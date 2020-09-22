Штрафы и сроки: как накажут за призыв к отчуждению территорий РФ

22 сентября Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов с санкциями за публичные призывы и действия по отчуждению территорий России.

Так, за призывы к отчуждению территорий РФ следует административная ответственность. В случае же повторных нарушений законопроект подразумевает привлечение к уголовному наказанию — до четырех лет лишения свободы.

Второй законопроект устанавливает уголовную ответственность за попытки отчуждения части территорий России, что грозит лишением свободы до десяти лет.

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«Законопроекты направлены на реализацию в федеральном законодательстве новых норм Конституции, которые были поддержаны большинством наших граждан. В конце прошлой сессии ГД приняла закон о защите территориальной целостности, согласно которому действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям приравниваются к экстремизму. Принятыми сегодня законопроектами предлагается усилить ответственность за подобные призывы или действия», — заявил в ходе заседания председатель Госдумы Вячеслав Володин.

22 июля Госдума приняла законопроект, приравнивающий отчуждение территории России к экстремизму. Авторами стали депутат нижней палаты парламента Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.

Эта инициатива стала первым законопроектом, подготовленным после вступления в силу изменений в Конституцию. Так, частью 21 статьи 67 обновленной Конституции установлено, что Россия обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются.

Президент России Владимир Путин называл поправку в Конституцию о запрете отчуждения российских территорий важной для большого количества чувствительных регионов.

«Думаю, многие видели репортажи, как жители одной из территорий России, для которых данная тема имеет особое значение, буквально восприняли слова [актера] Владимира Львовича [Машкова — автора инициативы о запрете отчуждения территорий] о том, что эта поправка должна быть железобетонной, и установили в честь 67-й статьи Конституции, где зафиксирован этот порядок, железобетонный памятный знак», — рассказал президент в июле в ходе онлайн-встречи с группой, которая занималась подготовкой конституционных поправок.

Принятый 22 сентября в первом чтении законопроект подразумевает замену уголовной ответственности за первичное нарушение на административную.

Если призыв к отчуждению территорий прозвучал впервые, то штраф для гражданина составит от 30 до 60 тыс. руб.

Для должностных лиц — от 60 до 100 тыс. руб. Для юридических — от 200 до 300 тыс. руб. При этом, если призыв осуществляется через СМИ, интернет или другие информационно-телекоммуникационные сети, то размер штрафа возрастает. От 70 до 100 тыс. руб. может заплатить гражданское лицо, от 100 до 200 тыс. руб. — должностное лицо, от 300 до 500 тыс. руб. — юридическое.

Дела об указанных административных правонарушениях будут возбуждать прокуроры, с дальнейшим рассмотрением в районных судах.

Что касается повторных нарушений, то здесь срок лишения свободы остался без изменений. Если в течение года гражданин снова осуществляет публичные призывы к нарушению территориальной целостности РФ, то он может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 280.1 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». При этом принятый сегодня законопроект подразумевает также повысить размер уголовного штрафа от 200 до 400 тыс. руб.

Кроме того, Госдума предлагает ввести в Уголовный кодекс новую статью «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Таким образом, инициатива регулирует наказание не за призывы, а за действия, направленные на отчуждение территорий страны. Исключения касаются работ по определению границ с сопредельными государствами.

Предполагается за такие действия установить наказание в виде лишения свободы от 6 до 10 лет.

«Это конкретные действенные меры по защите суверенитета и территориальной целостности нашей страны, необходимые в условиях вызовов, с которыми сегодня сталкивается Россия», — заявил Володин.

Как сообщил один из авторов законопроектов, председатель комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Павел Крашенинников, предложенные инициативы гарантируют защиту территориальной целостности России. При этом он также отметил, что изменения обеспечивают справедливое наказание за публичные призывы к отчуждению территорий, разделяя административную и уголовную ответственность.