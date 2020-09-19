«С гиканьем и свистом»: Пушков высмеял евроинтеграцию Украины

Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал пост в Facebook министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в котором тот назвал сумасшедшим президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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В этой связи российский сенатор указал на невысокий уровень политической культуры нынешних властей Украины.

«С учетом общего уровня нынешней украинской элиты это можно еще считать «образцом сдержанности». Тонкостям в нынешнем Киеве, как говорится, не обучены», — пояснил парламентарий.

По его словам, такое поведение украинских властей является одной из причин того, что Евросоюз не спешит с интеграцией Украины.

«Одно из следствий «майдана» — «провинциализация» (в худшем смысле этого слова) киевской политической верхушки, которая с гиканьем и присвистом требует «пустить ее в Европу». Только вот Европа все это видит — совсем не торопится», — напомнил Пушков.

Пост Авакова был посвящен обвинениям Киева со стороны Лукашенко в причастности к дестабилизации обстановки в Белоруссии. Глава МВД Украины также, по традиции, связал все происходящее с Россией.

«Лукашенко похоже совсем свихнулся на своей власти и паранойе вокруг этого. Несет полную чушь. Тексты, вероятно, получил у [президента России Владимира] Путина», — заявил украинский силовик, посоветовав белорусскому лидеру «попить водички».

Днем ранее Лукашенко в ходе выступления на женском форуме «За Беларусь» сообщил об усилении военного и правоохранительного присутствия на границе с Украиной.

«Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему нашему сожалению, с нашей братской Украиной», — сказал он.

Впрочем, позднее помощник главы Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил журналистам, что усиления границы со стороны Белоруссии не наблюдается.

«Мы не наблюдаем увеличения количества личного состава и движения большого количества техники, или же увеличения количества пограничных нарядов», — приводит его слова «Униан».

Во вторник, 15 сентября, Верховная рада большинством голосов приняла постановление, в котором победа Лукашенко на выборах президента Белоруссии 9 августа признана нелегитимной.

В документе указывается, что результат голосования не является реальным свободным волеизъявлением граждан Белоруссии, соответственно — итоги выборов недействительны.

«Президентские выборы в Белоруссии не были ни свободными, ни честными и прошли в условиях полного отсутствия состязательности между кандидатами, свободных СМИ, а также авторитетных наблюдателей от международных организаций, таких как ОБСЕ, Совет Европы», — поясняется в тексте.

Также авторы постановления заявили, что электоральный процесс сопровождали нарушения, многочисленные отказы в регистрации кандидатов, и обратили внимание на непрозрачный подсчет голосов избирателей.

Стоит отметить, что Москва считает Лукашенко законным президентом Белоруссии. 14 сентября в Сочи прошла его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры длились более 4 часов. Стороны договорились, что Москва предоставит Минску государственный кредит в $1,5 млрд.

Ранее Путин подчеркивал, что граждане Белоруссии должны самостоятельно разобраться в сложившейся ситуации и вмешательства извне недопустимы.

«Мы за то, чтобы белорусы сами, без подсказок и давления извне в спокойном режиме и диалоге разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению», — отметил российский лидер, поздравив Лукашенко с победой на выборах.

Еще в начале нынешнего месяца Киев выступал категорически против сближения России и Белоруссии, об этом рассказывал украинский посол в Минске Игорь Кизим в интервью «Громадскому телевидению».

Он напомнил, что, когда в Белоруссии вспыхнули беспорядки с требованием отменить результаты президентских выборов, Путин по просьбе Лукашенко сформировал резерв из силовиков для отправки в соседнюю республику на помощь в охране улиц.

«Сближение началось, и, я думаю, в ближайшее время состоится визит Лукашенко в Москву. Считаю, они будут обсуждать, в частности, интеграцию. Если вчера Лукашенко заявил, что у них с Россией одна армия, о чем тут дальше говорить?» — сказал украинский дипломат.

Он также пояснил, что отношения Киева и Минска подорвала выдача белорусской стороной Москве 32 россиян, которых задержали якобы за подготовку массовых беспорядков. Украина заявила, что они являются бойцами ЧВК Вагнера (деятельность частных военных компаний запрещена в РФ), и требовала выдать их.