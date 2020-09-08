The Independent обратила внимание на «Новых людей»

«Сейчас в России понемногу набирает силу новая партия, - пишет Денис Макшейн. – Эта партия, проводящая увлекательный эксперимент по установлению демократии, основана на самом рутинном, банальном правиле политики, которое гласит: сначала добейтесь своего избрания. Партия «Новые люди» была зарегистрирована властями в марте 2020 года, и к августу документы о выдвижении кандидатов от этой партии подписали 300 тысяч ее сторонников».

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Макшейн отдельно отмечает, что лидер «Новых людей» Алексей Нечаев — не выходец из путинских элит или силовых структур, а в программе партии есть конкретные шаги, которые нацелены на улучшение качества жизни избирателей.

«Основатель партии Алексей Нечаев заработал свой капитал на прямом маркетинге. Он создал партию при поддержке друзей, деловых партнеров и бизнесменов-единомышленников. В зум-интервью из Москвы Нечаев рассказал Independent свою концепцию развития России: политические изменения должны идти снизу, а не от собранных вокруг Путина столичных элит, или либеральной интеллигенции, которая слишком полагается на уличные протесты и онлайн-разоблачения», - пишет Макшейн.

«Ни одна из групп не представляла обычных людей, которые просто хотят положить конец коррупции и ложным обещаниям, — приводит слова Нечаева Independent. — Когда в 2008 году президентом был Медведев, он обещал модернизацию. Но ничего не произошло. Россияне сосредоточились на масштабных драматических событиях, вроде крымского кризиса или чемпионата мира по футболу в 2018 году. Но очень многое в России все равно не работает на благо простых граждан, а мы сосредоточимся на этих вопросах».

Как отметил Нечаев, при работе над созданием партии он анализировал опыт европейских партий XXI века. Например, опыт чешской партии ANO — «Акция недовольных граждан», которую в 2011 году основал миллиардер Андрей Бабиш. Сейчас она входит в состав правительства страны в коалиции с чешскими социал-демократами. Нечаев также выделяет модель испанской партии «Подемос», организованной в 2014 году на протестной волне левыми активистами. Сейчас она входит в состав коалиционного правительства наряду с основной Испанской социалистической рабочей партией.

Денис Макшейн указывает, что в большинстве европейских стран в XXI веке коалиция и разделение власти – нормальное политическое явление. Подобного результата хочет добиться и партия «Новая люди».

Особое внимание уделяется в публикации программе «Новых людей». Например, партия призывает в два раза поднять зарплаты рядовых полицейских и вернуть им социальные пакеты, что сделает более эффективной борьбу с коррупцией на низовом уровне. Также «Новые люди» предлагают сохранить невысокие налоги для самозанятых, повысить безопасность на дорогах и запретить мигалки на машинах региональных чиновников.

Как отмечается, «Новые люди» предлагает дать российским регионам больше экономической самостоятельности, а местные законы разрабатывать максимально демократично, учитывая мнения людей. Своей работой партия хочет привлечь внимание тех самых новых людей, которые не были представлены в российской политике: представителей малого и среднего бизнеса, учителей, дизайнеров, блогеров, IT-специалистов, студентов.

«Партия «Новые люди» легко вписалась бы в спектр правоцентристских или либеральных партий, существующих в других странах Европы. Теперь она должна показать, что может набирать голоса», - резюмирует Денис Макшейн.