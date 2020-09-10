«Народ не для того избрал»: Лукашенко отказался отдавать власть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается отдавать власть. Как сообщает «Sputnik Беларусь», об этом политик сказал, представляя нового генерального прокурора РБ Андрея Шведа.

«Хочу вам сказать по-мужски, чтобы у нас не было некой недосказанности. Меня часто упрекают в том, что «власть он не отдаст». Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал», — подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что в середине 1990-х годов Белоруссия «валялась в грязи» и о республику «вытирали ноги», такая же ситуация была и с белорусскими правоохранителями и военными. «Многие из вас этот период помнят. И я не хочу, чтобы Беларусь вернулась к тому времени. Поэтому никто кинуть в грязь власть, как они требуют, не посмеет», — заверил Лукашенко.

Реклама

Кроме того, сообщает БелТА, Лукашенко заявил, что страна должна вернуться к «безопасному периоду» уже в этом году.

«Сейчас страна переживает непростой, острый период. <...> Наверное, впервые в истории нашего государства. По крайней мере, последних 10 лет», — подчеркнул президент. Лукашенко пояснил, что активность прокуратуры должна быть направлена на сохранение страны, ее независимости и безопасности.

8 сентября Лукашенко заявил, что защитить республику способен только он, передает слова белорусского главы телеканал «Россия 1».

В Белоруссии после президентских выборов 9 августа начались многотысячные акции протеста. Недовольные очередной победой Лукашенко и недопуском на избирательные участки наблюдателей белорусы вышли на улицы городов, требуя отставки главы государства и перевыборов.

Практически сразу же демонстрации стали жестко разгонять силовики. Задержаны были более 7 тыс. человек лишь за первые дни протестов, среди них были и сотрудники прессы.

Журналисты, оказавшиеся в автозаках и СИЗО, сообщали о беспрецедентном уровне насилия при подавлении протестов. В больницах оказались сотни человек, при этом среди них были и сотрудники ОМОНа. В ходе разгона акций протеста погибли три гражданина Белоруссии.

Страны Евросоюза призвали власти республики выпустить политзаключенных и отказались признавать выборы легитимными. Президент РФ Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой уже на следующий день после оглашения результатов.

Опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) показал, что 39% россиян считают правильными действия президента Белоруссии Александра Лукашенко в нынешней ситуации в республике. Отмечается, что свыше половины тех, кто положительно отозвался о мерах, принятых президентом РБ, — граждане старше 60 лет.

Еще 27% респондентов не смогли оценить действия белорусского лидера, а 21% россиян осудили их. Уточняется, что треть из неодобрительно высказавшихся о действиях Лукашенко — это молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет.

Кроме того, опрос показал, что о массовых протестах в Белоруссии информированы 87% респондентов, при этом хорошо знакомы с ситуацией 30%, в общих чертах о них знают 57%. Всего в исследовании участвовали 1000 россиян в возрасте от 18 лет и старше.

При этом белорусские власти оценивают ущерб от акций протеста в стране в полмиллиарда долларов США, о чем заявил помощник президента Белоруссии Александра Лукашенко Валерий Бельский. По его словам, отсроченный ущерб может составить миллиарды долларов.

«Нарушены устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования, пострадала инвестиционная привлекательность страны, обсуждаются санкции», — подчеркнул Бельский.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что белорусы должны решать свои проблемы в рамках правового поля и диалога. По его словам, международные наблюдатели присутствовали на президентских выборах в Белоруссии, однако многие организации, такие как ПАСЕ и ОБСЕ, отказались от миссии по наблюдению за этими выборами.

«Те же международные наблюдатели, которые были, они отфиксировали состоявшиеся выборы. Эта ситуация де-юре и де-факто, что касается международных наблюдателей», — сказал представитель Кремля, ответив на вопрос журналистов, признают ли в Москве выборы в республике.