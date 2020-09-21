«Им лучше бежать»: какую амнистию Киев готовит для Донбасса

Вице-премьер по вопросам реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Алексей Резников раскрыл подробности готовящегося пакета законопроектов, нацеленных на возвращение Донбасса под украинский контроль.

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О пакете законов стало известно 18 сентября. Тогда украинский вице-премьер заявил, что после завершения горячей стадии конфликта в Донбассе начнется переходный период. Именно этот период и будут затрагивать предложения украинского кабмина.

Резников в общих чертах рассказал, что в переходный период будут решены вопросы выплат компенсаций жертвам конфликта, а также принятие некоего «закона об ответственности». Его текст будет определять, кого в Донбассе можно считать коллаборантом, преступником или заложником. Именно в рамках этого документа Киев планирует решать вопрос предоставления амнистии участникам боевых действий, прописанный как одно из ключевых политических условий Минских соглашений.

Говоря о подробностях своей инициативы, Резников заявил, что амнистия ни в коем случае не будет всеобщей.

По его словам, она «не касается военных преступников, мародеров, психопатов и тому подобное». «Кто совершил военные преступления, геноцид против человечества — им лучше действительно бежать, потому что они понесут наказание не только в соответствии с украинскими законами, но и со всеми международными конвенциями», — заявил украинский вице-премьер.

Как отмечал в разговоре с «Газетой.Ru» директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, такая позиция Киева не только контрпродуктивна, но и противоречит самому смыслу термина «амнистия». «Амнистия — это вещь, которая направлена на тех людей, кто нарушил закон. Те люди, которые не нарушили закон, им амнистия не нужна. А если они сейчас говорят обо всех, кроме нарушивших закон, это называется не амнистия», — указывал эксперт.

В тексте Минских соглашений говорится, что Киев обязан «обеспечить помилование и амнистию путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины».

Формулировка остается открытой для интерпретаций того, насколько полной может быть амнистия. Тем не менее обсуждение этого вопроса вызывает на Украине множество споров и взаимных обвинений.

Так, последний виток дискуссии об амнистии был запущен после того, как первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин заявил, что под амнистию должны попасть все участники боевых действий.

«И с той стороны, и с другой стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция — нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше — всего Донбасса», — говорил Фокин в интервью изданию «Страна.Ua».

В Киеве эти слова расценили как продвижение интересов Кремля и проявление наивности.

«Это — проявление не просто старческого маразма. Это демонстративный переход доверенного лица Зеленского на сторону страны-агрессора и протягивание антигосударственной позиции, которая отражает стратегические интересы Путина»,

— комментировал заявление Фокина экс-секретарь СНБО Александр Турчинов.

Глава МВД Украины Арсен Аваков также раскритиковал мнение непосредственного участника переговоров, заявив, что оно является «провокационным и не соответствующим национальным интересам».

Среди украинских журналистов и наблюдателей появилась версия, что слова заместителя представителя Украины в ТКГ стали попыткой властей осторожно прощупать почву на предмет реакции общества.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Фокина на этот пост совсем недавно, 18 августа. И, по сути, прозвучавшие слова о необходимости компромисса стали первым заявлением политика на должности в Трехсторонней контактной группе. С одной стороны, Фокин никогда не скрывал своей позиции по конфликту в Донбассе, и его взгляды вряд ли стали сюрпризом для офиса президента. С другой, украинское правительство никак не демонстрирует признаков готовности выполнять самые сложные пункты Минских соглашений.

Несмотря на критику, Фокин от своей позиции не отступил, заявив, что не представляет, как реализовывать выборочную амнистию. Однако он был вынужден уточнить, что высказывается только от своего имени, а не от имени государства или украинской делегации в ТКГ.

И тем не менее сам факт проработки вопроса об амнистии и подробная дискуссия — уже большой прогресс для украинских властей. Впрочем, как показывает опыт обсуждений политической части Минских соглашений в администрации Зеленского, нам еще предстоит увидеть многочисленные пересмотры позиций по этому вопросу.