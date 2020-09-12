«Хозяева из США»: в Берлине защищают «Северный поток — 2»

Немецкое правительство, а также партия Христианско-демократический союз следуют поручениям США, упоминая Россию в ситуации с блогером Алексеем Навальным, пояснил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

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По его словам, немецкие власти намерены использовать частный случай Навального для обвинений в адрес России и – как итог – попытки прекращения реализации проекта газопровода «Северный поток – 2», передает РИА «Новости».

В этой связи немецкий политик заметил, что Берлин «очень послушно отрабатывает версию своего хозяина, Соединенных Штатов». Он также напомнил, что такую позицию немецкого правительства критикует и глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

«Эти дебаты в Бундестаге показывают, насколько мы далеко от суверенности», — подчеркнул Гердт, добавив, что другие партии, например Социал-демократическая партия Германии, призывает дождаться официальных результатов следствия, а уже по их итогам принимать решение относительно СП-2.

Оппозиционная немецкая Свободная демократическая партия же призвала правительство ФРГ оказать давление на Россию из-за сложившейся ситуации.

«Мы должны оказать давление на Россию.

Мы призываем министра иностранных дел [Хайко] Мааса противостоять России на всех дипломатических уровнях и во всех международных организациях. Проект «Северный поток — 2» — мы призываем к мораторию на его продолжение до полного прояснения ситуации. При нынешних обстоятельствах его продолжать невозможно», — заявила в Бундестаге депутат СвДП Рената Альт.

Оппонировал ей вице-канцлер и министр финансов ФРГ Олаф Шольц. Он призвал не политизировать проект газопровода.

«Мы заняли ясную позицию в отношении этого трубопровода, а именно, что речь идет о коммерческом проекте. Есть многочисленные разрешения», — пояснил политик.

Председатель объединения германской газовой отрасли «Будущее. Природный газ» (Zukunft Erdgas) Тимм Келер отмечал, что «в случае остановки строительства газопровода придется списать вложения в размере €8 млрд». Кроме того, необходимо будет потратить €4 млрд, чтобы построить соединительные трубопроводы.

Тем не менее, канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций против экспортного газопровода из России в Европу, проходящего по дну Балтийского моря.

Со своей стороны, Москва надеется, что Берлин выполнит свои обязательства по СП-2, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Надеюсь, эти нелепые действия будут прекращены и Германия — ну хотя бы ради репутации немецкой пунктуальности — выполнит свои обязательства по договору с РФ», — выразил надежду дипломат.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что выступал за отказ от проекта газопровода с момента избрания президентом поскольку «США защищают Германию от России», а Берлин при этом платит Москве «миллиарды долларов».

Он также добавил, что не уверен в готовности ФРГ отказаться от СП-2, поскольку Берлин, по его словам, находится в слабом положении.

«Они отказываются от угля и ядерной энергетики. Они ставят себя в очень плохое положение», — считает американский лидер.

Санкции против «Северного потока — 2» и второй ветки «Турецкого потока» объявил еще 16 июля госсекретарь США Майк Помпео. Ограничительные меры предполагается активировать в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). В частности, под санкции могут подпасть инвесторы проектов.

В Кремле американские санкции назвали «грубым давлением» на европейский бизнес и примером недобросовестной конкуренции. Дополнительные санкции были одобрены сенатом США 24 июля — вкупе с версией оборонного бюджета на 2021 финансовый год.

Ограничения могут быть введены против компаний, укладывающих трубы СП-2, страховых фирм, а также предприятий, занятых обслуживанием судов.

Совокупная мощность двух ниток СП-2 составляет 55 млрд куб. м газа в год. Таким образом, совокупная проектная мощность «Северного потока» и «Северного потока — 2» достигает 110 млрд куб. м газа в год.