Последний «зубр» 90-х: губернатор Белгородчины ушел в отставку

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко ушел в отставку. О своем решении, как отмечает пресс-служба областного правительства, глава региона сообщил во время встречи с руководителями местных органов власти.

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В сообщении также отмечается, что Савченко уже написал заявление об отставке на имя президента России Владимира Путина.

Примечательно, что еще за несколько часов до официального подтверждения информации об уходе Савченко с поста, об этом, ссылаясь на источники в областном правительстве сообщал Telegram-канал «Белгород №1». Однако правительство области опровергало эту новость, утверждая, что Савченко «находится на своем рабочем месте и работает в штатном режиме».

Официально Савченко объясняет свою отставку избранием в качестве депутата Белгородской областной думы.

На прошедших 13 сентября выборах губернатор возглавлял список партии «Единая Россия». Под его руководством партия показала один из лучших результатов по стране, набрав 63,95% голосов избирателей при явке более 50%. Кроме того, представители партии власти смогли выиграть выборы во всех одномандатных округах, что в итоге позволило «Единой России» занять 44 из 50 в областном парламенте.

Как сообщает «Интерфакс», новоизбранная Дума уже 22 сентября на своем первом заседании рассмотрит вопрос о наделении Савченко полномочиями члена Совета Федерации от Белгородской области. Учитывая состав областного парламента, сомневаться в успехе этого голосования не приходится.

Вероятнее всего, губернаторский пост после ухода действующего главы займет бывший гендиректор компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

Он был назначен на пост первого заместителя губернатора всего за несколько часов до появления новостей об отставке Савченко.

Действующий глава региона лично представил его областным чиновникам, сообщая о своем уходе. Информацию о его возможном назначении на должность и.о. губернатора подтверждает и РБК, ссылаясь на два источника, близких к руководству региона. Как и в случае с переходом Савченко на пост в Совфед, окончательно ситуация вокруг нового главы региона и судьбы Буцаева станет известна 22 сентября.

Если чиновник будет утвержден на должность, он будет возглавлять регион на протяжении года, вплоть до внеочередных выборов главы региона в сентябре 2021. Возможное назначение Буцаева продолжит уже устоявшуюся тенденцию на руководство регионов «варягами».

Пост первого заместителя губернатора — первая для Буцаева работа на Белгородчине. До этого он работал в Московской области как советник губернатора, а позже министр инвестиций и инноваций, а также на федеральном уровне. Однако говорить, что карьера Буцаева была яркой, не приходится.

В частности, на посту гендиректора «РЭО» он проработал меньше года — с февраля по ноябрь 2019 года. По информации источников РБК, его уход с должности был связан с нехваткой аппаратного веса, которая не позволила ему эффективно руководить компанией.

В любом случае руководство Белгородской областью будет серьезным вызовом для Буцаева, в том числе и потому, что Савченко был одним из самых успешных губернаторов России.

Заявивший об отставке чиновник считается «образцовым аграрием». Будучи доктором экономических наук в 2006 году он становился лауреатом Национальной премии им. Петра Столыпина «Аграрная элита России» в номинации «За личный вклад в развитие сельхозпроизводства», Русский биографический институт четыре раза признавал его «Человеком года», в многочисленных исследованиях, посвященных региональной политике губернатора нередко называли «зубром».

Савченко заслужил такую характеристику. Он — один из главных долгожителей российской политической системы, занимавший пост главы Белгородской области на протяжении 27 лет. Последний раз он переизбирался на эту должность в 2017 году, набрав 69,3%. Его шестой срок должен был закончиться лишь в 2022 году.

Свой пост 70-летний Савченко покидает в статусе последнего губернатора ельцинской эпохи.