«Тесные связи»: какими будут отношения Украины и Белоруссии

Киев попросил перенести на год запланированный на октябрь форум регионов Белоруссии и Украины в Гродно, сообщил белорусский посол на Украине Игорь Сокол в интервью газете «Украина Бизнес Ревю». III Форум регионов Украины и Белоруссии должен пройти 8-9 октября. В нем собирался принять участие украинский президент Владимир Зеленский.

По словам Сокола, планировалось, что это событие станет центральным на двустороннем треке.

Он отметил, что этот форум изначально носит исключительно экономический характер. Его отмена фактически перечеркнула совместную подготовительную работу, констатировал дипломат.

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«Пострадают в первую очередь экономики наших стран, межрегиональные связи и [связи] между простыми людьми. Разрушать легко, созидать намного труднее. Раз руководство Украины поставило отношения «на паузу», значит, продолжим общаться с областями, городами, сельскими советами, бизнесом. Мы к этому готовы», — сказал он.

Как рассказал представитель дипмиссии, в ходе подготовки к форуму страны провели колоссальную подготовку: сформировали белорусский и украинский оргкомитеты по подготовке мероприятия, включили в программу 17 параллельных локаций.

«Также планировались круглые столы <...>, мероприятия по обмену опытом работы свободных экономических зон, промышленных парков, технопарков, заседания рабочих групп по линиям промышленности, сельского хозяйства, транспорта, техническому регулированию, стандартизации и метрологии, защиты окружающей среды», — уточнил Сокол.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в начале месяца сообщил о приостановке организации предстоящего форума регионов Украины и Белоруссии.

Процесс был заморожен до установления более понятной для Киева ситуации в соседней республике.

Президент Украины в ходе своего выступления в Братиславе 24 сентября на совместном брифинге со словацкой коллегой Зузаной Чапутовой предупредил белорусские власти, что они могут потерпеть крах, если не найдут путь к диалогу со своим народом.

Зеленский напомнил, что схожая ситуация сложилась на Украине семь лет назад и в итоге все закончилось кровопролитием. «Мы хоронили украинцев, которых убивали на Майдане. Мы видели, как горели люди и здания...» — говорил президент.

По его мнению, если власти Белоруссии, особенно правоохранительные органы, не прекратят действовать против своего народа, в итоге они получат «очень мощный ответ» от населения. «Если власть не найдет возможности диалога со своими родными людьми, этой власти не будет», — заявил украинский лидер. Он также отметил, что в вопросе происходящего в Белоруссии

Украина поддерживает своих партнеров и разделяет точку зрения большинства стран Европы.

Дмитрий Кулеба ранее заявил, что церемония инаугурации Александра Лукашенко не означает его признания легитимным президентом Белоруссии.

«Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя «инаугурация» А. Лукашенко не означает его признания легитимным главой белорусского государства», — написал глава украинского МИД в Twitter.

В полдень 23 сентября государственные СМИ Белоруссии сообщили, что Александр Лукашенко приведен к присяге в ходе необъявленной заранее инаугурации в своей резиденции в Минске. США и некоторые страны Европы заявили, что больше не могут считать Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.

В связи с оценками Киева событий в республике в МИД Белоруссии отметили, что украинская сторона уже не пытается скрыть свою несамостоятельность в принятии внешнеполитических решений.

«Особое удивление вызывает поведение наших украинских соседей, которые уже даже не пытаются закамуфлировать несамостоятельность в принятии своих внешнеполитических решений и не прекращают поток заявлений якобы со своими «продвинутыми» оценками почему-то нашей внутриполитической ситуации. Складывается ощущение, что именно «научиться учить» пока является главным результатом украино-европейского сотрудничества», — указано в заявлении МИД Белоруссии.

При этом призванные «угодить модным трендам» заявления звучат от представителя правительства Украины, которую Белоруссия «искреннее и бескорыстно поддерживает», занимая абсолютно независимую и самостоятельную позицию, обратили внимание в ведомстве. «Хотя, судя по всему, глава МИД Украины и не считает это важным для своей страны. Но мы продолжим поддерживать братский украинский народ», — подчеркнули в заявлении.

«Как бы Киеву ни хотелось признать Лукашенко президентом, этого не сделали «хозяева», значит, им (Украине — «Газета.Ru») тоже приходится не признавать», — сказал «Газете.Ru» замдиректора института стран СНГ Владимир Жарихин. Под «хозяевами» эксперт подразумевал США и Европу — они не признают Лукашенко главой государства.

При этом доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев сказал «Газете.Ru», что, хотя Зеленский и «подпевает Западу», все равно все коммерческие вопросы Украины и Белоруссии остаются на повестке.

На фоне напряженных белорусско-украинских отношений даже встает вопрос о возможности переноса из Минска в другую точку переговоров в рамках минских соглашений.

С таким призывом к украинским властям обратилось межфракционное объединение в Верховной раде «За демократическую Беларусь». Согласно заявлению объединения, депутаты считают инаугурацию Лукашенко фарсом. В документе отметили невозможность легитимизации фальсифицированных выборов в Белоруссии.

«Призываем украинскую власть предоставить четкую официальную позицию относительно «инаугурации» Александра Лукашенко, не признавать его легитимность как президента Белоруссии, осудить действия, направленные на дальнейшее обострение противостояния внутри страны, разработать пакет санкций в отношении него, ключевых лиц его режима и тех, кто совершал насилие против мирных протестующих», — подчеркнули в заявлении.

Кроме того, депутаты призвали украинские СМИ называть Лукашенко диктатором, так как антидемократический характер его действий указывает именно на попытки установить в стране диктаторский режим.

Как отметил Владимир Жарихин, куда бы ни переехало совещание по минским соглашениям, это все равно будут минские соглашения. Он отметил, что судьба этих договоренностей зависит не от места их обсуждения, а от позиции Украины, «которая остается деструктивной».

Говоря о будущем белорусско-украинских отношений, эксперт выразил мнение, что в ближайшее время они могут резко ухудшиться.

В то же время Андрей Суздальцев делает иные прогнозы. По его словам, между Украиной и Белоруссией нет конфликта, и кризиса или разрыва отношений не будет.

«У Белоруссии с Украиной были очень тесные связи. Украине крайне выгоден Лукашенко. Даже украинские эксперты пишут об этом и призывают сохранять отношения с ним», — констатировал эксперт.