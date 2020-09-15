«Вопросы к немцам»: глава СВР опроверг «отравление» Навального

В Омске врачи провели подробное обследование Алексея Навального, а сибирский город он покидал без признаков отравления, сообщил директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергй Нарышкин.

«Факт состоит в том, что на момент, когда Алексей Навальный вылетал с территории России, в его организме каких-либо токсичных отправляющих веществ не содержалось. В этой связи у нас, конечно, много вопросов к немецкой стороне»,

— цитирует «Интерфакс» заявление Нарышкина.

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По его словам, в Омске российские врачи спасли жизнь Навальному, проведя глубочайший комплекс исследований и экспертиз на современном оборудовании и по «самым жестким» медицинским протоколам. Каких-либо признаков наличия в организме пациента ядов и отравляющих веществ найдено не было, уточнил Нарышкин.

Он также напомнил, что Россия уничтожила все запасы «Новичка», которые оставались в ее распоряжении с момента развала СССР. Уничтожение отравляющего вещества производилось в соответствии с международными стандартами ОЗХО.

«Говорить о том, что на территории России имеется или производство, или старые запасы боевых отравляющих веществ, — это, конечно, дезинформация», — добавил глава СВР.

Российская Генпрокуратура имеет «очень много» вопросов к немецкой стороне, при этом надзорный орган уже дважды запрашивал у Берлина помощи в проверке инцидента с Навальным, однако ответа не получил. Напомним, омские медики считают, что у Навального «нарушился углеводный обмен». Когда блогера госпитализировали в Германию, то спустя полторы недели в лаборатории бундесвера заявили, что в его организме нашли боевое фосфороорганическое вещество группы «Новичок».

Эти выводы, согласно заявлению властей ФРГ, подтвердили независимые лаборатории во Франции и Швеции. Результаты анализов направили также на проверку в ОЗХО. Берлин также потребовал от Москвы провести прозрачное расследование инцидента, власти РФ выступили с зеркальным требованием — немецкая сторона при этом материалы расследования и анализы пациента предоставлять отказалась.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что с юридической точки зрения невозможно возбудить в РФ уголовное дело по наработкам иностранной военной лаборатории. При этом берлинская прокуратура подтвердила, что запрос о правовой помощи от Москвы получен, но выдать данные о здоровье Навального согласилась только с разрешения самого пациента.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Москва должна дать «разъяснения» по ситуации с Алексеем Навальным. Он также пригрозил РФ «реакцией», если Москва откажется отвечать. Маас добавил, что если власти России не имеют отношения к «новичку», то они должны быть заинтересованы в доказательстве своей непричастности на основе фактов.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ подчеркнула, что Москва готова к взаимодействию с Берлином «24 часа в сутки».

Главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский заявил, что лабораторные исследования не подтвердили предположительный диагноз «отравление». Впоследствии было дано разрешение на госпитализацию Навального в берлинскую клинику Charite.

Через полторы недели канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в крови Навального обнаружен боевой яд «Новичок», разработанный еще во времена СССР.

За день до этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не скрывают никакой информации о ситуации с Навальным. «Факты мы не скрываем, они всем хорошо известны. Мы о них рассказывали всем нашим партнерам, и нашим визави они прекрасно известны», — отметил он.

Пару дней назад стало известно, что Алексей Навальный вышел из комы, он находится в сознании и уже увиделся с семьей.