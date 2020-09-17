«Необходимо спуститься на землю»: Украина не пускает хасидов из Белоруссии

Украина закрыла пункт пропуска «Новые Яриловичи» в Черниговской области на границе с Белоруссией из-за пандемии коронавируса, сообщает МВД страны. У пропускного пункта находится около 1200 паломников-хасидов, которые пытались попасть в украинский город Умань для празднования еврейского нового года Рош ха-Шана 18-20 сентября.

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В городе находится могила раввина Нахмана из Брацлава — основателя брацлавского хасидизма. По преданию, раби Нахман пообещал вытащить из ада за пейсы хасидов, которые встретят Рош ха-Шана на его могиле.

Киев долго раздумывал, как поступить в этом году с празднованием еврейского нового года и наплывом хасидов-паломников. Лишь 26 августа правительство Украины приняло постановление, запрещающее въезд всем иностранцам до 28 сентября. Президента Украины Владимир Зеленский заявил, что празднование Рош ха-Шана в Умани в этом году не состоится.

Тем не менее, в страну уже успело прибыть некоторое количество желающих. Кроме того, другие воспользовались возможностью посетить Украину транзитом. Так Киев стал запрещать въезд в страну хасидам, у которых были транзитные рейсы через Украину.

7 сентября глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в этом году Умань посетят около трех тыс. хасидов вместо 30-40 тыс. Вероятно, заявление министра паломники поняли по-своему и направились в страну через Белоруссию. Ведомство опубликовало на своей странице в Facebook видеоролик, на котором хасиды на границе с Украиной говорят пограничникам, что правительство обещало пропустить 3 тыс. человек.

Проблема возникла и в связи с тем, что Белоруссия свободно впускает и выпускает иностранцев.

«Белорусские пограничники заявили, что не существует запрета на въезд и выезд. Но из-за языкового барьера паломники не поняли, что эта информация касается только страны Беларусь», — заявил фонд имени Раби Нахмана из Брацлава.

Происходящее на границе влияет и на отношения между Украиной и Белоруссий, и без того испорченные официальной позицией Киева относительно результатов выборов в республике и волной протестов. Украина уже направила Минску ноту с требованием не совершать оформления иностранцев-хасидов на выезд в страну.

МИД Белоруссии в ответ назвал действия соседей демагогией и попыткой переложить ответственность за происходящее на других.

«Есть вопрос, и его нужно и можно решить. Тем более известно, что в Умань уже прибыли паломники из других стран и некая вип-квота, установленная украинской стороной, уже выбрана. А на каком основании дискриминируют именно эту группу? — заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз. — Необходимо спуститься на землю и просто начать диалог с этими людьми, они не требуют ничего сверхъестественного, только уважения своих базовых прав. И этот вопрос мы будем держать на контроле».

К Украине уже обратился Израиль с просьбой пропустить хасидов. С обращением к Зеленскому выступил министр внутренних дел Израиля Арье Дери.

«Уважаемый господин, на личной, сердечной ноте... обращаемся к вам с просьбой разрешить из чрезвычайных гуманитарных соображений въезд в Украину тех, кто находится на границе с Беларусью, только на период Рош ха-Шана с учетом ограничений и полным выполнением всех санитарных норм», — говорится в обращении главы МВД Израиля.

Киев, однако, ссылается на постановление кабмина о запрете на въезд иностранцев до 28 сентября в связи с пандемией COVID-19.

«Мы с пониманием относимся к усилиям Израиля способствовать пропуску указанных людей в Украину, в том числе к полученному сегодня по дипломатическим каналам обращению министра внутренних дел Израиля в адрес президента Украины. В то же время, призываем к продолжению коммуникации по этим вопросам на уровне правительств двух государств, как это и было до сих пор, поскольку указанные вопросы входят прежде всего в компетенцию кабинета министров Украины», — написал в своем Facebook заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

Тем временем, в самом Израиле снова вводят карантин из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. В стране выявлено 170 тыс. случаев заражения коронавирусом. Израиль по-прежнему находится в «красном списке» Украины, куда правительство страны вносит государства и территории, где уровень заболеваемости COVID-19 высокий. В Умани коронавирус выявлен у восьмерых приезжих хасидов. Обстановка в городе достаточно напряженная, причем с подачи местных властей.

Так, когда кабинет министров в июле рекомендовал ограничить въезд иностранцам, мэр Умани поздравил жителей города назвав решение правительства «победой».

Что касается уже въехавших на территорию Украины хасидов, то и здесь без инцидентов не обходится. Группа паломников ранее снесла ограждения на могиле Цадика Нахмана, которые были установлены в связи с ограничительными мерами.

Тем временем, Минск демонстрирует по этому вопросу доброжелательность. Накануне заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко встретился с чрезвычайным и полномочным послом Израиля в Беларуси Алоном Шогамом и заверил его, что правительство республики делает все возможное для оказания помощи паломникам, застрявшим на границе.

«Мы готовы оказать все необходимое содействие гражданам Израиля. Палатки, обогрев, вода, кошерная пища — всем этим они обеспечены. Санитарно-эпидемиологическая служба контролирует ситуацию на месте временного пребывания хасидов. Санэпидрежим находится в заданных параметрах. Обращений за медицинской помощью не было, в случае необходимости она будет оказана. Если будет нужно, мы можем провести ПЦР-тестирование граждан на коронавирус. Кроме того, мы готовы предоставить автобусы для поездки паломников в Украину и обратно», — заявил Петришенко, добавив, что Минск также активно пытается добиться от Киева разрешения хасидам попасть в страну.

Пресс-служба Совета министров республики заявила, что на территории Белоруссии всего находятся 2 558 хасидов, половина из которых уже на границе.

Шогам поблагодарил белорусскую сторону за оказываемую помощь и поддержку.

15 сентября Telegram-канал «Пул первого» сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко лично контролирует сложившуюся ситуацию. «Пребывание паломников в нашей стране изначально на контроле президента. Он поручил оказать всю необходимую помощь. Сегодня Лукашенко доложили и о ситуации на границе», - говорится в сообщении.