«Щедрое предложение»: в ООН сказали Путину «спасибо» за вакцину

В ООН поблагодарили президента РФ Владимира Путина за его предложение вакцинировать от коронавируса сотрудников организации. Об этом РИА «Новости» заявил специальный представитель генерального секретаря ООН.

«Мы благодарим президента Путина за его щедрое предложение, которое будет изучено нашими медицинскими службами», — говорится в его заявлении.

Путин, выступая на 75-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что каждый человек может столкнуться с опасным вирусом — и коронавирус зацепил в том числе и персонал ООН. «Россия готова оказать ооновцам всю необходимую квалифицированную помощь, в частности предлагаем бесплатно предоставить нашу вакцину для добровольной вакцинации сотрудников Организации и ее подразделений», — сообщил российский президент.

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По его словам, коллеги из ООН уже обращались к Москве по поводу вакцины. «Мы не останемся к ним безучастными», — добавил президент РФ.

Кроме того, Путин предложил провести онлайн-конференцию между государствами, которые заинтересованы в сотрудничестве по созданию препаратов против коронавируса. Он отметил, что в обозримом будущем вакцина от SARS-CoV-2 должна стать доступной во всем мире.

В ходе своего обращения в ГА ООН Путин также заявил, что всемирная организация «не должна костенеть, а должна отражать в своем развитии динамику XXI века», адаптироваться к реалиям современного мира, который становится «все более сложным, многополярным, многомерным».

В первую очередь изменения подталкивают к рассуждениям о реформе Совета Безопасности ООН как центрального органа организации. Позиция России заключается в том, что Совбез должен полнее учитывать интересы всех стран и все многообразие их позиций.

Москва надеется, что СБ ООН будет опираться на принцип широкого согласия государств, оставаясь ключевым звеном глобального управления. По словам Путина, данную задачу нельзя обеспечить без сохранения права вето постоянных членов Совбеза. Об этом Путин говорил и в 2015 году.

В августе Владимир Путин заявил, что в России создана первая в мире вакцина от коронавируса. Он подчеркнул, что в нашей стране вакцинация должна проводиться исключительно на добровольной основе.

Путин добавил, что одной из первых прививку от коронавируса сделала одна из его дочерей. «Она поучаствовала в эксперименте. После первой прививки температура у нее была 38, на следующий день 37 с небольшим и все. И после второй прививки тоже температура немного поднялась и сошла потом на нет», — сообщил российский лидер.

28 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что кто-то в Кремле мог сделать прививку добровольно, однако о каком-то тотальном и обязательном вакцинировании речь идти не может. По его словам, когда вакцина станет доступна для всех желающих, каждый будет принимать решение.

Что касается лично его, то Песков заявил, что не будет делать прививку, поскольку уже переболел коронавирусом.

Сообщение Путина о создании Россией вакцины от коронавируса первой в мире вызвало скептическую реакцию в Америке и Западной Европе. Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что надеется на безопасность и эффективность российской разработки, однако он «имеет серьезные сомнения на этот счет».

«Разработать вакцину и подтвердить ее безопасность и эффективность — это две разные вещи. Мы работаем над шестью или больше вакцинами», — заявил американский медицинский чиновник.

Глава минздрава Германии Йенс Шпан заявил, что скептически относится к российской вакцине. По его словам, Москва вела разработку «недостаточно прозрачно». По мнению Шпана, важнее, чтобы препарат был «безопасным, а не первым из выпущенных».

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что критика российского препарата безосновательна. Он предположил, что зарубежные коллеги чувствуют «некоторую конкуренцию» и преимущества российского препарата.