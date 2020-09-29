«Подлинно союзнические»: Путин рассказал про отношения с Минском

Отношения Москвы и Минска являются братскими и союзническими, заявил президент РФ Владимир Путин в своем видеоприветствии к участникам пленарного заседания VII Форума регионов России и Белоруссии.

Реклама

По его словам, развитие межрегиональных связей, приоритетность углубления которых признается властями обоих государств, — это один из важнейших факторов улучшения двусторонних отношений России и Белоруссии. Глава России уточнил, что совместная работа Москвы и Минска основывается в том числе на принципах равноправия и строится с учетом обоюдных интересов, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

«Отношения России и Белоруссии не подвержены ни времени, ни конъюнктуре, имеют под собой прочный фундамент, ведь наши государства объединяют прочные, уходящие корнями в века культурные и духовные связи, обширные родственные и семейные узы, общая совместная история», — отметил президент России.

Также во вторник, 29 сентября, посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко сообщил, что Москва и Минск возобновили диалог по интеграционным «дорожным картам», передает РИА «Новости».

Он напомнил, что на прошедшей неделе (21-27 сентября) первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков посетил Москву и встретился с российским вице-премьером Алексеем Оверчуком.

По словам дипломата, уже тогда обсуждался алгоритм по «дорожным картам» и прочие вопросы.

10 августа — сразу после президентских выборов в Белоруссии — Путин направил поздравительную телеграмму Лукашенко, в которой выразил уверенность в углублении двустороннего сотрудничества.

«Рассчитываю, что ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ», — говорилось в поздравлении российского президента. Он также добавил, что такие задачи отвечают «конкретным интересам народов Белоруссии и России».

Две недели спустя Лукашенко заявил о важной договоренности с Путиным, касающейся рефинансирования части госдолга перед Россией. Речь шла о реструктуризации задолженности в размере $1 млрд. Как пояснил Лукашенко, Белоруссия в ближайшее время не планирует возвращать этот долг. «Мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты», — сказал белорусский глава.

Помимо этого, Лукашенко назвал Путина «хорошим другом» и заявил, что судьба западного соседа небезразлична Москве.

Как указал белорусский лидер, готовность российской стороны продлить финансовые преференции для Минска, а также предоставить сотрудников правоохранительных органов в случае усиления беспорядков говорит о близости позиций России и Белоруссии.

Сотрудничество Минска и Москвы зиждется, прежде всего, на экономике и финансах, рассказал «Газете.Ru» ведущий аналитик группы «Суверенные рейтинги» S&P Global Ratings Максим Рыбников. «Это видно, например, из статистики экспорта товаров: в 2019 году доля России составила 41% в общем объеме экспорта, а с ЕС — 25%», — указал эксперт.

По его словам, около половины внешнего долга Белоруссии — это долг перед РФ. До конца года Белоруссия обязана выплатить по внешним долгам $1,1 млрд. Из них 45% — это долговые обязательства перед Россией по ранее выданным займам.

«Поэтому готовность России рефинансировать эти кредитные линии имеет важнейшее значение для платежного баланса страны. Также Россия до сих пор предоставляет Белоруссии ряд субсидий, в том числе, по поставкам нефти и газа», — резюмировал аналитик.

При этом чуть ранее — 4 августа — Лукашенко в своем обращении к народу заявлял, что Белоруссия остается «единственным спокойным звеном в центре Евразии» и что «Москва боится потерять Минск как союзника».

В ходе обращения Лукашенко к соотечественникам также прозвучало высказывание о том, что характер отношений Москвы и Минска в последнее время поменялся. «Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Белоруссии или в России. Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что [Москва] братские отношения с нами поменяла на партнерские, — напрасно», — сказал он.

Вместе с тем Лукашенко добавил, что считает Путина старшим братом «по возрасту, и по весу», напомнив, что старший брат должен всегда поддерживать младшего.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве. В дальнейшем была сформирована рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывался 31 проект отраслевых «дорожных карт». Тем не менее программа до сих пор не принята.