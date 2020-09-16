Новые маневры: как Лукашенко укрепляет связи с Россией

В последнее время Белоруссия все чаще проводит военные учения на своей территории. На фоне проходящих в стране маневров «Славянское братство — 2020» глава государства Александр Лукашенко встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу и предложил подумать о проведении новых совместных учений.

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«Мы договорились с президентом России [Владимиром Путиным], что нам надо продолжить учения на территории Беларуси «Славянское братство», которые проходят под Брестом. Мы приветствуем эти учения, и хорошо, что они проходят, притом, как мне докладывают, успешно. Надо подумать о втором этапе учений и других учениях, выработать план, не оглядываясь по сторонам, кто нам и что скажет», — подчеркнул Лукашенко.

Он уточнил, что Минск не собирается «никого напрягать, внаглую что-то делать», но Белоруссия должна блюсти свои интересы.

Учения «Славянское братство — 2020» проводятся на территории Белоруссии на полигоне Брестский с 14 по 25 сентября. От России в нем задействованы подразделения десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ. В российском Минобороны уточнили, что маневры проводятся по контртеррористической тематике и не направлены против других стран.

Сергей Шойгу обратил внимание, что Москва и Минск предварительно планировали провести в этом году порядка 130 мероприятий в военной сфере. «К сожалению, программу выполнили только на 30%. Нам надо до конца года выйти хотя бы на 70%. А для этого надо уплотняться и проводить второй этап учений, которые идут сейчас. В октябре у нас будут следующие учения», — подчеркнул министр.

Как сообщило белорусское минобороны, Шойгу в ходе встречи отметил, что несмотря на пандемию COVID-19 есть возможность эффективно использовать оставшееся до конца года время для реализации плана. Основное внимание стороны намерены уделить мероприятиям оперативной и боевой подготовки.

Параллельно со «Славянским братством» на территории Астраханской области с 21 по 26 сентября пройдут стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020». Для участия в маневрах Белоруссия отправила в Россию около 350 военных и свыше 30 танков и боевых машин пехоты, а также шесть самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика», сообщили в Минобороны РФ.

Как отметили в российском военном ведомстве, в рамках учений белорусские военнослужащие в составе коалиционной группировки войск отработают ведение обороны, отражение воздушных ударов противника, переход в наступление и последующий его разгром.

На следующий месяц запланированы командно-штабные учения с миротворческими силами Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство — 2020».

Они пройдут с 12 по 16 октября на полигоне «Лосвидо» в Белоруссии. В маневрах будут участвовать подразделения Белоруссии, России, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

Как заявил российский президент Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой 14 сентября, две страны почти каждый месяц будут проводить на своих территориях военные учения.

«Александр Григорьевич, что касается военной составляющей, вы правы, у нас есть план, он будет реализован, осуществляться будет. В течение года у нас — и на территории Белоруссии, и на территории России — практически каждый месяц предусмотрены какие-то мероприятия. И как планировали раньше, так все и будем делать», — сказал Путин, обращаясь к Лукашенко.

В свою очередь, глава республики подчеркнул, что Белоруссии и России нужно готовить свои армии, чтобы «не дай бог противостоять» возможной агрессии извне. «Я считаю, что нам ни в коем случае нельзя оглядываться на то, что нам скажут. Они с нами не считаются, они не смотрят на наши настороженности, они проводят учения тогда, когда хотят», — подчеркнул Лукашенко.

В связи с этим страны, «не напрягая обстановку вокруг, будут готовить свои армии, чтобы <…> можно было этому противостоять», говорил президент Белоруссии.

По мнению замдиректора института стран СНГ Владимира Евсеева,

тот факт, что в Белоруссии участились учения — это следствие оказываемого на нее давления, причем не силового, а в большей степени политического.

«Белоруссия проводит собственные учения ввиду того, что у нее обострились отношения с соседями, в частности, с Литвой. Имели место взаимные претензии по поводу нарушения границ. Из-за того, что белорусское руководство считает, что страны НАТО оказывают силовое давление на Белоруссию, она проводит учения вдоль границ со страной НАТО — Литвой. Это нормальная практика, как считает Минск, в условиях силового давления», — пояснил эксперт «Газете.Ru».

Говоря о российско-белорусских учениях, он отметил, что не наблюдает тенденции к увеличению частоты учений. При этом Евсеев добавил, что ряд учений в рамках ОДКБ были перемещены на осень из-за пандемии коронавируса, поэтому теперь график стал плотнее.

В свою очередь, доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с «Газетой.Ru» призвал не связывать участившиеся учения с протестными движениями в Белоруссии. По его словам, это плановые мероприятия.

Комментируя запланированные учения России и Белоруссии, эксперт уточнил, что речь идет об «уровне батальона или чуть больше».

По его словам, такие учения проводятся в рамках Союзного государства.

Еще один вопрос заключается в реакции НАТО на военные учения на территории Белоруссии. Владимир Евсеев отметил, что для альянса эти маневры не представляют какую-то угрозу — «это несоизмеримые силы».

«Белоруссия показывает, что она готова защитить собственный суверенитет. Но НАТО не собирается нападать на Белоруссию, во всяком случае до тех пор, пока она входит в Союзное государство и в ОДКБ», — констатировал эксперт.

При этом Суздальцев считает, что НАТО отреагирует на учения в Белоруссии традиционно негативно.

«Есть такая традиция: мериться частотой учений и количеством задействованных войск. Это очень важно. Чем больше войск задействовано, тем сложнее задачи, которые решаются на учениях», — указал он. По словам специалиста, в итоге стороны традиционно обмениваются негодующими заявлениями.