По заветам Абэ: в Японии объявлен новый состав правительства

16 сентября новый председатель правящей в Японии Либерально-демократической партии Есихиде Суга был официально назначен на пост премьер-министра. За нового премьера проголосовали 314 парламентариев из 465.

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Президент России Владимир Путин поздравил Есихидэ Сугу с его избранием на пост премьер-министра Японии. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Российский лидер выразил уверенность в том, что высокий авторитет и богатый политический опыт Суги помогут ему в работе во главе японского правительства.

«За последнее время, в том числе благодаря усилиям Вашего предшественника Синдзо Абэ, удалось немало сделать для развития диалога между нашими странами», — приводятся слова президента РФ.

Кроме того, глава российского государства подтвердил готовность к конструктивному взаимодействию по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

Уход в отставку Синдзо Абэ создает правящей партии дополнительные испытания. Абэ — рекордсмен по пребыванию на посту премьера Японии — 2799 дней, что нехарактерно для страны, привыкшей к высокой текучке кадров в руководстве. Теперь, чтобы не дать оппозиции оснований для реванша, Суга и его правительство должны продемонстрировать крепкое и уверенное правление, обеспечивающее Японии выход из экономического кризиса и пандемии коронавируса COVID-19.

К работе кабинета министров, соответственно, будет приковано особое внимание. Назначения в правительстве не являются результатами односторонних решений, скорее, это продукт внутрипартийных переговоров.

Первые кадровые решения премьер-министра демонстрируют, во-первых, на каких направлениях он решил сосредоточиться в первую очередь. Во-вторых, с какими группами влияния внутри партии Суга имел договоренности и будет теперь осуществлять руководство страной.

На должность генерального секретаря кабинета министров, которую занимал сам Суга до выборов председателя ЛДПЯ, назначен глава минздрава Кацунобу Като. Это назначение вполне понятно — Като постоянно присутствовал в правительстве Синдзо Абэ на той или иной должности, несмотря на многочисленные перестановки. Новый генеральный секретарь кабмина — человек для премьера понятный и знакомый. Назначение Като свидетельствует о доверии главы правительства. Эта должность наделяет человека, занявшего ее, административной властью и может стать трамплином к посту премьер-министра, как это случилось с самим Сугой.

Внутри кабмина Японии, как и во многих странах, существует своя иерархия власти и престижа. Наиболее важными должностями считаются посты министра финансов и министра экономики. Однако в этих ведомствах Суга решил оставить все как есть. Министр финансов Таро Асо и министр экономики, торговли и промышленности Хироси Кадзияма сохранили свои посты. Но и это неудивительно.

Выбор Суги в качестве преемника Синдзо Абэ не случаен — генеральный секретарь правительства Абэ является одним из самых преданных его сторонников. Он был ключевой фигурой в создании и реализации национальной политики Японии во время правления его предшественника. Передача власти Суге гарантирует, что Токио продолжит свою политику по всем главным направлениям, а это, в свою очередь, подразумевало, что некоторые ключевые фигуры в правительстве останутся на своих местах.

Портфель сохранил и глава МИД Тосимицу Мотэги. Министр иностранных дел Японии — хорошая должность, чтобы сделать себе имя, однако эта работа не подразумевает наделения значительной властью. Сохранение поста за Мотэги — тоже вполне предсказуемый шаг. Суга, заработавший в Японии репутацию крайне осторожного политика, оставляет без кадровых изменений в руководстве ведомство, которому, вероятно, предстоит наиболее самостоятельная работа.

Новый премьер-министр вопросами внешней политики никогда не занимался и, скорее всего, эту сферу он отложит для себя на второй план, доверив человеку, который уже имеет опыт работы на мировой арене. Мотэга, в свою очередь, продолжит обеспечивать продолжение внешнего курса Синдзо Абэ, ведь именно он его реализовывал последние годы, в том числе и по российскому вопросу.

С высокой долей вероятности Есихидэ Суга, как и его предшественник, будет поддерживать доброжелательные отношения с российской стороной, после пандемии восстановятся контакты и встречи между руководствами двух стран, а их переговоры будут оканчиваться дружелюбными заявлениями о стремлении сторон подписать мирный договор. Однако предпосылок для решения вопроса мирного договора пока нет.

Япония намерена так или иначе добиться от России передачи всех четырех островов — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, — следующим шагом после чего станет подписание мирного договора. Москва, однако, ведет разговоры не о территориях, а о мирном договоре, заключить который она предлагала не раз без всяких предварительных условий.

Принятые в июле поправки в Конституцию, в числе которых — запрет на отчуждение территорий, лишь закрепляют позицию России по этому вопросу. Вместе с тем ни один японский лидер не откажется от идеи возвращения островов.

МИД Японии уже выступил с заявлением о то, что Токио продолжит развивать отношения с Российской Федерацией в разных областях, в том числе по заключению мирного договора.

«Правительство Японии, исходя из национальных интересов, намерено развивать японо-российские отношения в широких сферах политики, в том числе в вопросе заключения мирного договора, а также экономики и культуры», — говорится в сообщении японского внешнеполитического ведомства.

Странным кажется выбор министра обороны. Этот пост достался младшему брату Синдзо Абэ Нобуо Киси. Ранее эту должность занимал Таро Коно, который назначен министром по делам административной реформы. Министерский портфель Киси получает впервые, до этого он занимал должность парламентского заместителя МИД. Это назначение свидетельствует или о влиянии его фракции на нового премьера, или же о личных симпатиях Суги.

Так или иначе, но министерство обороны возглавит человек без опыта на подобных руководящих должностях или же опыта работы в военной сфере. Между тем Суга намерен воплотить задуманное его предшественником и добиваться изменения 9-й статьи конституции, запрещающей Японии иметь собственные сухопутные войска, флот и военно-воздушные силы, а также использовать свой военный потенциал в решении конфликтов.

Соответственно, на посту министра обороны ему потребуется человек, который смог бы реализовать поставленную задачу путем закрепления партнерства в области безопасности с другими странами, а также ведения парламентских дебатов по такому острому вопросу, как изменение конституции.

Министерство здравоохранения, труда и социального благосостояния возглавил Норихиса Тамура. В ближайшее время ему предстоит заняться работой в одном из важнейших направлений — борьбе с распространением коронавируса в стране. Свою должность сохранил министр по делам Олимпиады и Паралимпиады Сэйко Хасимото — тоже понятное решение. Суга дает возможность Хасимото продолжить свою работу, старт Олимпиады в Токио перенесен на 8 августа 2021 года.

В целом же Суга при назначениях в новом правительстве постарался сохранить баланс, согласно которому каждая фракция получает портфели в кабмине соразмерно ее численности. Новому премьеру не составило труда распределить посты, не изменяя традициям. В выигрыше остались фракционные союзники Суга — наиболее весомые группы, которые, на первый взгляд, получили число должностей пропорционально численности их фракций.

На деле же вышло так, что именно Суга, как сторонник Абэ, заполучил поддержку самых влиятельных и близких к экс-премьеру групп. Именно политическая элита партии, по сути, решала на этот раз исход выборов. Так, если во время последнего голосования в 2018 году бюллетени были разделены поровну между членами парламента и рядовыми должностными лицами, то на этот раз процесс выборов был изменен: 394 бюллетеня получили законодатели, 141 — местные чиновники.

Иными словами, Есихиде Суга вступает в свой первый премьерский срок, имея за плечами довольно весомую фракционную поддержку. В долгосрочной перспективе это может оказаться проблемой, зависимость премьера может проявиться, причем уже в следующем году, когда истечет срок его полномочий и в Японии снова пройдут выборы. Вероятно, в том числе и поэтому Суга постарался составить правительство таким образом, чтобы его окружали люди, которых он достаточно хорошо знает, даже если они принадлежат к разным фракциям. К слову, без постов остались экс-глава МИД Фумио Кисида и бывший министр обороны Сигэру Исиба — конкуренты Суги на выборах председателя Либерально-демократической партии Японии.

Однако и они, вероятно, прекрасно понимали, на что идут. Выдвигая свои кандидатуры, Исиба и Кисида поставили на карту руководящие посты в правительстве Японии. И теперь они, скорее всего, вряд ли попытаются заполучить благосклонность нового премьера, а займутся подготовкой к выборам в следующем году.