Была вооружена: задержана женщина, пытавшаяся отравить Трампа

Отправителем посылки с рицином для президента США Дональда Трампа оказалась женщина. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил телеканал CNN.

Собеседник канала заявил, что вооруженную женщину задержали на пограничном переходе «Мост Мира» недалеко от Буффало, на границе с Канадой. Имя задержанной не раскрывается.

По данным телекомпании NBC, задержали женщину сотрудники Таможенно-пограничной службы — при попытке въехать из Канады в Соединенные Штаты.

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В субботу телекомпания CNN сообщила, что сотрудники ФБР и Секретной службы перехватили письмо с ядом, отправленное Трампу. Послание с рицином было отправлено из Канады.

«Сведений о наличии угрозы общественной безопасности нет», — заявили впоследствии в Бюро.

Рицин — белковый яд растительного происхождения, его добывают из касторовых бобов. Попадая в организм, он может вызвать тошноту, рвоту, внутреннее кровотечение, привести к отказу органов и летальному исходу. Он считается в тысячи раз опаснее цианистого калия и не имеет антидота.

Трампу и другим американским президентам и чиновникам ранее неоднократно отправляли отравленные письма — за безопасностью первых лиц государства следит Секретная служба и Почта США.

Пока от яда не умер ни один из американских лидеров. В октябре 2018 года СС США сообщила о перехвате сразу трех отравленных посланий – Трампу, тогдашнему главе Пентагона Джеймсу Мэттису и командующему военно-морскими операциями ВМС адмиралу Джону Ричардсону. Это письмо стало первой подобной посылкой для Дональда Трампа с момента избрания на пост президента в 2016 году.

Впоследствии бывший военный Уильям Клайд Аллен, обвиненный в отправке ядовитых писем руководству страны, не признал на суде свою вину. Кроме Трампа, Мэттиса и Ричардсона, он направлял письма директору ФБР Кристоферу Рэю, королеве Великобритании Елизавете II и президенту России Владимиру Путину.

В 2015 году президенту США Бараку Обаме прислали отравленное письмо, оно также было перехвачено Секретной службой. В конверте содержалась неопознанная бело-молочная субстанция, заключенная в емкость и завернутая в пакет.

Первичный химический и бактериологический анализ не показал наличие какой-либо угрозы. Однако 17 марта при повторной проверке конверт был назван «предположительно позитивным» на наличие цианистого калия.

От дальнейших комментариев представители Секретной службы США, занимающейся охраной президента, отказались. По предварительным данным, сотрудник службы досмотра почтовых отправлений Белого дома, вскрывший конверт, не пострадал, отметил Лири. Он подчеркнул, что правоохранительные органы инициировали расследование.

Американские СМИ предполагают, что злоумышленник, который отправил в резиденцию американского лидера яд, известен Секретной службе с 1995 года. Представители прессы утверждали, что Белый дом получал от него десятки посылок разнообразного содержания — от спиртных напитков до человеческих фекалий.

Другой схожий инцидент произошел в 2013 году — полиция задержала жителя штата Техас по подозрению в отправке писем с рицином президенту Бараку Обаме и бывшему тогда мэром Нью-Йорка медиамагнату Майклу Блумбергу.

Предполагаемого отправителя отравленных писем сдала полицейским его же супруга. Жительница города Нью-Бостон позвонила в полицию и сообщила, что обнаружила в компьютере супруга руководство по изготовлению рицина, а также множество информации об Обаме и Блумберге. Кроме того, у себя дома в холодильнике женщина нашла контейнер с подозрительным веществом, похожим на рицин.

В том же году стало известно, что Обаму и ряд других политиков в США пытался отравить двойник Элвиса, считавший, что раскрыл заговор о продаже органов. На различных сайтах и форумах Пол Кевин Кертис рассказывал историю о том, как, работая в 1998 году в госпитале, нашел холодильник с отрезанными человеческими конечностями и пришел к выводу, что этот биоматериал предназначен для нелегальной продажи. Кроме того, он обратился в ФБР, заявив, что этот холодильник установили в госпитале, чтобы разрушить его карьеру имперсонатора (человека, который изображает знаменитостей), которой он на тот момент занимался уже более двух десятилетий кряду.