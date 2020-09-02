Особый статус: как Донбасс рассорил киевских политиков

На Украине широко обсуждается недавнее заявление бывшего премьер-министра Витольда Фокина, который сейчас занимает должность заместителя Леонида Кравчука, представителя Киева в Трехсторонней контактной группы в Минске.

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Ранее в интервью изданию «Страна.Ua» Фокин заявил, что Украине необходимо продемонстрировать гибкость в переговорах с Россией по Донбассу.

«Когда я говорю о компромиссе, то не имею в виду игру на одни ворота. Именно в разговоре с российской стороной и представителями Донбасса мы должны добиться взаимных уступок. Если мы согласимся с их требованием всеобщей амнистии, они, думаю, пойдут нам навстречу и откажутся от требования менять конституцию для спецстатуса», — заявил Фокин.

Однако что более важно — политик предложил не только объявить амнистию в качестве уступки, но и предоставить особый статус всей территории Донбасса, а не только неподконтрольной Украине.

«И с той стороны, и с другой стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция — нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше, всего Донбасса», — заявил Фокин.

Эти заявления и вызвали скандал в общественно-политическом пространстве Украины. Именно вопросы предоставления особого статуса — самые болезненные для Украины. Этот пункт минских соглашений выглядит наиболее сложным для выполнения Киевом, при том, что существует еще множество условий «Минска», реализацию которых сложно представить, учитывая позицию Украины.

И хотя, по сути, Фокин попросту предложил выполнить минские соглашения — а такие обязательства Киев взял на себя, когда Петр Порошенко, занимавший на тот момент пост президента, поставил свою подпись в документе, — реакция на его заявления была неожиданно резкой.

К примеру, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов в своем Facebook заявил, что и Фокина, и Кравчука необходимо исключить из состава украинской делегации в ТКГ. Более того, Турчинов считает целесообразным возбудить против политиков уголовные дела.

«Если Фокин и Кравчук не будут немедленно отозваны из ТКГ и против них не будут открыты уголовные дела, это будет означать, что они озвучивают согласованные тезисы «зеленой власти». В таком случае подобное потребует адекватного реагирования на эти события миллионов украинцев, готовых защищать свою страну», — заявил Турчинов.

Главным поводом для недовольства представителей прежней власти стала сама идея предоставления особого статуса всей территории Донбасса. На этом предложении Фокина и акцентирует внимание партия Петра Порошенко «Европейская солидарность».

«Если в минских соглашениях говорится об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, Фокин предлагает особый статус для всего Донбасса. Таким образом, представитель Украины в переговорной группе предлагает россиянам даже больше, чем они просят», — говорится в заявлении партии.

«Европейская солидарность» также сообщила, что считает необходимым исключить Фокина из ТКГ. В противном же случае это будет означать, что с предложением политика согласен президент Владимир Зеленский.

Было ожидаемо, что сторонники и представители прежней власти используют заявление Фокина в качестве атаки на Зеленского. Между тем, среди украинских журналистов и наблюдателей появилась версия, что слова заместителя представителя Украины в ТКГ стали попыткой властей осторожно прощупать почву на предмет реакции общества.

Зеленский назначил Фокина на этот пост совсем недавно, 18 августа. И, по сути, прозвучавшие слова о необходимости компромисса стали первым заявлением политика на должности в Трехсторонней контактной группе. С одной стороны, Фокин никогда не скрывал своей позиции по конфликту в Донбассе, и его взгляды вряд ли стали сюрпризом для офиса президента. С другой, украинское правительство никак не демонстрирует признаков готовности выполнять самые сложные пункты минских соглашений.

К тому же, глава офиса президента Андрей Ермак поспешил опровергнуть версию, что Фокин говорил от лица правительства.

«Давайте отделять личную позицию от позиции делегации. Витольд Фокин только что присоединился к переговорному процессу и разбирается с тематикой. И как раз некоторые одиозные и двусмысленные формулировки, на которые почему-то согласилась предыдущая власть, сегодня украинская сторона пытается смягчить или применить исключительно в пределах национальных интересов Украины», — сказал он.

Более того, Ермак заявил, что амнистия не может касаться военных преступников — то есть, по сути, он выразил неготовность к соблюдению одного из пунктов минских соглашений.

Осудил заявление Фокина и глава МВД Арсен Аваков.

«Ни один наш солдат не должен погибать из-за нелепых политических спекуляций. Поэтому заявление представителя Украины в ТКГ В. Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе для всей территории Донбасса является провокационным и не соответствует национальным интересам. Помним о том, что за каждый клочок украинской земли в Донбассе погибли тысячи наших солдат», — приводит слова Авакова официальный сайт МВД.

Не исключено, впрочем, что особыми мотивами было продиктовано само назначение Фокина в ТКГ. Появление в украинской делегации фигуры, заявляющей о необходимости идти на уступки в отношении Донбасса, могло послать положительный сигнал в Европу и смягчить позицию России ради договоренностей о новой встрече в «нормандском формате». Более того, президент сейчас особенно нуждается в шагах навстречу урегулированию конфликта. Свои позиции Зеленский и его «Слуга народа» теряют среди юго-восточных избирателей, в преддверие местных выборов.