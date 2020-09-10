«У них одна армия»: Киев против сближения России и Белоруссии

Украинские власти выступают категорически против сближения России и Белоруссии, заявил украинский посол в Минске Игорь Кизим в интервью «Громадскому телевидению».

Реклама

Он напомнил, что, когда в Белоруссии вспыхнули беспорядки с требованием отменить результаты президентских выборов, президент России Владимир Путин по просьбе белорусского коллеги Александра Лукашенко сформировал резерв из силовиков для отправки в соседнюю республику на помощь в охране улиц.

«Сближение началось, и, я думаю, в ближайшее время состоится визит Лукашенко в Москву. Считаю, они будут обсуждать, в частности, интеграцию. Если вчера Лукашенко заявил, что у них с Россией одна армия, о чем тут дальше говорить?» — сказал украинский дипломат.

Он также пояснил, что отношения Киева и Минска подорвала выдача белорусской стороной Москве 32 россиян, которых задержали якобы за подготовку массовых беспорядков. Украина заявила, что они являются бойцами ЧВК Вагнера (деятельность частных военных компаний запрещена в РФ) и требовала выдать себе.

«До этого мы хотя бы понимали — были словесные гарантии от Белоруссии, — что наша граница будет оставаться мирной. А вот как дальше будет развиваться ситуация на фоне сближения Белоруссии и России — это вызывает вопросы», — отметил дипломат.

Он также обвинил Россию в нападении на Украину. «У них сейчас довольно сильные отношения по аспектам [военной безопасности], у них очень тесное сотрудничество по линии спецслужб, других силовых ведомств. Дальнейшее сближение, безусловно, для нас будет [иметь] негативный характер, и мы должны это учитывать», — добавил Кизим.

Также в четверг, 10 сентября, российский посол Дмитрий Мезенцев встретился в Минске с Александром Лукашенко и вручил ему факсимильную карту Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской губерний (входят в состав современной Белоруссии) в составе Российской империи, сообщает белорусское агентство новостей Telegraf.by.

«Это еще одно подтверждение справедливости границ Белоруссии, в том числе и ответ всем тем, кто смотрит по-другому», — сопроводил таким высказыванием свой подарок Мезенцев.

Днем ранее Лукашенко в интервью российским журналистам заявил, что интеграция РБ и России в том виде, как это прописано в союзном договоре, уже невозможна.

«Сейчас два поколения после этого выросло, и сегодня уже невозможно уже ту интеграцию реализовать», — сказал белорусский лидер.

Стоит отметить, что президенты России и Белоруссии на предстоящей встрече в Москве обсудят целый комплекс торгово-экономических вопросов, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Он заявил, что на уровне экспертов и различных ведомств не прекращается работа по многим актуальным вопросам. В частности, белорусские долги, дорожные карты по интеграции, цены на энергоресурсы, поставляемые в Белоруссию, будущее совместной интеграции и взаимодействие по линии огромного количества предприятий.

На будущей встрече будет также обсуждаться тема рефинансирования госдолга Белоруссии перед Россией, добавил Песков.

Он также назвал «абсолютной чушью» разговоры о «поглощении» Россией Белоруссии, сообщает «Интерфакс». «Конечно же, никаких слияний, поглощений и так далее быть не может как результат визита. Это абсолютная чушь», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее на совещании с промышленниками Лукашенко заявил о договоренностях с Путиным о рефинансировании части госдолга перед Россией, пишет агентство «БелТА». Речь идет о реструктуризации задолженности в размере $1 млрд. Причем ранее белорусские власти считали, что Россия должна Белоруссии $630 млн.