Меркель у Навального: в Кремле обратили внимание

В Кремле ответили на сообщения о том, что канцлер Германии Ангела Меркель встретилась с российским блогером Алексеем Навальным в берлинской клинике «Шарите», где он проходит лечение.

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«Конечно, обратили [внимание]», — ответил пресс-секретарь российского президента на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт подтвердил информацию о том, что Меркель решила посетить Навального. При этом он не стал разглашать содержание их разговора.

«Да, я могу [подтвердить факт встречи Меркель с Навальным]», — сказал он в ответ на просьбу корреспондента ТАСС подтвердить соответствующую информацию издания Der Spiegel.

Немецкий политик подчеркнул, что речи о «тайном визите» канцлера в клинику не идет. По его словам, кабинет министров ФРГ в принципе не сообщает о частных встречах Меркель.

О том, что эта встреча не была «тайной» сказал и сам российский оппозиционер. «Скорее, частная встреча и разговор с семьей», — написал он на своей странице в Twitter, выразив признательность Меркель за визит.

Ранее об этой встрече написал журнал Spiegel. «Канцлер в условиях полной секретности навестила российского оппозиционного политика, когда он лежал на больничной койке в берлинской клинике «Шарите», — говорится в материале.

В издании выразили мнение, что «столь необычным жестом» Меркель показала солидарность правительства Германии с Алексеем Навальным.

В свою очередь, бывший заместитель генерального секретаря ООН, заместитель секретаря Общественной палаты России Сергей Орджоникидзе выразил мнение, что Меркель совершила «недружественный шаг» по отношению к России.

«Когда проходит официальный визит государственного деятеля в другую страну — многие западные партнеры встречаются с оппозицией. Мы на это смотрим нормально, но тут совершенно другая ситуация. Это недружественный шаг. Меркель прекрасно сама все понимает, она опытный политик», — уверен Орджоникидзе.

Он считает, что подобные поступки совершаются, чтобы «ущемить Россию в политическом плане, чтобы сделать из Навального героя-мученика».

Политик также предположил, что к Навальному могли приходить и другие лидеры — помимо Меркель. Что касается посещения Меркель, Орджоникидзе считает, что канцлер могла в ходе встречи проинструктировать Навального относительно его дальнейших действий.

Тем временем российский публицист и общественный деятель Армен Гаспарян в беседе с ФАН выразил мнение, что «посещение Меркель лежит в плоскости продолжения истории официального гостя».

«Было бы странно, если вам дают такой статус «официальный гость канцлера» и при этом сам канцлер к вам не приходит. Ну вот, очевидно, фрау канцлерин решила, что так недопустимо, и посетила постояльца клиники «Шарите» Алексея Анатольевича Навального», — считает эксперт.

Он предположил, что Меркель могла не только пожелать Навальному выздоровления и всевозможных благ, но и «сказала, что рассчитывает увидеть продолжение его политической активности». Публицист также полагает, что это, вероятно, «была сугубо протокольная встреча и сугубо протокольный разговор».

Гаспарян также заявил, что пока нет ответов на вопросы российской стороны, которые она задавала Германии по делу Навального, попытки властей ФРГ выяснить, что произошло с Навальным, «достаточно зыбки».

Основателю ФБК Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, который летел из Томска в Москву. В итоге самолет экстренно сел в Омске, где блогера доставили в местную клинику. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — неизвестно, но российские специалисты не нашли ядов в крови и моче Навального.

Позднее Навального отправили в Германию. Там специалисты заявили, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок». Москва направила запрос с просьбой предоставить более полную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.