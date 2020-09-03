«Пакости Запада»: как Лукашенко спасает Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад готовит России «пакости» в преддверии региональных выборов. На встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, белорусский лидер указал на перехват соответствующих переговоров Берлина и Варшавы.

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«Я заметил, наблюдая за российскими событиями, у них — Запада — новая фишка появилась. Опять «Новичок», опять отравление. Так я вам должен сказать, что вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления [канцлера ФРГ Ангелы] Меркель мы перехватили разговор.

Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка. Поскольку там развернуты части, и мы, конечно, ведем и в радиосфере противоборство с натовцами.

И мы перехватили интересный разговор, который отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления [оппозиционера Алексея] Навального не было», — объявил Лукашенко.

По его словам, специалисты подготовили для канцлера Германии ряд фактов, и сделали это для того, чтобы отбить охоту у президента России Владимира Путина «сунуть нос в дела Белоруссии».

«Я думаю, [главе ФСБ РФ Александру] Бортникову с [директором СВР России Сергеем] Нарышкиным надо будет серьезно разобраться в этой ситуации. Мы и голос передадим записанный, и текст. Полностью все материалы сегодня-завтра будут у ваших спецслужб для того, чтобы они разобрались, кому это надо. Одна тоже цитата: «Тем более, в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России». То есть они знают, что в России выборы, и надо перед этими выборами какую-то подсунуть пакость», — добавил Лукашенко.

Белорусский лидер убежден, что западные страны не собираются гарантировать спокойную жизнь Белоруссии, но страна полна решимости отстоять свой суверенитет и независимость: «Мы не позволим здесь нас наклонять».

Говоря о сложившейся ситуации, Лукашенко сказал, что Минску пришлось развернуть практически половину своей армии на западных границах республики, в том числе в районе стран Балтии.

«Фактически взяли под контроль западные границы с Литвой и Польшей. И, как я часто говорю, фактически окружили Гродно, чтобы противостоять этим угрозам. Наверное, эта демонстрация дала свой результат. Мы вынуждены были отвечать, видя недружественные шаги со стороны блока НАТО у наших границ. А для этого все доказательства есть, как бы они ни оправдывались», — пояснил президент Белоруссии.

Михаил Мишустин заявил, что Россия полностью поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Белоруссии. По его словам, республика является родной страной для РФ.

«И дело не только в исторических, языковых, духовных связях. Но и в сотнях, тысячах или миллионах граждан, которые фактически являются одним народом», — подчеркнул российский премьер.

Москва и Минск поддерживают регулярные контакты, продолжил Мишустин, на недавних переговорах удалось обсудить практически всю повестку Союзного государства и ряд других важных вопросов.

Премьер-министр России приехал в Белоруссию впервые после президентских выборов, итоги которых привели к массовым протестам на территории республики. Люди вышли на улицы в знак протеста против победы Лукашенко и с требованием новых выборов, что в Минске связывают с западными провокаторами.

Дело в том, что Запад в лице Евросоюза и США не признали итоги голосования, выступив в поддержку активистов и призвав Лукашенко выполнить все их требования. Страны Прибалтики, в свою очередь, ввели санкции против главы государства, в частности, за жесткое подавление мирных демонстраций.

Россия же признает легитимность президента и считает выборы состоявшимися. Москва не раз говорила о готовности помочь Минску в стабилизации ситуации, в том числе по линии Союзного государства и ОДКБ. Впрочем, пока такой необходимости в России не видят, и всячески требуют от других мировых государств не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии.

Как сказал Мишустин на встрече с Лукашенко,

будущее Союзного государство будет основано на независимости России и Белоруссии.

По его словам, в настоящее время наблюдается прогресс по многим направлениям в данном вопросе — стороны обсуждают снятие барьеров в торговле, расширение сотрудничества в культуре, спорте, здравоохранении, энергетике, промышленности.

«Практически все ключевые министры нашего кабинета приехали в Минск, чтобы обсудить повестку дня», — добавил Мишустин.

В то же время, Лукашенко указал, что интенсивные переговоры между Минском и Москвой идут последние месяц-полтора, о чем он еще до президентских выборов договаривался с Владимиром Путиным.

«Как мне вчера [премьер Белоруссии] Роман Александрович Головченко докладывал, что вы значительно продвинулись в решении тех вопросов, наболевших для нас», — отметил Лукашенко.

При этом президент Белоруссии напомнил, что в ближайшее время у него должна состояться встреча с Путиным в Москве, ее, к слову, предварял не только визит Мишустина в Минск, но и переговоры глав МИД двух стран.

«Мы такую встречу [с Путиным] проведем в Москве и окончательно расставим все точки над i по тем вопросам, которые очень чувствительны и болезненны для двух государств», — уверен Лукашенко.

Белорусский лидер также подчеркнул, что политический кризис в республике стал уроком для Минска и Москвы, заставив обе стороны сделать соответствующие выводы. Россия и Белоруссия начали договариваться по тем вопросам, где раньше не могли достичь консенсуса.

«Вы с премьером Беларуси сделали огромную работу, чтобы сблизить наши позиции и по многим вопросам вообще договориться», — резюмировал Лукашенко.

К слову, в рамках встречи с президентом Белоруссии Мишустин сделал одно важное объявление: по словам премьера, его белорусский коллега Роман Головченко решил испытать на себе российскую вакцину от коронавируса COVID-19.

«Я рад, что Роман Александрович Головченко принял решение сегодня сделать вакцинирование. Уверен, что все будет хорошо», — сказал Мишустин.