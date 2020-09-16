«Взяли под опеку»: кто спонсирует белорусскую оппозицию

Американские власти занимаются раскруткой главы белорусской оппозиции Светланы Тихановской и других активистов в качестве «народных лидеров», заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

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«США взяли под плотную опеку бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую и других оппозиционных активистов, которых раскручивают в качестве «народных лидеров» и будущих руководителей «демократической Белоруссии», — слова Нарышкина приводятся в официальном сообщении СВР.

Глава СВР рассказал, что Вашингтон в несколько раз увеличил финансирование белорусских антиправительственных сил после того, как в республике начались массовые выступления противников переизбрания Александра Лукашенко на должность главы страны.

При этом Нарышкин обратил внимание, что Запад начал подготовку протестов задолго до голосования. «США в 2019 году и начале 2020 года по линии различных НПО (неправительственных организаций) направили на организацию антиправительственных выступлений порядка $20 млн», — уверен он.

По словам главы российской внешней разведки, эти деньги предназначались для формирования «независимых блогеров» и информационных аккаунтов в соцсетях, подготовки активистов к проведению уличных акций.

«Наиболее перспективные из них проходили обучение за рубежом, в частности, в Польше, Литве и на Украине, где с ними занимались опытные американские инструкторы по «ненасильственным протестам», — рассказал Нарышкин.

В частности, «США взяли под плотную опеку бывшего кандидата в президенты Тихановскую и других оппозиционных активистов, которых раскручивают в качестве «народных лидеров» и будущих руководителей «демократической Белоруссии».

«В контактах с европейскими союзниками Вашингтон настаивает на необходимости усиления нажима на Минск для побуждения законного руководства Белоруссии к запуску диалога с так называемым координационным советом по вопросам «передачи власти», — добавил глава СВР.

По его словам, вся ситуация показывает, что речь идет о попытке организовать «очередную цветную революцию и антиконституционный переворот, цели и задачи которых не имеют ничего общего с интересами белорусских граждан».

Нарышкин резюмировал, что «по имеющейся в СВР информации, и в нынешних событиях в Белоруссии США играют ключевую роль».

В Белоруссии уже больше месяца проходят массовые акции протеста. В самых массовых из них, по разным оценкам, участвовали 100-200 тыс. человек. Люди стали выходить на улицы белорусских городов после того, как вечером 9 августа стали известны предварительные результаты голосования с явной победой Лукашенко. Он занимает пост главы государства уже больше четверти века.

Оппозиция утверждает, что итоги выборов были сфальсифицированы, но Лукашенко, как и ЦИК убеждены, что выборы состоялись.

Кроме того, глава страны уверен, что массовые протесты организованы при участии американских властей. «Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают. Сказано так — сделают так», — приводит его слова агентство БелТА.

При этом он утверждал, что вся «заварушка» была спланирована заранее. Лукашенко уверен, что одним из протестующих заплатили, а другим сторонникам митингов «голову задурили».

К слову, выборы, прошедшие в начале августа в Белоруссии, не признали страны-участницы Евросоюза и США. Литва уже заявила, что считает президентом Белоруссии Тихановскую, которая сейчас находится на литовской территории.

Помимо этого, ЕС планирует ввести санкции в отношении людей, которые причастны к подавлению митингов оппозиции и насилию над участниками манифестаций. В первые дни акций протестов белорусские правоохранители подавляли демонстрации. За тот период были задержаны около 7 тыс. человек, в том числе журналисты. Сторонники оппозиции утверждали, что силовики их избивают и силой заставляют подписывать документы с обвинениями. Впоследствии ситуация стабилизировалась, в настоящее время практически нет стычек между протестующими и стражами порядка.