32-летнего конфликта в свою пользу.

В данным случае опасным моментом выступает поддержка Баку со стороны Анкары, что может создать дополнительную напряженность в регионе.

Как говорил Пашинян, на территории Азербайджана уже присутствуют высокопоставленные турецкие военные, которые якобы руководят военными действиями на местах. Однако пока в Баку подобные заявления отрицают, призывая не считать Турцию одной из сторон карабахского конфликта.

С точки зрения Вадима Муханова, Азербайджан пошел на обострение в Карабахе отчасти как раз за счет поддержки со стороны Турции. В целом ситуация выглядит как спланированная операция. Главные цели для Баку также можно разделить на национальные интересы и интерес политических элит.

«В азербайджанском обществе сильны реваншистские настроения, так как после горячей фазы 1990-х годов он себя чувствовал проигравшей стороной. Для элит же Карабах выполняет роль громоотвода, который позволяет им отвести от себя всю критику по другим внутренним вопросам. Они кровно заинтересованы не просто в педалировании этой темы, а хотя бы в промежуточной победе», — считает эксперт.

Власти Азербайджана желают разрешения ситуации в свою пользу из-за предстоящего транзита власти, подчеркнул Муханов, если президент республики Ильхам Алиев уйдет при даже малой победе над «главным врагом» — народ поддержит его преемника.

В итоге главный вопрос в отношении текущей ситуации заключается в том, как именно она будет развиваться, поскольку подвижек к непосредственно мирному урегулированию с обеих сторон пока не наблюдается. Да и отказ Еревана от прямых переговоров с Баку, в том числе при участии Москвы, не добавляет позитива общей обстановке.