«Прорывов нет»: Козак рассказал об итогах встречи по Донбассу

Прошедшая накануне в Берлине встреча политических советников глав государств и правительств стран «нормандского формата» не принесла принципиальных результатов – посетовал замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

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Представители Германии, Франции, России и Украины провели обмен мнениями и договорились продолжить диалог на уровне помощников, передает РИА «Новости».

«К сожалению, не могу похвастаться, что достигли согласованных решений. Прорывов нет. Договорились, что будет поддержан режим тишины, режим прекращения огня», — детализировал российский делегат.

Со своей стороны, чуть ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак выразил уверенность, что саммит глав стран-участников «нормандской четверки» все равно будет проведен до конца текущего года.

Он уведомил, что стороны не договорились о дате проведения следующего саммита в «нормандском формате», хотя все понимают его важность. При этом «процесс движется вперед», отметил Ермак.

«Я уверен, что этот саммит состоится, хотя, к сожалению, не могу назвать сегодня конкретную дату. Надеюсь, что он состоится до конца этого года», — сказал украинский чиновник.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин 5 сентября отдал приказ нанести удар по позициям украинских силовиков в районе поселка Шумы.

«Официально заявляю, что в соответствии с пунктом «е» дополнительных мер мною принято решение издать приказ об открытии огня по незаконно возведенным инженерным сооружениям в районе населенного пункта Шумы», — гласило заявление Пушилина, опубликованное на его официальном сайте.

Он призвал Киев с 08:00 7 сентября обеспечить отсутствие личного состава в указанном районе во избежание жертв среди силовиков.

Четыре дня спустя глава ДНР отменил приказ о нанесении удара. В заявлении, распространенном его пресс-службой, говорилось, что такое решение было принято в связи с тем, что ДНР «добилась от украинской стороны проведения совместной инспекции украинских позиций».

Внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу состоялось 9 сентября. На нем стороны согласовали совместную инспекцию позиций украинской армии в районе этого поселка.

С 27 июля стороны конфликта приступили к соблюдению дополнительных мер по контролю перемирия. Согласно договоренностям, режим прекращения огня должен продлиться до полного урегулирования кризиса в регионе.

В офисе президента Украины договоренности назвали «прорывом». Меры предполагают запрет на инженерные работы на линии соприкосновения сторон.

Перемирие включает в себя запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование любых видов летательных аппаратов, применение огня, включая снайперский, а также размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях.

Кроме того, режимом прекращения огня предусмотрено применение дисциплинарных мер за его нарушение с уведомлением о них координатора контактной группы.

В целом же Киев не выполнил обещания, которые дал президенту России Владимиру Путину во время встречи «нормандской четверки» в Париже в декабре 2019 года, заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, опубликованном на YouTube-канале «В гостях у Гордона», бывший глава офиса украинского президента Андрей Богдан. Он руководил офисом Зеленского с июня 2019 по февраль 2020 года.

По его словам, переговоры в рамках саммита «нормандской четверки» в декабре 2019 года проходили сложно, но Путин общался с украинским коллегой «очень уважительно».

«В то время [Путин] хотел найти какое-то решение этой проблемы (конфликта в Донбассе. — «Газета.Ru»). Но я не знаю, из каких мотивов: экономических или политических <...> У Зеленского бешеная поддержка, в том числе и в России, и воевать с любимчиком своего народа — это представить себя неадекватно», — обратил внимание экс-глава офиса президента Украины.

Богдан также рассказал, что Путин вел себя уважительно и во время первого телефонного разговора с Зеленским, «чувствовалось, что он хочет найти точки соприкосновения».

Но сегодня, по его мнению, ситуация кардинально изменилась.

«Я могу только судить о публичных каких-то моментах, в которых я хорошо понимаю. Вот если публикуется сообщение, что прошел телефонный разговор Путина и Зеленского, но пресс-релизы о разговоре выходят разные, <...> это называется «дипломатический провал». Значит, переговоры прошли плохо», — констатировал Богдан.

Он выразил мнение, что украинские власти «наобещали одно — не сделали ничего». Бывший глава офиса президента Украины уверен, что успеха на переговорах по Донбассу в ближайшее время не будет.