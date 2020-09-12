Ответ будет: Лавров предостерег Запад от санкций

Западные санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным не останутся без ответа. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Принцип взаимности в международных делах никто не отменял», — напомнил он. Глава внешнеполитического ведомства также заявил, что Москва оценит шаги западных держав, и враждебные действия нельзя оставлять без ответа.

При этом санкции вряд ли смогут нанести России серьезный урон – старший бизнес-редактор газеты Die Welt Хольгер Цшэпитц заявил, что благодаря крупным валютным резервам Россия «неуязвима». Сейчас ситуация значительно отличается от положения дел несколькими годами ранее.

Реклама

$600 млрд финансовых резервов РФ – пятые по величине в мире, и в геополитическом плане российское государство надежно защищено, отметил немецкий журналист. Кроме того, он заявил, что увеличение объема российского резерва до таких рекордных цифр произошло даже несмотря на антироссийские санкции и не самые высокие цены на нефть. К таким успешным результатам, как считает Цшэпитц, привела экономическая политика президента России Владимира Путина.

В начале сентября министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество «надлежащим образом» отреагировать на ситуацию с блогером Алексеем Навальным. Так в украинском МИДе прокомментировали заявление правительства ФРГ об обнаружении у российского гражданина в анализах следов боевого отравляющего вещества из группы «Новичок».

«Остро осуждаем очередной преступный акт российской власти, которая продолжает наступление на демократию и права человека в России и за рубежом», — говорится в сообщении Киева.

Украинские дипломаты также отметили, что только единодушная решительная позиция и твердое осуждение со стороны цивилизованного мира, в том числе введение санкций в отношении Москвы, могут заставить российские власти «прекратить совершать преступления, грубо нарушая права человека и разрушая правовые основы мироустройства как относительно ведущих оппозиционных политиков, так и целых государств».

Спикер фракции в бундестаге правящего блока ХДС/ХСС по международным делам Юрген Хардт отметил, что вещество группы «Новичок» можно произвести только в высокоспециализированных лабораториях. Он также добавил, что решение вызвать российского посла Сергея Нечаева в МИД Германии для предоставления данных по проведенным анализам бундесвера является правильным.

Кроме того, спикер фракции считает, что Германия с ЕС и НАТО должна выработать совместную позицию по инциденту, которая не исключает введение дополнительных санкций против РФ.

Еще в марте президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия смогла компенсировать убытки от западных санкций и ей «плевать» на ограничительные меры. «Да плевать на них, на эти санкции», — сказал Путин в интервью ТАСС. Российская сторона, продолжил российский лидер, потеряла около $50 млрд из-за ограничительных мер, но смогла их компенсировать.

«Это заставило нас мозги включить. Мы истратили достаточно много денег на так называемое импортозамещение и начали производить такие продукты и такие технологии использовать, которых раньше у нас не было либо мы их просто забыли и потеряли», — добавил Путин.

Санкции пошли России на пользу, уверен президент, они диверсифицируют российскую экономику и фактически способствуют решению главной задачи. При этом Путин не согласился с тем, что зеркальные ограничительные меры, которые Россия ввела против стран Запада, наносят вред.

Евросоюз, США и страны НАТО ввели против России санкции еще в 2014 году. Основной причиной для этого послужила ситуация на Украине, где в результате госпереворота сменилась власть, после чего в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал частью России.

Для Москвы же вопрос принадлежности полуострова закрыт и никаким обсуждения более не подлежит. Вторая часть санкций была наложена на Москву из-за развития конфликта в Донбассе, хотя Кремль отрицает свою причастность к внутренним процессам украинского государства.