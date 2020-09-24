Трамп среди конкурентов: Путина выдвинули на Нобелевскую премию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не выдвигал Владимира Путина на соискание Нобелевской премии мира, передает ТАСС.

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По его словам, на премию выдвигаются самые разные люди — по инициативе «тех, кто выступает с таким предложением». В этот раз Путина предложил наградить «Нобелевкой» писатель Сергей Комков.

«Если решение будет принято — прекрасно, не будет принято — тоже ничего страшного», — отметил Песков.

О выдвижении российского президента на соискание премии заявил ранее российский писатель Сергей Комков, автор книг «Кремлевский Сурок», «Кремлюди», «Ваххабит» и главный редактор газеты «Президент». Как пояснил литератор, до октября комитет собирает заявки, до марта их рассматривают. Он заявил, что нужно «проверить на вшивость и на гражданскую ответственность» Нобелевский комитет.

«Надо понять <...>: или это прислужники тех темных сил и готовые голосовать постоянно втемную за всякого рода силы зла, или они все-таки реальные потомки <…> и реальные исполнители воли великого Нобеля», — сказал Комков, добавив, что если Путин не получит премию, что Нобелевский комитет мира «надо будет закрывать».

Выдвигать номинантов на присуждении Нобелевской премии мира могут правительства, члены международных судов, профессора и ректоры университетов, лауреаты премии или бывшие члены комитета.

Путина выдвигали на Нобелевскую премию мира и раньше — в 2007 году заявку подал Международный центр исследований альтернативной энергии в Цюрихе в связи с предложением российского главы создать государственную корпорацию по нанотехнологиям.

В 2013 году президента РФ выдвинула на премию Международная академия духовного единства и сотрудничества. «Мы очень хорошо знаем, какую миротворческую роль сыграл в тяжелых районах, особенно в Беслане, Южной Осетии, наш президент», — заявил президент академии Георгий Трапезников.

Наконец, в 2016 году французский политолог Фабьен Боссар назвал главу России единственным истинным борцом с терроризмом и официально выдвинул Путина на премию мира.

С Путиным за «Нобелевку» будут состязаться еще более 300 человек, среди которых президент США Дональд Трамп. 20 сентября стало известно, что Трамп рассчитывает получить Нобелевскую премию, так как полагает, что именно он остановил боевые столкновения между Сербией и Косово, которые прекратились еще в 1999 году.

«Я уверен, это Нобелевская премия за мир. Мы останавливаем массовые убийства между Косово и Сербией. Они убивали друг друга столько (лет)! Они теперь перестанут убивать», — сказал Трамп.

Ранее глава Белого дома объявил, что Сербия и Косово договорились о нормализации отношений в экономической сфере. После этого депутат парламента Норвегии Кристиан Тибринг-Гедде выдвинул американского лидера на Нобелевскую премию мира за его усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире.

Нобелевские премии мира вручали нашим соотечественникам лишь дважды — академику, создателю водородной бомбы и диссиденту Андрею Сахарову и последнему руководителю СССР Михаилу Горбачеву.