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«С гиканьем и свистом»: Пушков высмеял евроинтеграцию Украины

Пушков высмеял планы Украины по евроинтеграции

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Заявление министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, который назвал сумасшедшим президента Белоруссии Александра Лукашенко, показывает невысокий уровень политической культуры нынешних властей Украины, считает член Совета Федерации Алексей Пушков. По его словам, «провинциализация» является одним из негативных следствий «майдана».

Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал пост в Facebook министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в котором тот назвал сумасшедшим президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В этой связи российский сенатор указал на невысокий уровень политической культуры нынешних властей Украины.

«С учетом общего уровня нынешней украинской элиты это можно еще считать «образцом сдержанности». Тонкостям в нынешнем Киеве, как говорится, не обучены», — пояснил парламентарий.

По его словам, такое поведение украинских властей является одной из причин того, что Евросоюз не спешит с интеграцией Украины.

«Одно из следствий «майдана» — «провинциализация» (в худшем смысле этого слова) киевской политической верхушки, которая с гиканьем и присвистом требует «пустить ее в Европу». Только вот Европа все это видит — совсем не торопится», — напомнил Пушков.

Пост Авакова был посвящен обвинениям Киева со стороны Лукашенко в причастности к дестабилизации обстановки в Белоруссии. Глава МВД Украины также, по традиции, связал все происходящее с Россией.

«Лукашенко похоже совсем свихнулся на своей власти и паранойе вокруг этого. Несет полную чушь. Тексты, вероятно, получил у [президента России Владимира] Путина», — заявил украинский силовик, посоветовав белорусскому лидеру «попить водички».

Днем ранее Лукашенко в ходе выступления на женском форуме «За Беларусь» сообщил об усилении военного и правоохранительного присутствия на границе с Украиной.

«Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему нашему сожалению, с нашей братской Украиной», — сказал он.

Впрочем, позднее помощник главы Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил журналистам, что усиления границы со стороны Белоруссии не наблюдается.

«Мы не наблюдаем увеличения количества личного состава и движения большого количества техники, или же увеличения количества пограничных нарядов», — приводит его слова «Униан».

Во вторник, 15 сентября, Верховная рада большинством голосов приняла постановление, в котором победа Лукашенко на выборах президента Белоруссии 9 августа признана нелегитимной.

В документе указывается, что результат голосования не является реальным свободным волеизъявлением граждан Белоруссии, соответственно — итоги выборов недействительны.

«Президентские выборы в Белоруссии не были ни свободными, ни честными и прошли в условиях полного отсутствия состязательности между кандидатами, свободных СМИ, а также авторитетных наблюдателей от международных организаций, таких как ОБСЕ, Совет Европы», — поясняется в тексте.

Также авторы постановления заявили, что электоральный процесс сопровождали нарушения, многочисленные отказы в регистрации кандидатов, и обратили внимание на непрозрачный подсчет голосов избирателей.

Стоит отметить, что Москва считает Лукашенко законным президентом Белоруссии. 14 сентября в Сочи прошла его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры длились более 4 часов. Стороны договорились, что Москва предоставит Минску государственный кредит в $1,5 млрд.

Ранее Путин подчеркивал, что граждане Белоруссии должны самостоятельно разобраться в сложившейся ситуации и вмешательства извне недопустимы.

«Мы за то, чтобы белорусы сами, без подсказок и давления извне в спокойном режиме и диалоге разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению», — отметил российский лидер, поздравив Лукашенко с победой на выборах.

Еще в начале нынешнего месяца Киев выступал категорически против сближения России и Белоруссии, об этом рассказывал украинский посол в Минске Игорь Кизим в интервью «Громадскому телевидению».

Он напомнил, что, когда в Белоруссии вспыхнули беспорядки с требованием отменить результаты президентских выборов, Путин по просьбе Лукашенко сформировал резерв из силовиков для отправки в соседнюю республику на помощь в охране улиц.

«Сближение началось, и, я думаю, в ближайшее время состоится визит Лукашенко в Москву. Считаю, они будут обсуждать, в частности, интеграцию. Если вчера Лукашенко заявил, что у них с Россией одна армия, о чем тут дальше говорить?» — сказал украинский дипломат.

Он также пояснил, что отношения Киева и Минска подорвала выдача белорусской стороной Москве 32 россиян, которых задержали якобы за подготовку массовых беспорядков. Украина заявила, что они являются бойцами ЧВК Вагнера (деятельность частных военных компаний запрещена в РФ), и требовала выдать их.