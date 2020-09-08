«Ситуация назревает»: правительство Украины ожидают кадровые перестановки

На Украине обсуждают готовящиеся кадровые перестановки в правительстве. Слухи об изменениях ходят уже давно, и тот факт, что перспектива перемен замаячила в преддверие местных выборов, добавляет им оснований.

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Украинские СМИ сообщают, что в офисе президента размышляют об отставке министра финансов Сергея Марченко и министре экономики Игоря Петрашко.

Судя по всему, Киев недоволен тем, как работают ведомства в посткоронавирусный период. Или же офис президента намерен создать такую видимость, скинув ответственность на работу правительства за недостаточные усилия по минимизации урона, нанесенного экономике страны введением тотального карантина.

Во II квартале 2020 года падение ВВП ускорилось до 11,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщала в августе Государственная служба статистики Украины. Рейтинговое агентство Fitch прогнозирует, что по итогам 2020 года ВВП Украины сократится на 6,5%. Эксперты также отмечают, что в экономическом плане Киев вошел в стадию серьезной неопределенности, причинами которой является не только пандемия, но и частые изменения в правительстве, особенно на ключевых экономических постах.

Действительно, за год президентства Зеленский успел уже полностью поменять состав правительства, которое проработало полгода. В начале марта Верховная рада по инициативе главы государства отправила в отставку кабинет министров Алексея Гончарука. Вместо него премьер-министром стал Денис Шмыгаль. Состав правительства сменился почти полностью и уже совсем скоро новый кабмин столкнулся с пандемией коронавируса. Местные же выборы станут показателем, как граждане страны оценивают проведенную правительством Шмыгаля работу. И рассчитывать на повторение феерического успеха прошлого года «Слуге народа» пока не приходится.

Согласно опросам социологической группы «Рейтинг», результаты которого были опубликованы накануне, правящая партия может занять первое место на местных выборах с результатом в 30%. Второе же место досталось «Оппозиционной платформе — За жизнь» (17%). При этом не стоит также забывать, что реальная картина может серьезно отличаться от результатов исследований, которые не учитывают участие на выборах партий, созданных местными мэрами, чиновниками и другими политическими региональными деятелями.

Смена министров в правительстве вполне может быть инструментом в избирательной кампании «Слуги народа».

О готовящихся кадровых перестановках заявил ранее первый заместитель председателя Верховной рады Украины Руслан Стефанчук в эфире телеканала «Украина 24».

«Я думаю, что такая ситуация назревает... Экономический блок у нас представлен министром экономики и финансов. Я думаю, что, в первую очередь, речь идет именно об этих лицах, — сказал Стефанчук. — Все будет зависеть от одного: насколько эффективная и качественная работа будет проведена над проектом государственного бюджета Украины и насколько парламенту будут предложены новые подходы по преодолению последствий, вызванных COVID-19».

Изменения могут коснуться не только экономического блока, но и силового, который, по идее, должен был стать опорой рейтинга президента Зеленского. Именно на силовиков обрушился с критикой глава государства, когда выступал в парламенте с инициативой отставки правительства Гончарука. Одним из ключевых обещаний Владимира Зеленского были заявления, что представители прежней власти понесут ответственность за свои преступления. Однако ни одного громкого дела украинцы так и не увидели.

На пост генпрокурора вскоре после отставки Руслана Рябошапки была назначена Ирина Венедиктова. Однако и при ней ситуация не изменилась. Сейчас украинские СМИ обсуждают ее вероятную отставку и назначение на это место главы СБУ Ивана Баканова — близкого друга президента и бывшего директора студии «Квартал 95». Причем, как сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник, Венедиктову могут назначить министром юстиции.

«У команды президента есть понимание, что нужно дать какой-то мощный импульс предвыборной кампании «слуг народа». Поэтому и обсуждаются разные варианты. Самый простой — отставка одного-двух министров из финансово-экономического блока, чтоб переключить на них всю критику по новому бюджету и социальной политике.

Далее — перестановки в силовых структурах. Они имеют смысл только если приведут к быстрой активизации работы правоохранителей и посадкам еще до выборов. И в этом плане идея сменить Венедиктову вполне разумна, потому что очевидно — такой результат она показать не способна», — цитирует издание слова источника из окружения президента.

Проблема, правда, состоит в том, что серьезного кадрового резерва у Зеленского попросту нет. Руководствуясь изначально идеей полной смены власти, прихода свежих лиц, президент вскоре столкнулся с фактором, которого он не учел — отсутствие политиков-тяжеловесов в правительстве автоматически делает президента ответственным за все проблемы в глазах граждан. Однако именно на этом принципе Зеленский выстраивал свою предвыборную кампанию, из-за чего он и его команда стали заложниками ситуации — взять в правительство опытных людей, работавших в при Петре Порошенко или Викторе Януковиче также не представляется возможным.

Впрочем, 5 сентября спикер Рады Дмитрий Разумков заявил в эфире телеканала «112 Украина», что отставка украинского правительства перед местными выборами маловероятна.

«В нашем государстве много чего может произойти. Если мы говорим с вами о том, что можно будет на кого-то переложить свою ответственность, или ответственность в целом, я думаю, что это маловероятно и примеры в истории Украины это хорошо демонстрируют», — сказал Разумков.