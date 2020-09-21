Погибнут две трети американцев: Байден опять перепутал цифры

Кандидат в президенты США, бывший вице-президент Джо Байден сделал очередную оговорку в отношении количества жертв коронавируса в стране. Как сообщает Fox News, демократ перепутал миллионы и тысячи.

«Согласно оценкам, умрет 200 млн человек», — сказал Байден.

Население США составляет 328 млн человек, то есть по оценкам Байдена от COVID-19 погибли бы две трети американцев. Возможно, он имел в виду цифру в 200 тыс. смертей.

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Fox также отмечает, что это не первая оговорка Байдена — в июне, выступая в Пенсильвании, он говорил о 120 млн человек, погибших в результате пандемии.

Президент США Дональд Трамп своего соперника на выборах раскритиковал, назвав «удручающе глупым» его высказывание.

«Если бы я сказал нечто настолько удручающе глупое, фейковые новости обрушились бы на меня с удвоенной силой. Почему сейчас никто не сообщает об этом?» — написал американский лидер в своем Twitter.

18 сентября Байден также вновь обвинил Трампа в высокой смертности от COVID-19. «Когда нам было нужно, чтобы Дональд Трамп рассказал нам правду о COVID-19, он солгал нам.

Когда было необходимо принять меры по сдерживанию его [коронавируса] распространения, он целыми днями играл в гольф. Когда мы сильнее всего нуждались в президенте, его не было. Это непростительно», — заявил экс-вице-президент.

Несколькими днями ранее из слитой в cеть украинским нардепом Андреем Деркачом аудиозаписи стало известно, что Байден сравнил действующего главу США Дональда Трампа с собакой, которая бежит за машиной.

«Он как собака, бежит за машиной по дороге, хватает ее и не понимает, что делать дальше», — сказал Байден в разговоре с экс-президентом Украины Петром Порошенко.

Трамп регулярно называет Байдена «сонным Джо» и марионеткой — так он сделал, к примеру, 1 сентября. Если Байден придет к власти, то ее очень быстро отберут радикальные левые силы, которые устроят в Америке революцию, заявил также Трамп.

«Байден… он слабый человек и был таким всю свою жизнь. Его контролируют, как куклу... это революция. Он не должен баллотироваться в президенты», — отметил действующий президент.

В ответ на вопрос телеведущей, кто же управляет «марионеткой Байденом», Трамп заявил, что она «этих людей не знает», и вдаваться в подробности не стал.

Он также подчеркнул, что не желает новой гражданской войны в США — между «левыми» и его сторонниками.

«Этого я не хочу, я оставляю это [столкновения с радикалами] нашим правоохранителям», — добавил Трамп.

Накануне Джо Байден обвинил своего оппонента в «покорности» перед российскими властями. «Мы видели сообщения, что российские силы атаковали американских солдат в Сирии, поранили наших солдат. Вы слышали хотя бы слово от Трампа? Он хоть палец поднял? Никогда раньше ни один из президентов США не играл такой покорной роли в отношениях с российскими лидерами», — заявил кандидат от демократов.

Кроме того, он обвинил Трампа в отказе от обсуждения с президентом РФ Владимиром Путиным сообщений СМИ о том, что спецслужбы России якобы предлагали вознаграждения за убийства американских солдат в Афганистане. Сам президент США эти сообщения назвал безосновательными и подчеркнул, что разведка США ему ничего подобного не докладывала.

В 2019 году Дональд Трамп заявил, что его высказывание о низком IQ бывшего вице-президента США Джо Байдена является смягченной цитатой слов лидера КНДР Ким Чен Ына, и удивился, что это могло кого-то «расстроить».

«Я и правда очень много говорил о сонном Джо Байдене, находясь на чужой земле. Ким Чен Ын назвал его «идиотом с низким IQ» и многими другими словами, тогда как я более мягко процитировал председателя Кима — «человек с низким IQ». Кого это могло расстроить?» — написал Трамп в Twitter.

Он также обещает США всяческие беды в случае своего провала на выборах, к примеру — биржевой крах.

«Демократы хотят поднять некоторые налоги, в конечном счете все налоги. Это убьет [фондовый] рынок, уничтожит все, что мы делаем, включая новые рабочие места», — заявлял ранее Трамп, сравнивая положение на бирже после вероятной победы представителя Демократической партии с похмельем.

«Если его [Байдена] изберут, то фондовая биржа окажется в состоянии сверхпохмелья и неминуемо рухнет», — говорил он также в интервью Fox Business.