«Не вовремя»: Порошенко заразился коронавирусом

Бывший президент Украины Петр Порошенко узнал, что заболел коронавирусом. В своем Telegram-канале он сообщил о положительном результате теста и о том, что остался лечиться дома.

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«Получил положительный тест на COVID», — сообщил политик, добавив, что «лечится дома». При этом он признал, что на этот раз переносит болезнь тяжелее, чем обычно. «За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта коварная. Значительно коварнее», — отметил он.

По его словам, заболел он «не вовремя». «Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам», — поделился он с подписчиками, призвав «всех украинцев беречь себя».

Порошенко не единственный украинский политик, заразившийся коронавирусом. Ранее инфекция была обнаружена у лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Из-за осложнений ее госпитализировали и подключали к аппарату ИВЛ. Об этом сообщали СМИ, пресс-секретарь бывшего премьер-министра Украины Марина Сорока отмечала лишь, что состояние Тимошенко долгое время оставалось тяжелым.

Во время болезни температура Тимошенко несколько дней не опускалась ниже 39 градусов. О том, что глава оппозиционной украинской партии заразилась коронавирусом, стало известно 23 августа. «Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется», — приводит УНИАН слова Сороки.

В СМИ также были сообщения о том, что заболели и родственники Тимошенко — ее дочь Евгения и муж Артур Чечеткин. Но они перенесли заболевание в легкой форме.

В начале сентября этого года заместитель главы партии «Батькивщина» Сергей Власенко на своей странице в Facebook сообщил, что Тимошенко идет на поправку. «Ей уже лучше, но еще требуется время», — отметил парламентарий. Вслед за ним Марина Сорока сообщила, что Тимошенко вылечилась от коронавируса, но на тот момент у нее оставалось воспаление легких.

На утро вторника, 29 сентября, на Украине за все время эпидемии было зафиксировано 204 932 случая заражения коронавирусом. Из них 4 065 человек умерли, 90 250 пациентов выздоровели. Суточный прирост в стране составил 3 627 новых случаев заражения. За последние сутки было 69 летальных исхода среди заболевших.

Коронавирусом на Украине также переболела жена президента страны Елена Зеленская. В июне она была госпитализирована с двусторонней пневмонией средней степени тяжести. После того, как первая леди Украины получила положительный результат теста, она стала соблюдать изоляцию «от членов семьи, чтобы не подвергать их опасности».

При этом в пресс-службе украинского лидера не могли пояснить, где и когда Зеленская могла заразиться, так как она якобы соблюдала все правила карантина и рекомендации, которые дал Минздрав.

Кроме того, жена Владимира Зеленского регулярно проходила тестирование, чтобы можно было своевременно выявить заболевание. В офисе главы Украины утверждали, что тесты, которые делали Зеленской в начале июня были отрицательные. Но уже в середине месяца у нее обнаружили коронавирус.

«Всем контактным лицам сразу сообщили о потенциальной опасности инфицирования. Им рекомендуется соблюдать самоизоляцию и по возможности также пройти тестирование», — добавили в пресс-службе Зеленского. В начале июля ее уже выписали из больницы, так как она была здорова.

Распространение коронавируса началось в декабре прошлого года. Очагом стал китайский мегаполис Ухань. После этого заболевание разнеслось по всему миру. Американский президент Дональд Трамп считает, что это произошло из-за того, что китайские власти не закрыли вовремя все свои границы. Ранее он призвал ООН привлечь КНР к ответственности за это.

После Китая основными очагами распространения вируса стали Европа, Южная Корея, Иран. На сегодняшний день больше всего случаев заражения зафиксировано в США — 7,4 млн человек. Умерли свыше 230 тыс. пациентов, выздоровели 4,6 млн американцев.

Всего за время пандемии коронавирус был выявлен у почти 34 млн человек по всему миру, летальных случаев зафиксировано больше 1 млн, 25 млн человек полностью восстановились.