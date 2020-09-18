«Изобрести угрозу»: Вильнюс ответил Минску на закрытие границ

Закрытие белорусско-литовской и белорусско-польской границ объясняется желанием главы республики Александра Лукашенко продемонстрировать «любой ценой» наличие хоть какой-нибудь «внешней угрозы». Об этом заявил в эфире радио LRT глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

«Мы это видим, но такой угрозы нет, ее нужно изобрести. И то, что половина армии отправляется на охрану границ, на практике является отчаянием, не имеющим абсолютно ничего общего с реальностью... Пока что сложно что-то комментировать, когда неадекватные решения принимает человек, недостаточно разбирающийся в ситуации», — сказал литовский министр.

Накануне на женском форуме «За Беларусь», проходившем на стадионе «Минск-Арена», Лукашенко объявил, что закрывает границу с Литвой и Польшей, а на украинской границе пограничный дозор будет «усилен». Он также призвал литовцев, поляков и украинцев «остановить своих безумных политиков» и не дать «развязаться войне».

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Белорусский действующий президент пояснил, что в республике наблюдается «очень непростая» ситуация и допустить «горячую войну» нельзя.

«Я <...> не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы», — добавил Лукашенко.

1 сентября в МИД Литвы сообщили, что Вильнюс не вмешивается во внутренние дела других стран, в том числе Белоруссии. Соответствующее заявление было сделано после слов главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о том, что литовские власти сотрудничают с находящейся в стране экс-кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской и используют при этом нарушающие суверенитет методы.

«Литва не вмешивается и не будет вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, потому что не имеет на то ни прав, ни намерений», — заверили в литовском МИДе. Там подчеркнули, что литовское государство помогало и будет помогать тем белорусским гражданам, «безопасность которых находится под угрозой».

«Необходимы прозрачные выборы, которые признали бы и белорусский народ, и международное сообщество», — отметили в Вильнюсе.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Литва нарушает суверенитет Белоруссии и перешла все грани приличия в отношении этой страны. До этого сообщалось, что Литва, Латвия и Эстония запретили въезд 30 гражданам Белоруссии, включая президента страны Александра Лукашенко. Лавров отметил, что сейчас Белоруссия не нуждается в посреднических услугах для урегулирования обстановки в стране. По его мнению, в первую очередь, такой политикой занимаются США и Канада.

«На эти подходы реагирует президент Белоруссии. Мы считаем, что необходимости в каких-либо навязчивых посреднических услугах нет», — подчеркнул он.

Страны Запада, в свою очередь, обеспокоены тем, что Россия может «вторгнуться» в Белоруссию и направить резерв силовиков на помощь Александру Лукашенко. «Я надеюсь, что дело не дойдет до использования таких сил», — говорила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Помпео ранее утверждал, что Соединенные Штаты вместе с союзниками готовы ввести дополнительные адресные санкции против руководства Белоруссии.

10 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко, о победе которого на выборах объявил ЦИК республики, сообщил, что протесты в стране спровоцированы «западными кукловодами».

По словам Лукашенко, белорусское КГБ нашло соответствующие примеры в Чехии, откуда координируются действия «объединенного штаба оппозиции». Кроме того, как уточнил белорусский лидер, прибывшие «из России и Украины» координируют протесты, не участвуя в них напрямую.